Pedro Da Conceicao tiene 18 años y ni siquiera ha terminado la secundaria. Aún así está entre los 459 candidatos independientes que compiten por escaños parlamentarios en las elecciones del Reino Unido que se realizan este 4 de julio. En las anteriores votacoines se presentaron 187 candidatos independientes.

“Vi que ninguno de los candidatos de mi área se alineaba con mis valores o los de las personas que conozco. Fue entonces cuando decidí hacer algo y ocupar ese espacio, al lanzarme (como candidato)”.

La devastadora agresión de Israel en Gaza –en la que más de 37.000 palestinos han muerto, la mayoría mujeres y niños– influyó bastante en la decisión de Pedro.

Estas elecciones en el Reino Unido, en las que compiten 4.515 candidatos, han estado marcadas por un aumento notable de políticos independientes que no están alineados con los principales grupos políticos y que hicieron campaña activamente.

Un nuevo frente en ascenso

El aumento en el número de candidatos independientes refleja una creciente división entre los políticos tradicionales y las personas que se supone deben representar, explica Andrew Feinstein, exintegrante del Partido Laborista que se postula de forma independiente para el área londinense de Holborn y St. Pancras.

Varias encuestas apuntan a que el Partido Laborista lidera la intención de voto y puede ganar las elecciones, principalmente debido a la insatisfacción amplia con la economía y a una crisis en el costo de vida que empeoró durante más de una década de gobierno conservador.

Sin embargo, los candidatos independientes podrían debilitar fácilmente la posición del Partido Laborista en el parlamento. Los laboristas, liderados por Keir Starmer, recibieron críticas por no respaldar un alto el fuego en Gaza.

A medida que la credibilidad del Partido Laborista disminuye, muchos británicos de orígenes islámicos o de otras minorías se sienten obligados a votar por independientes, lo que podría impulsar un efecto dominó en la política del Reino Unido, según analizan los expertos.

El efecto Gaza

A medida que incrementa la cifra de palestinos muertos en Gaza y las agencias de ayuda advierten sobre una hambruna creciente, entre los ciudadanos del Reino Unido también crece el apoyo a un alto el fuego en la agresión de Israel contra el enclave.

Una encuesta reciente reveló que más de dos tercios de los británicos quieren un alto el fuego inmediato.

El gobernante Partido Conservador ha reiterado constantemente su apoyo a Israel desde octubre de 2023, cuando un ataque liderado por Hamás cobró la vida de 1.200 israelíes. El Reino Unido continúa armando al ejército israelí con armas sofisticadas.

El líder del Partido Laborista, Starmer, también ha alineado estrechamente su posición con la del primer ministro Rishi Sunak respecto a las relaciones con Israel.

En noviembre, Starmer recibió críticas por decir que Israel tiene el "derecho" de cortar completamente el suministro de energía y agua a los palestinos en Gaza. Luego ordenó a los parlamentarios laboristas que se abstuvieran en la votación de una moción en el Legislativo que pedía un alto el fuego.

Sin embargo, 56 parlamentarios, incluidos 10 altos miembros de su partido, desafiaron la orden y votaron a favor de un cese del fuego.

Claire Pearsall, exasesora del gobierno del Reino Unido y analista política, señala que, debido a su arrogancia, los principales partidos políticos malinterpretaron las profundas emociones relacionadas con los sucesos en Gaza

"Todo el mundo ha subestimado la profundidad de la compasión, la empatía y la ira con respecto a la situación actual y la postura del Reino Unido sobre Gaza", le cuenta a TRT World.

"No creo que nadie viera el efecto que esto iba a tener en la política".

Pearsall cree que el éxito de varios candidatos independientes que hicieron campaña en las elecciones locales de mayo centrándose principalmente en poner fin a la agresión israelí es un indicador de estos efectos.

Los concejos locales se convirtieron en escenarios donde los candidatos independientes lograron importantes resultados.

El concejal Ammar Anwar, en representación de Dewsbury West en el concejo de Kirklees, renunció al Partido Laborista por su postura sobre Gaza.