ORIENTE MEDIO
4 MIN DE LECTURA
El 80% de víctimas en letal ataque israelí a escuelas en Gaza eran niños
Israel atacó dos escuelas donde se refugiaban palestinos desplazados, matando en su mayoría a niños y dejando decenas de heridos, informó un portavoz de Defensa Civil de Gaza.
El 80% de víctimas en letal ataque israelí a escuelas en Gaza eran niños
Un ataque israelí a las escuelas Hassan Salamah y Al Nasr mató a 33 palestinos, en su mayoría niños. / Foto: AA. / Others
5 de agosto de 2024

Un devastador ataque israelí contra dos escuelas en la Ciudad de Gaza mató a 30 palestinos, de los cuales el 80% eran niños, y dejó decenas de heridos, según informó la Agencia de Defensa Civil en el enclave.

Los bombardeos apuntaron contra las escuelas Hassan Salama y Al Nasr, donde se refugiaban cientos de desplazados.

El portavoz de la agencia local, Mahmoud Basal, describió las escenas en las dos escuelas como “trágicas”.

"Alrededor del 80% de las víctimas son niños", indicó en un comunicado citado por la agencia de noticias Anadolu.

RelacionadoAlta tensión en Medio Oriente: Hezbollah lanza ataque con drones a Israel

"Ya no hay un lugar seguro en la Ciudad de Gaza, y la ocupación (israelí) no respeta nada sagrado", añadió.

Estos letales ataques se ejecutaron un día después de que el ejército israelí lanzara tres misiles sobre la escuela Hamama, ubicada en el barrio Sheikh Radwan, donde también se refugiaban desplazados. Al menos 16 personas murieron. El edificio fue atacado dos veces, con una hora de diferencia, lo que impidió en gran medida socorrer a los heridos.

Desde el comienzo de la ofensiva israelí, al menos 172 centros que albergaban a personas desplazadas fueron blanco de ataques israelíes, entre ellos, 152 escuelas, detalló la Oficina de Medios de Gaza.

Recomendados

"Más de 1.040 personas han muerto en ataques a escuelas, y estas masacres son parte de los crímenes que Israel está cometiendo contra nuestro pueblo palestino por décimo mes consecutivo", añadió la entidad en su comunicado.

Israel ordena evacuar Jan Yunis

Mientras tanto, Israel emitió este domingo órdenes de evacuación inmediata para los residentes palestinos de siete barrios de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Aseguró que llevará a cabo una nueva ofensiva militar en la zona.

Las órdenes de evacuación se produjeron cuatro días después de la muerte de al menos 225 palestinos en un ataque contra áreas designadas como "zona segura" donde se refugian miles de desplazados.

RelacionadoCasi 10.000 palestinos se encuentran detenidos por Israel, según informe

Las masacres no dan tregua

La Oficina de Medios de Gaza responsabilizó a la ocupación israelí y al Gobierno de EE.UU. de "las continuas masacres contra los desplazados y los civiles". También pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Tel Aviv y Washington para detener los letales ataques en el enclave asediado.

Israel, que incumple una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, enfrenta la condena internacional en medio de su ofensiva contra Gaza, que ya lleva más de 300 días. Desde entonces, 39.623 palestinos murieron a causa de los ataques, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 91.400 han resultado heridos, según las autoridades de salud locales.

Asimismo, Israel está acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que le ordenó detener de inmediato su operación militar en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar