Los estudiantes que se manifiestan en solidaridad con Gaza en universidades de Estados Unidos enfrentan un dilema: ejercer su derecho a la libertad de expresión o arriesgarse a ser suspendidos o expulsados, perder sus becas y visados, o hasta ser impedidos de graduarse.

Maryam Alwan, estudiante de la Universidad de Columbia, pensó que lo peor ya había pasado después de que la policía de la ciudad de Nueva York con equipo antidisturbios la arrestara a ella y a otros manifestantes en el campus universitario. Durante horas, la policía los mantuvo bajo custodia.

A la noche siguiente, Alwan recibió un correo electrónico de la universidad: ella y otros estudiantes quedaban suspendidos, una táctica que las universidades de todo el país han implementado para calmar las crecientes protestas universitarias contra la guerra de Israel en Gaza.

Las detenciones de los estudiantes se ha convertido en uno de los ejes centrales de las protestas, y tanto los estudiantes como un número creciente de profesores exigen obtener amnistía.

La cuestión es si las universidades y las autoridades retirarán los cargos y no aplicarán otras sanciones, o si las suspensiones quedarán en los registros legales de los estudiantes para el resto de su vida.

Suspensiones y sanciones

Los términos de las suspensiones varían de un campus a otro. En Columbia y también en su asociado Barnard College, Maryam Alwan y otros estudiantes fueron arrestados el 18 de abril y rápidamente se les prohibió el acceso al campus y a las clases. Desde entonces, no pudieron asistir en persona o virtualmente y se les prohibió el acceso a los comedores.

Ahora estos estudiantes tienen dudas sobre su futuro académico. ¿Se les permitirá presentarse a los exámenes finales? ¿Qué pasa con la ayuda financiera? ¿Podrán graduarse? De acuerdo a lo informado por la Universidad de Columbia, los resultados se decidirán en audiencias disciplinarias; sin embargo, Alwan afirma que no le han dado una fecha.

Lo que comenzó en Columbia la semana pasada se ha convertido ya en un enfrentamiento a nivel nacional entre estudiantes y administradores por las protestas contra la guerra y los límites de la libertad de expresión.

En los últimos diez días, cientos de estudiantes han sido arrestados, suspendidos, puestos en libertad condicional y, en algunos casos, expulsados. Esto ocurrió en la Universidad de Yale, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Vanderbilt y la Universidad de Minnesota.

Barnard, una universidad de artes liberales en Columbia, suspendió a más de cincuenta estudiantes que fueron arrestados el 18 de abril y los desalojó de sus viviendas en el campus, según entrevistas con estudiantes e informes del periódico universitario Columbia Spectator.

El viernes, Barnard anunció que había llegado a acuerdos para restablecer el acceso al campus para "casi todos" ellos. Un comunicado de la universidad no especificó el número, pero dijo que todos los estudiantes a quienes se les levantó la suspensión aceptaron seguir las reglas de la universidad y, en algunos casos, continuarán en período de prueba.

La noche de los arrestos, Maryam Iqbal, estudiante de Barnard, recibió un correo electrónico del decano diciéndole que podía regresar brevemente a su habitación acompañada por la seguridad del campus antes de ser expulsada.

"Tendrá 15 minutos para reunir lo que pueda necesitar", decía el correo electrónico, según una captura de la conversación que publicó la estudiante en su cuenta de la red social X (Twitter).

Más de cien profesores de Barnard y Columbia organizaron una “manifestación para apoyar a nuestros estudiantes” la semana pasada condenando los arrestos de estudiantes y exigiendo que se levantaran las suspensiones.

Columbia continúa presionando para retirar el campamento de tiendas de campaña del césped principal del campus donde se celebrará la graduación el 15 de mayo.

Los estudiantes han exigido que la escuela corte los lazos con empresas vinculadas a Israel y garantice amnistía para los estudiantes y profesores arrestados o disciplinados en relación con las protestas.