Cuando el régimen de Bashar Al-Assad fue derrocado por grupos opositores sirios, también se abrieron las puertas de las infames cárceles del régimen, en las que decenas de miles de personas habían desaparecido durante casi 14 años de guerra civil.

Durante años, la prisión de Sednaya ha simbolizado los horrores más oscuros del régimen de Assad: un lugar donde se borró sistemáticamente toda esperanza. Dentro de sus muros, la tortura no era un simple castigo, sino una herramienta de aniquilación.

La organización de defensa civil de Siria, conocida como los Cascos Blancos, ha ayudado a liberar a unos 25.000 prisioneros de Sednaya. Según Raed Al-Saleh, director de esta iniciativa, “Sednaya no es solo una prisión, sino un matadero humano en el que se masacra y tortura a personas”.

Cuando se abrieron las puertas de Sednaya, surgieron detalles escalofriantes que han sacudido al mundo.

La prisión, diseñada para desorientar y deshumanizar, era un centro laberíntico en el que se perpetraba un sufrimiento inimaginable. Sus puertas tipo bóveday sus paredes sin ventanas ocultaban celdas abarrotadas de prisioneros que padecían hambre, asfixia y torturas interminables.

Cada ala de la prisión se especializaba en una forma distinta de brutalidad, con gritos que resonaban por los pasillos mientras los guardias imponían el silencio. Los videos mostraron a mujeres aturdidas y vacilantes, que eran liberadas de las lúgubres celdas, las cuales aún conservaban las huellas de evacuaciones precipitadas.

Amnistía Internacional estima que hasta 20.000 detenidos fueron recluidos luego de juicios simulados que duraban apenas minutos. En prisión sufrían violaciones, descargas eléctricas y palizas, muchos de ellos fueron torturados hasta la muerte.

Los supervivientes describen Sednaya como una pesadilla viviente de crueldad sistemática.

“Sednaya no es sólo un lugar donde la gente muere: es un lugar donde se les olvida”, dice Munir Mulki, quien sobrevivió a una brutalidad inimaginable en ese lugar.

La historia de Mulki, quien pasó más de seis años en las prisiones de Siria, es una de las tantas que han arrojado luz sobre la brutalidad del régimen de Assad. “No pudieron romperme”, declara. Pero la sombra de Sednaya persiste, y Mulki se niega a que las voces de los desaparecidos se desvanezcan en el silencio.

La silla alemana y más

El calvario de Mulki comenzó en 2005. A sus 23 años y siendo estudiante de ingeniería informática fue arrestado en la frontera entre Siria y Jordania bajo acusaciones de apoyar a Hamás. Lo que siguió fue una crueldad inimaginable.

En el centro de detención de la sede de Palestina, lo recluyeron en una celda con 70 personas más. Allí sosportó palizas, descargas eléctricas y formas horribles de tortura como el “Shabah” y la “silla alemana”.

“Sentía como si mis brazos se salieran de sus articulaciones”, recuerda Mulki. El método de la “silla alemana” consistía en un dispositivo que le retorcía la columna vertebral hasta que creía que se iba a romper.

Dos años después, Mulki fue trasladado a Sednaya y sufrió hambre, tormentos psicológicos y constantes ejecuciones. “No era solo un lugar donde la gente moría”, afirma. “Era un lugar donde la gente era eliminada”.

Cuando TRT World visitó a Munir Mulki en su modesta casa en Estambul, él estaba inmerso en una conversación con amigos en Siria, hablando de los pasillos laberínticos de Sednaya y el destino de aquellos que aún están desaparecidos.