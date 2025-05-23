“Puedo sentir lo que viven las personas en Gaza en este momento. Puedo olerlo. Puedo visualizarlo. Incluso puedo escuchar los sonidos”. Conmovido y entre lágrimas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lanzó este jueves un llamado urgente a Israel para que tenga “misericordia” en medio de su genocidio contra los palestinos. “Pido que tengan misericordia. Es bueno para ustedes, para los palestinos y para la humanidad”, insistió.

En una emotiva intervención durante la asamblea anual de la OMS este jueves, Tedros resaltó la tragedia humanitaria que padece Gaza. "Pueden imaginarse cómo está sufriendo la gente. Es un error convertir los alimentos en armas. Es un error muy grave convertir los suministros médicos en armas", reiteró.

Solo hasta ese día, la ONU pudo comenzar a distribuir la ayuda humanitaria de alrededor de 90 camiones de asistencia. Esta es la primera entrega de alimentos que llega al enclave en semanas, luego de que Israel impusiera un devastador bloqueo total el pasado 2 de marzo.

“Destrucción sistemática”

En la misma línea, Michael Ryan, director de emergencias de la OMS, advirtió que toda la población de Gaza, es decir aproximadamente 2,1 millones de personas, está ante un “peligro inminente de muerte”.

“Necesitamos acabar con la hambruna, liberar a todos los rehenes y reactivar el sistema de salud”, subrayó, haciendo un llamado urgente a una respuesta humanitaria inmediata.

La OMS reiteró que los palestinos atrapados en el enclave sufren una grave escasez de alimentos, agua, suministros médicos, combustible y refugio.

De hecho, cuatro hospitales principales tuvieron que suspender sus servicios médicos la semana pasada debido a su proximidad a zonas de hostilidades o de evacuación, y a los ataques.

"La destrucción es sistemática. Se rehabilitan y reabastecen hospitales, solo para quedar expuestos a hostilidades o ser atacados de nuevo. Este ciclo destructivo debe terminar", insistió.

Solo 19 de los 36 hospitales en Gaza siguen funcionando, con un personal que trabaja en "condiciones imposibles", según declaró un comunicado de la OMS. "Al menos el 94% de los hospitales de Gaza sufrieron daños o destruidos", detalló la declaración, mientras que el norte de del enclave "ha sido desprovisto de casi toda la atención médica".



Ryan añadió que en todo el territorio palestino solo quedaban 2.000 camas de hospital disponibles, una cifra "totalmente insuficiente para satisfacer las necesidades actuales".

Israel pone la mira en intensificar el plan “Carros de Gedeón”

A pesar de los insistentes clamores de la comunidad internacional a Israel para que detenga sus agresiones y devastación en Gaza, los planes de Tel Aviv siguen en marcha.

El ejército israelí se prepara para lanzar una "fase intensificada" de la operación "Carros de Gedeón" en el enclave, con el despliegue de miles de soldados adicionales, según reportó la emisora ​​oficial KAN.

El informe, que cita fuentes políticas anónimas, señala que la nueva fase pretende tomar y mantener el control de más territorio en el norte y centro de Gaza, en paralelo al desplazamiento forzado de un gran número de palestinos hacia el sur.

"El objetivo es alcanzar nuevas zonas dentro de Gaza como parte de una maniobra terrestre basada principalmente en ataques aéreos", afirmaron las fuentes.

Esta intensificación en el plan se produce luego de que, el domingo, las fuerzas israelíes lanzaran una incursión terrestre en múltiples zonas del enclave, marcando la implementación de la estrategia.

De hecho, en los últimos días, Israel reforzó su presencia militar al volver a desplegar la 98ª División, que regresó desde Líbano, Siria y Cisjordania ocupada para sumarse a las operaciones, según anunció el ejército el jueves, sin precisar la fecha exacta de su llegada.

El desplazamiento forzado de decenas de miles de palestinos hacia el sur ha sido condenado por organizaciones internacionales como expulsión sistemática y limpieza étnica.