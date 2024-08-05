Un devastador ataque israelí contra dos escuelas en la Ciudad de Gaza mató a 30 palestinos, de los cuales el 80% eran niños, y dejó decenas de heridos, según informó la Agencia de Defensa Civil en el enclave.

Los bombardeos apuntaron contra las escuelas Hassan Salama y Al Nasr, donde se refugiaban cientos de desplazados.

El portavoz de la agencia local, Mahmoud Basal, describió las escenas en las dos escuelas como “trágicas”.

"Alrededor del 80% de las víctimas son niños", indicó en un comunicado citado por la agencia de noticias Anadolu.

"Ya no hay un lugar seguro en la Ciudad de Gaza, y la ocupación (israelí) no respeta nada sagrado", añadió.

Estos letales ataques se ejecutaron un día después de que el ejército israelí lanzara tres misiles sobre la escuela Hamama, ubicada en el barrio Sheikh Radwan, donde también se refugiaban desplazados. Al menos 16 personas murieron. El edificio fue atacado dos veces, con una hora de diferencia, lo que impidió en gran medida socorrer a los heridos.

Desde el comienzo de la ofensiva israelí, al menos 172 centros que albergaban a personas desplazadas fueron blanco de ataques israelíes, entre ellos, 152 escuelas, detalló la Oficina de Medios de Gaza.