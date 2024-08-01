Durante un largo tiempo, Israel ha podido asesinar importantes figuras políticas y militares iraníes. Y en muchos de esos casos lo hizo con evidente facilidad y generalmente sin repercusiones significativas.

El asesinato del jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, en Teherán, que Israel perpetró cuando líderes mundiales se encontraban en la capital iraní para asistir a la investidura del presidente Masoud Pezeshkian, destaca el alcance de la inteligencia israelí.

Hace apenas unos meses, en abril, Irán e Israel estuvieron al borde de ir a la guerra, después de que Teherán lanzara decenas de drones y misiles contra Israel como represalia a un letal ataque israelí contra su consulado en Damasco, Siria.

Ahora, Haniyeh y uno de sus guardaespaldas fueron asesinados por Israel con un “proyectil aéreo” que impactó una residencia especial para veteranos de guerra en Teherán, según informaron medios iraníes.

Luego de este asesinato, la pregunta que se hacen los expertos es: si un líder tan valioso no está seguro en Irán, entonces ¿quién lo está?

“Parece que, si Israel quisiera, podría atacar a (Alí) Jamenei u otras figuras importantes dentro de Irán”, señaló Oral Toga, investigador del Centro de Estudios Iraníes (IRAM).

Aunque el lugar desde donde se lanzó el ataque y otros detalles siguen sin conocerse –y a pesar del silencio del Gobierno de extrema derecha de Netanyahu– es probable que Tel Aviv sea el responsable, dado su largo historial de asesinatos dentro de Irán.

Los expertos dicen que este incidente no solo expone las vulnerabilidades de seguridad de Irán, sino que también revela la ineficacia de la política de Teherán para desviar las críticas sobre su deficiente seguridad.

Haniyeh llegó a Teherán el martes 30 de julio de 2024. Su última aparición pública fue con el recién investido presidente iraní, Pezeshkian, solo unas horas antes de que lo asesinaran.

Hay un amplio debate sobre si el ataque podría envalentonar a Israel para continuar sus ataques con impunidad o incluso desencadenar un conflicto más amplio en la región o el mundo.

En esta línea, Toga atribuyó el audaz ataque de Tel Aviv a la tecnología inadecuada de Irán, que no pudo proporcionarle a Haniyeh la seguridad que necesitaba.

Algunos informes iraníes sugieren que el líder de Hamás fue atacado por un dron Kamikaze. Sin embargo, Toga sostuvo que los detalles sobre el asesinato probablemente no se conozcan hasta más adelante.

“Si fue un dron Kamikaze, que Israel ya había utilizado múltiples veces dentro de Irán, esto sugeriría una falla de inteligencia debido a la (presencia de) redes del Mossad dentro de Teherán, en lugar de una debilidad técnica”, indicó Toga en diálogo con TRT World.

“Irán podría negar la responsabilidad, argumentando que si el radar no detectó un misil no es su culpa. Pero si fuera un dron Kamikaze, eso sugeriría que el Mossad puede operar libremente dentro de las ciudades iraníes”, añadió.

Un ataque tan preciso con un dron significa que Israel tenía activos sobre el terreno para identificar la ubicación exacta de Haniyeh.

Según informes, el secretario general de la Yihad Islámica Palestina se alojaba en el mismo lugar y salió ileso. Los expertos que argumentan que en el ataque se utilizó un dron destacan justamente ese hecho y explican que la supervivencia de otra persona implica menos posibilidades de que se trate de un misil. De utilizarse uno de estos, es probable que todos los presentes hubieran muerto.

Eludiendo la responsabilidad

Tel Aviv se ha enfocado durante años en el programa nuclear de Teherán, alegando que Irán desarrolla clandestinamente una bomba nuclear que supone una amenaza para su existencia.

A lo largo de los años, Israel asesinó descaradamente a científicos nucleares, ingenieros y académicos iraníes.