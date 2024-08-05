Un devastador ataque israelí contra dos escuelas en la Ciudad de Gaza mató a 30 palestinos, de los cuales el 80% eran niños, y dejó decenas de heridos, según informó la Agencia de Defensa Civil en el enclave.
Los bombardeos apuntaron contra las escuelas Hassan Salama y Al Nasr, donde se refugiaban cientos de desplazados.
El portavoz de la agencia local, Mahmoud Basal, describió las escenas en las dos escuelas como “trágicas”.
"Alrededor del 80% de las víctimas son niños", indicó en un comunicado citado por la agencia de noticias Anadolu.
"Ya no hay un lugar seguro en la Ciudad de Gaza, y la ocupación (israelí) no respeta nada sagrado", añadió.
Estos letales ataques se ejecutaron un día después de que el ejército israelí lanzara tres misiles sobre la escuela Hamama, ubicada en el barrio Sheikh Radwan, donde también se refugiaban desplazados. Al menos 16 personas murieron. El edificio fue atacado dos veces, con una hora de diferencia, lo que impidió en gran medida socorrer a los heridos.
Desde el comienzo de la ofensiva israelí, al menos 172 centros que albergaban a personas desplazadas fueron blanco de ataques israelíes, entre ellos, 152 escuelas, detalló la Oficina de Medios de Gaza.
"Más de 1.040 personas han muerto en ataques a escuelas, y estas masacres son parte de los crímenes que Israel está cometiendo contra nuestro pueblo palestino por décimo mes consecutivo", añadió la entidad en su comunicado.
Israel ordena evacuar Jan Yunis
Mientras tanto, Israel emitió este domingo órdenes de evacuación inmediata para los residentes palestinos de siete barrios de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Aseguró que llevará a cabo una nueva ofensiva militar en la zona.
Las órdenes de evacuación se produjeron cuatro días después de la muerte de al menos 225 palestinos en un ataque contra áreas designadas como "zona segura" donde se refugian miles de desplazados.
Las masacres no dan tregua
La Oficina de Medios de Gaza responsabilizó a la ocupación israelí y al Gobierno de EE.UU. de "las continuas masacres contra los desplazados y los civiles". También pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Tel Aviv y Washington para detener los letales ataques en el enclave asediado.
Israel, que incumple una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, enfrenta la condena internacional en medio de su ofensiva contra Gaza, que ya lleva más de 300 días. Desde entonces, 39.623 palestinos murieron a causa de los ataques, en su mayoría mujeres y niños, y cerca de 91.400 han resultado heridos, según las autoridades de salud locales.
Asimismo, Israel está acusado de genocidio en la Corte Internacional de Justicia, que le ordenó detener de inmediato su operación militar en la ciudad sureña de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadida el 6 de mayo.