Más de 1,5 millones de musulmanes de todo el mundo se reunieron en Meca e iniciaron el Hajj, la peregrinación anual que se lleva a cabo en Arabia Saudita, considerada una de las más grandes del mundo.

El Hajj es el quinto pilar del Islam: un ritual que todos los musulmanes deben realizar al menos una vez en la vida, si es financieramente viable y si sus condiciones físicas se lo permiten.

El ritual comenzó oficialmente el viernes con el rito del Tawaf, que consiste en dar vueltas alrededor de la Kaaba, la estructura cúbica negra hacia la que rezan los musulmanes de todo el mundo, situada en el corazón de la Gran Mezquita.

Después, se dirigieron hacia Mina, un valle rodeado de montañas rocosas a varios kilómetros de Meca, donde pasan la noche en tiendas.

Vigilia en el Monte Arafat

Este sábado, una multitud de peregrinos caminó hacia el Monte Arafat en la oscuridad previa al amanecer. Allí se llevó a cabo una vigilia de un día de duración, donde dedican el día a la oración y la reflexión.

El ritual en el Monte Arafat, conocido como la colina de la misericordia, es considerado el punto culminante de la peregrinación del Hajj. Suele ser el más memorable para los peregrinos, quienes se paran hombro con hombro, pie con pie, pidiendo a Dios misericordia, bendiciones, prosperidad y buena salud. El monte está a unos 20 kilómetros al sureste de La Meca.

Se cree que el Profeta Muhammad pronunció su último discurso, conocido como el Sermón de Despedida, en este monte sagrado hace 1.435 años. En el sermón, el Profeta llamó a la igualdad y la unidad entre los musulmanes.

Muzdalifa, Eid al Adha y el regreso a la Gran Mezquita