Pedro Da Conceicao tiene 18 años y ni siquiera ha terminado la secundaria. Aún así está entre los 459 candidatos independientes que compiten por escaños parlamentarios en las elecciones del Reino Unido que se realizan este 4 de julio. En las anteriores votacoines se presentaron 187 candidatos independientes.
“Vi que ninguno de los candidatos de mi área se alineaba con mis valores o los de las personas que conozco. Fue entonces cuando decidí hacer algo y ocupar ese espacio, al lanzarme (como candidato)”.
La devastadora agresión de Israel en Gaza –en la que más de 37.000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños– influyó bastante en la decisión de Pedro.
Estas elecciones en el Reino Unido, en las que compiten 4.515 candidatos, han estado marcadas por un aumento notable de políticos independientes que no están alineados con los principales grupos políticos y que hicieron campaña activamente.
Un nuevo frente en ascenso
El aumento en el número de candidatos independientes refleja una creciente división entre los políticos tradicionales y las personas que se supone deben representar, explica Andrew Feinstein, exintegrante del Partido Laborista que se postula de forma independiente para el área londinense de Holborn y St. Pancras.
Varias encuestas apuntan a que el Partido Laborista lidera la intención de voto y puede ganar las elecciones, principalmente debido a la insatisfacción amplia con la economía y a una crisis en el costo de vida que empeoró durante más de una década de gobierno conservador.
Sin embargo, los candidatos independientes podrían debilitar fácilmente la posición del Partido Laborista en el parlamento. Los laboristas, liderados por Keir Starmer, recibieron críticas por no respaldar un alto el fuego en Gaza.
A medida que la credibilidad del Partido Laborista disminuye, muchos británicos de orígenes islámicos o de otras minorías se sienten obligados a votar por independientes, lo que podría impulsar un efecto dominó en la política del Reino Unido, según analizan los expertos.
El efecto Gaza
A medida que incrementa la cifra de palestinos muertos en Gaza y las agencias de ayuda advierten sobre una hambruna creciente, entre los ciudadanos del Reino Unido también crece el apoyo a un alto el fuego en la agresión de Israel contra el enclave.
Una encuesta reciente reveló que más de dos tercios de los británicos quieren un alto el fuego inmediato.
El gobernante Partido Conservador ha reiterado constantemente su apoyo a Israel desde octubre de 2023, cuando un ataque liderado por Hamás cobró la vida de 1.200 israelíes. El Reino Unido continúa armando al ejército israelí con armas sofisticadas.
El líder del Partido Laborista, Starmer, también ha alineado estrechamente su posición con la del primer ministro Rishi Sunak respecto a las relaciones con Israel.
En noviembre, Starmer recibió críticas por decir que Israel tiene el "derecho" de cortar completamente el suministro de energía y agua a los palestinos en Gaza. Luego ordenó a los parlamentarios laboristas que se abstuvieran en la votación de una moción en el Legislativo que pedía un alto el fuego.
Sin embargo, 56 parlamentarios, incluidos 10 altos miembros de su partido, desafiaron la orden y votaron a favor de un cese del fuego.
Claire Pearsall, exasesora del gobierno del Reino Unido y analista política, señala que, debido a su arrogancia, los principales partidos políticos malinterpretaron las profundas emociones relacionadas con los sucesos en Gaza
"Todo el mundo ha subestimado la profundidad de la compasión, la empatía y la ira con respecto a la situación actual y la postura del Reino Unido sobre Gaza", le cuenta a TRT World.
"No creo que nadie viera el efecto que esto iba a tener en la política".
Pearsall cree que el éxito de varios candidatos independientes que hicieron campaña en las elecciones locales de mayo centrándose principalmente en poner fin a la agresión israelí es un indicador de estos efectos.
Los concejos locales se convirtieron en escenarios donde los candidatos independientes lograron importantes resultados.
El concejal Ammar Anwar, en representación de Dewsbury West en el concejo de Kirklees, renunció al Partido Laborista por su postura sobre Gaza.
Cuando anunció su dimisión en el concejo local en enero, pronunció un poderoso discurso en el que expresó su decepción con el partido y, en especial, con su dirección, a la que había apoyado activamente desde su adolescencia.
“Durante muchas décadas, el Partido Laborista ha sido el hogar de la comunidad musulmana en Gran Bretaña. Sin embargo, ahora se siente como un régimen dictatorial en el que se espera que uno se ajuste a lo que dicta Keir Starmer”, le dice Anwar a TRT World.
Con 3,8 millones, los musulmanes representan el 6,5% de la población del Reino Unido.
“La intimidación y el debilitamiento se han vuelto generalizados. Hubo amenazas de que si asistías a una protesta palestina o expresabas tu solidaridad en las redes sociales te enfrentarías a la posibilidad de que te quitaran el escaño. Ya tuve suficiente de eso”, completa.
Anwar, que ahora se desempeña como concejal independiente, afirma que, tal como ocurrió en su salida del partido, muchos candidatos independientes están haciendo campaña en relación ala cuestión de Palestina.
“En Kirklees, el Partido Laborista tenía 39 concejales hace apenas seis meses antes de que yo renunciara. Ahora cuentan con sólo 22 y han perdido casi 17 concejales. En mayo de 2026, podrían enfrentarse a una eliminación total, dejando potencialmente menos de cinco concejales laboristas”, añade.
Políticas que ya no se pueden diferencias
Andrew Feinstein, uno de los candidatos independientes más prometedores en estas elecciones parlamentarias, fue miembro del Partido Laborista y durante mucho tiempo le preocuparon las políticas divisivas dentro del partido de Keir Starmer. Lo que lo llevó a renunciar hace unos meses.
Como hijo de un sobreviviente del Holocausto y de origen sudafricano, Feinstein sostiene que Starmer dividió el partido en facciones para asegurar el liderazgo, un proceso que comenzó mucho antes de las votaciones de 2020, posteriores a las elecciones nacionales de 2019.
Desde que asumió el liderazgo en 2020, Starmer ha implementado acciones dentro de su partido con la promesa de erradicar el antisemitismo. Sin embargo, esas medidas estaban dirigidas principalmente a investigar a los miembros judíos del partido que critican a Israel.
A Feinstein lo investigaron por sus declaraciones en las redes sociales, que el Partido Laborista dijo que“dificultaban los esfuerzos del partido para hacer campaña contra el racismo y el antisemitismo.”
“Starmer ha expulsado a más miembros judíos del partido durante su mandato como líder que todos los jefes anteriores del Partido Laborista juntos. Su defensa se centra sólo en los judíos que no critican a Israel”, revela Feinstein a TRT World.
“Explotan el sufrimiento del Holocausto para librar sus pequeñas batallas entre facciones dentro del partido. Esto es un insulto no sólo a la memoria de las docenas de familiares de mi madre que fueron asesinados sino también a los millones de personas, judías y no judías, que fueron asesinadas por los nazis”.
"El Partido Laborista era un partido socialista democrático. Keir Starmer ha asegurado que no sea ni democrático ni socialista."
Feinstein cree que los dos partidos principales del Reino Unido, el Conservador y el Laborista, ofrecen ahora agendas indistinguibles.
“Básicamente, nos ofrecen un futuro de austeridad perpetua, guerras interminables, degradación climática y las consiguientes dificultades socioeconómicas”.
Otras voces
“Anhelamos un partido que se alinee con nuestros valores y creencias. Tal vez, después de estas elecciones generales, pueda surgir una nueva fuerza política en Gran Bretaña que realmente represente a la comunidad musulmana y su voz”, añade Anwar.
Él mantiene la esperanza de que surjan alternativas reales, sólo si el movimiento independiente puede mantener la unidad frente a los partidos mayoritarios.
Pedro, el candidato británico-portugués de 18 años, también es optimista que el incremento de candidatos independientes podría señalar un cambio hacia un nuevo sistema con una representación más proporcional, diversa y vibrante en la Cámara de los Comunes.
"Creo que también veremos un cambio masivo en la mentalidad de los votantes".