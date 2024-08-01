El asesinato del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, por parte de Israel en un ataque aéreo en Irán ha desatado una conmoción en Gaza y la Cisjordania ocupada, así como en el mundo musulmán en general.

También ha despertado preguntas sobre lo que se avecina para el grupo de resistencia palestino. Su muerte fue descrita como un "bomba" para los habitantes de Gaza, que siguen sobreviviendo día a día a la agresión israelí. Mientras, algunos también expresaron su decepción por el hecho de que Irán no pudiera "protegerlo".

TRT World entrevistó a Yousef Alhelou, periodista y analista político palestino radicado en Londres, sobre las posibles consecuencias del asesinato.

TRT World: ¿Quién crees que será el próximo en la línea para ocupar el puesto de Haniyeh?

Yousef Alhelou: Todavía no está claro quién asumirá el mando después de Haniyeh. Lo más probable es que sea Khaled Meshaal, quien vive fuera de Palestina, pero tendremos que esperar.

¿Cree que líderes destacados como Sinwar y Deif también asumirán el liderazgo político?

Yousef Alhelou: No, los comandantes militares no suelen asumir la dirección ni estar en el liderazgo político. No, Haniyeh nunca fue un comandante militar. Por lo tanto, esta nueva figura estará dentro del espectro político del movimiento Hamás.

¿Cree que hay otros nombres posibles que tengan una buena oportunidad además de Khaled Mashal?

Yousef Alhelou: Khalil al Hayyah.

¿Desatará la muerte de Haniyeh una crisis de liderazgo en Hamás?