El Hajj es fundamental para los musulmanes de todo el mundo y Türkiye no ha sido la excepción. El Hajj, que tiene lugar del día 8 al 12 del mes islámico de Dhu al Hijjah, es uno de los cinco pilares del Islam.

Aunque ahora se puede llegar a La Meca en apenas unas horas, viajar allí antes de que el transporte aéreo fuera accesible era una tarea ardua que implicaba muchos días de viaje.

Históricamente, los peregrinos partían de sus aldeas después de años de meticulosa preparación espiritual para emprender este viaje sagrado.

Con la proliferación de compañías de viajes a principios de la década de 1960, los viajes organizados del Hajj a La Meca se volvieron más comunes. Estas compañías enriquecieron la peregrinación espiritual al incluir visitas a las tumbas de líderes espirituales venerados y a lugares sagrados.

Muchos peregrinos turcos emprendieron viajes memorables a La Meca por carretera. Hasta la década de 1990, estos trayectos por tierra se realizaban periódicamente. Sin embargo, debido a las crisis regionales, Türkiye terminó por prohibir los viajes al Hajj a La Meca por carretera.

Existen itinerarios turísticos de ese período que muestran la ruta que habrían tomado los peregrinos, junto con las paradas que habrían hecho en lugares emblemáticos y de importancia religiosa.

Para preservar estos preciados recuerdos, los peregrinos solían comprar postales de los lugares que visitaban.

El coleccionista de recuerdos del Hajj, Fatih Ketanci, ha compartido una fascinante selección de estas postales con TRT World, que revelan el valioso legado de sus experiencias espirituales.

Estambul

Este viaje suele comenzar en ciudades como Estambul, donde los peregrinos visitan el lugar de descanso de Abu Ayyub al Ansari, quien tiene una profunda conexión con el profeta Muhammad y representa un importante patrimonio cultural relacionado con él.

Su viaje continúa hacia Aksehir, donde los peregrinos visitan la tumba de Nasreddin Hodja, una figura legendaria turca conocida por sus ingeniosos y sabios cuentos. Sus historias ofrecen profundas lecciones sobre la naturaleza humana, la moralidad y la fe.

Konya

Luego, los peregrinos se dirigen a Konya, a la tumba de Mevlana Jalaluddin Rumi, reconocido por sus profundas enseñanzas sobre el amor y la unidad, que resuenan profundamente entre los buscadores de la verdad.

Karaman

La siguiente parada para los peregrinos es Karaman, donde visitan la tumba de Mumine Hatun, la venerada madre de Rumi, ubicada en la mezquita Ak Tekke, que se encuentra en el corazón de la ciudad.

Tarso

Al continuar su viaje, llegan a Tarso, hogar de la legendaria Cueva de los Siete Durmientes (Ashab al Kahf). Según la tradición islámica, este sitio se relaciona con un grupo de jóvenes que buscó refugio en la cueva para escapar de la persecución religiosa y durmieron milagrosamente durante siglos. La cueva simboliza la fe y la perseverancia, al ofrecer a los peregrinos inspiración y asombro.

Sanliurfa

Luego, la ruta lleva a los peregrinos a Sanliurfa, también conocida como Urfa, donde visitan Balikligol (también conocido como el lago Halil ur Rahman). Se dice que en este lugar legendario el profeta Ibrahim se salvó milagrosamente de ser quemado vivo. Los peregrinos turcos finalmente llegan a Nusaybin, situada en el lado norte de la frontera entre Siria y Türkiye.

Siria

Los peregrinos se dirigen a Damasco, una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo, donde visitan la tumba de Bilal Habashi, el primer muecín de la historia.

También exploran la mezquita Omeya en esta antigua ciudad, famosa por su esplendor arquitectónico y sus intrincados mosaicos. La mezquita no es sólo un lugar espiritual importante, sino también la tumba de Salahuddin Ayyubi, el venerado libertador de Jerusalén.

Iraq

Al llegar a Mosul, Iraq, los peregrinos turcos visitaban tradicionalmente la colina del profeta Yunus, que albergaba la histórica mezquita Al Nabi Yunus y la tumba del profeta Yunus, a quien el Sagrado Corán se refiere como "el profeta en el vientre del pez". Este sitio, con una historia que abarca 1.400 años, tenía una gran importancia religiosa.

Trágicamente, en 2014, el grupo terrorista Daesh destruyó tanto la tumba como la mezquita con dinamita.