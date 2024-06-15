Más de 1,5 millones de musulmanes de todo el mundo se reunieron en Meca e iniciaron el Hajj, la peregrinación anual que se lleva a cabo en Arabia Saudita, considerada una de las más grandes del mundo.
El Hajj es el quinto pilar del Islam: un ritual que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida, si es financieramente viable y si sus condiciones físicas se lo permiten.
El ritual comenzó oficialmente el viernes con el rito del Tawaf, que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra hacia la que rezan los musulmanes de todo el mundo, situada en el corazón de la Gran Mezquita.
Después, se dirigieron hacia Mina, un valle rodeado de montañas rocosas a varios kilómetros de Meca, donde pasan la noche en tiendas.
Vigilia en el Monte Arafat
Este sábado, una multitud de peregrinos caminó hacia el Monte Arafat en la oscuridad previa al amanecer. Allí se llevó a cabo una vigilia de un día de duración, donde dedican el día a la oración y la reflexión.
El ritual en el Monte Arafat, conocido como la colina de la misericordia, es considerado el punto culminante de la peregrinación del Hajj. Suele ser el más memorable para los peregrinos, quienes se paran hombro con hombro, pie con pie, pidiendo a Dios misericordia, bendiciones, prosperidad y buena salud. El monte está a unos 20 kilómetros al sureste de La Meca.
Se cree que el Profeta Muhammad pronunció su último discurso, conocido como el Sermón de Despedida, en este monte sagrado hace 1.435 años. En el sermón, el Profeta llamó a la igualdad y la unidad entre los musulmanes.
Muzdalifa, Eid al Adha y el regreso a la Gran Mezquita
Tras la jornada de reflexión del sábado, el ritual continúa con el desplazamiento a Muzdalifa, donde recogerán guijarros que, al regresar a Mina, utilizarán para la simbólica lapidación de los pilares que representan al diablo.
En los siguientes tres días, que coinciden con la festividad de Eid al Adha, los musulmanes de todo el mundo sacrifican ganado y distribuyen carne a los pobres. Finalmente, regresan a La Meca para la circunvalación final, conocida como Tawaf Al-Wada.
Los rituales que forman el Hajj conmemoran en gran medida los relatos del Corán sobre el Profeta Ibrahim, su hijo el Profeta Ismail y la madre de Ismail, Hajar, también conocidos como Abraham e Ismael, según se les nombra en la Biblia.
Una vez completada la peregrinación, los hombres deben afeitarse la cabeza y las mujeres se cortan un mechón de pelo en señal de renovación. La mayoría se dirigen entonces a Medina, a unos 340 kms de distancia, para rezar en la tumba del Profeta Muhammad. El sepulcro forma parte de la mezquita dedicada al Profeta, que es uno de los tres lugares más sagrados del Islam junto a la Gran Mezquita de La Meca y la de Al Aqsa en Jerusalén.
Las autoridades locales anunciaron que esperan que el número de peregrinos del Hajj este año supere los dos millones, acercándose a los niveles previos a la pandemia de Covid-19.
Los palestinos de Gaza, impedidos de viajar al Hajj
El Hajj de este año se lleva a cabo bajo la sombra del genocidio de Israel en Gaza. Los palestinos del asediado enclave no pudieron viajar a Meca debido a que Israel cerró el paso de Rafah en mayo, cuando amplió su invasión terrestre.
Las autoridades saudíes dijeron que mil familiares de palestinos muertos o heridos en Gaza llegaron a realizar el Hajj por invitación del rey saudí Salman bin Abdulaziz. Cabe destacar que los invitados ya estaban fuera de Gaza, principalmente en Egipto, antes del cierre del paso fronterizo de Rafah.