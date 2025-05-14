Desde hace más de tres años, Rusia y Ucrania están inmersos en una guerra brutal, intercambiando fuego y acusaciones mutuas de bloquear la paz.

En medio del derramamiento de sangre, Türkiye, otro país del mar Negro, mantiene una determinación moderada pero constante de ofrecer su intermediación para una solución negociada al estancamiento.

A diferencia de muchos líderes occidentales o del presidente chino Xi Jinping, estrecho aliado de Moscú, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan conserva relaciones cordiales tanto con Vladimir Putin como con Volodymyr Zelenskyy, además del presidente estadounidense Donald Trump.

Estos lazos parecen haber animado a Putin a proponer las “negociaciones directas” en Estambul.

En un movimiento clásico de ajedrez, Zelenskyy pidió una reunión cara a cara en dicha ciudad. “Esperaré a Putin en Türkiye el jueves”, escribió en X. Los dos líderes de países en guerra no se han reunido desde 2019 . La propuesta de Zelenskyy se produjo poco después de que Trump publicara en redes sociales: “¡Reúnanse ya!”

La propuesta de Putin para un encuentro directo llegó durante una inusual rueda de prensa el domingo la 1 de la madrugada en el Kremlin. Esto ocurrió tras una visita de alto nivel a Kiev por parte de los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania, quienes instaron a Putin a aceptar un alto el fuego de 30 días , propuesta respaldada por Trump. Advirtieron que habría más sanciones si Moscú no cumplía antes del lunes.

Este martes, Trump añadió otro elemento a las negociaciones en Estambul, diciendo a los periodistas que podría asistir si considera que “pueden pasar cosas”. El comentario fue interpretado ampliamente como una presión para que se presente Putin.

“Trump hizo esta declaración para presionar a Putin a venir a Estambul. Quiere atraerlo con la posibilidad de su propia participación”, dice Abdullah Erboga, académico con sede en Estambul y experto en relaciones internacionales.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien acompaña a Trump en su gira de tres días por Oriente Medio, ya ha confirmado su asistencia a una reunión de la OTAN que se celebrará en Türkiye. Putin aún no se ha comprometido.

Según Erboga, Trump no asistiría a menos que Putin acepte la propuesta de Zelenskyy de una reunión bilateral. “Si los tres líderes llegan a Estambul, sería un posible avance diplomático en el conflicto entre Rusia y Ucrania”, declaró a TRT World.

Putin, sin embargo, parece más reticente que Zelenskyy, afirma Erboga, probablemente porque las tropas rusas actualmente tienen ventaja en el terreno.

La posible presencia de los tres líderes también subrayaría la creciente influencia diplomática de Türkiye. “Los tres líderes ya han expresado su confianza en la mediación del presidente Erdogan”, añade Erboga.

Agrega que, si se realiza, la reunión del jueves probablemente no será la última. “Hay señales claras de que Türkiye seguirá acogiendo futuras conversaciones. Esto demuestra el creciente papel mediador de Türkiye en las crisis internacionales”.

Erdogan, quien contactó tanto a Putin como a Zelenskyy tras la propuesta rusa de “negociaciones directas”, celebró la convocatoria en Estambul. “Se ha abierto una nueva ventana de oportunidad con los contactos recientes. Esperamos que no se desperdicie”, afirm ó .

¿Por qué Estambul?

¿Por qué, de repente, Estambul se presenta como un lugar clave para las partes en guerra en el conflicto entre Ucrania y Rusia?

“Türkiye es uno de los pocos países que ha mantenido lazos diplomáticos y económicos tanto con Rusia como con Ucrania. Esto le da a Türkiye un poder de mediación único entre Moscú y Kiev”, señala Eugene Chausovsky, director senior de desarrollo analítico en New Lines Institute.

Chausovsky cree que Türkiye probablemente “desempeñará un papel importante en cualquier acuerdo de alto el fuego o pacto de paz más amplio entre ambos países”.