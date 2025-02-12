En enero, Steve Sosebee, cubierto con un kufiya (pañuelo palestino), recibió el Premio a la Trayectoria de TRT por sus décadas de trabajo humanitario en Palestina.
“No están solos”, dijo, dirigiéndose a los palestinos mientras aceptaba el galardón en reconocimiento a su incansable labor.
Sosebee desafía los estereotipos a través de su compromiso inquebrantable, especialmente con los niños palestinos frente a la opresión de décadas por parte de Israel.
En 1991, junto a su difunta esposa, Huda Al-Masri, fundó el Fondo de Ayuda a los Niños Palestinos (PCRF) para proporcionar atención médica, ayuda humanitaria y apoyo a los palestinos.
Continuando su misión, en 2024, Sosebee estableció HEAL Palestine, una organización enfocada en la Salud, la Educación, la Ayuda y el Liderazgo para asistir a niños y familias necesitadas.
Gracias a sus incansables esfuerzos, ha ayudado a más de 2.000 niños palestinos a recibir atención médica vital a través de fronteras internacionales.
“Tuvo que ocurrir un genocidio para que la gente despertara”, afirma en una entrevista exclusiva con TRT World, reflexionando sobre su trayectoria, la misión de HEAL Palestine y la urgente necesidad de una acción global.
HEAL Palestine se fundamenta en cuatro pilares clave: salud, educación, ayuda y liderazgo.
La organización brinda apoyo en salud mental y opera un hospital de campaña en Gaza, financia escuelas y becas para estudiantes, y gestiona cocinas comunitarias que alimentan a decenas de miles. Además, desempeña un papel crucial en la entrega de suministros médicos y ayuda humanitaria, especialmente en el norte de Gaza.
TRT World se sentó con Steve y esto fue lo que compartió.
TRT World: ¿Cómo surgió la idea de fundar una organización de ayuda humanitaria para los niños palestinos?
Steve Sosebee: Visité Palestina por primera vez en 1988. Fue durante la Primera Intifada. Como estudiantes de periodismo, recorrimos la [ocupada] Cisjordania y Gaza, y tuvimos la oportunidad de conocer a familias y ver cómo era su vida. Me enamoré de la cultura y la gente, pero también vi su inmensa lucha. Ese viaje cambió mi vida.
Inicialmente, trabajé como periodista para educar a los estadounidenses sobre las realidades en el terreno, realidades que eran en su mayoría desconocidas en los EE. UU. en ese entonces. No creo que muchos estadounidenses supieran lo dura que era la ocupación y la limpieza étnica.
Para mí, la vida tomó otro rumbo para llegar a la misma gente. Todo cambió cuando organicé atención médica para un hermano y una hermana gravemente heridos en un bombardeo en Cisjordania. Los llevé a Ohio para su tratamiento, y el impacto fue profundo, no solo para ellos, sino para toda la comunidad.
La comunidad palestina, la comunidad árabe, se unió y los cuidó. Fue un momento de conexión humana. La gente mostró compasión y se unió para conocer la historia de los niños. Fue entonces cuando me di cuenta de que el trabajo humanitario podría ser una herramienta poderosa para el cambio.
Esos niños, antes víctimas anónimas, se hicieron reales para la gente. Su historia hizo titulares. Y por primera vez, muchos estadounidenses vieron a los niños palestinos como seres humanos: niños sonrientes, riendo, viviendo, respirando –y no la versión deshumanizada que puede ser cómplice de facilitar un genocidio.
TRT World: ¿Cómo ve la representación que los medios occidentales hacen de los palestinos?
Sosebee: La deshumanización de los palestinos es deliberada. La única manera en que se pueden cometer atrocidades masivas contra los niños de Gaza es si la gente los ve como algo menos que humanos. Y los medios han jugado un papel clave en crear esa percepción.
Incluso hoy en día, la cobertura es sesgada. Los mismos hechos se reportan de manera diferente, dependiendo de si involucran a israelíes o palestinos.
Los medios de comunicación tradicionales, ya sea The New York Times o CNN, siguen filtrando hechos y agregando análisis subjetivos a un asunto objetivo: matar niños está mal. Sin embargo, siempre hay justificación para ello en los medios estadounidenses.
Sin embargo, las redes sociales han cambiado el panorama. Plataformas como TRT World, periodistas independientes e informantes ciudadanos han permitido a la gente ver la verdad cruda, algo que los medios tradicionales aún filtran o distorsionan.
Por eso, los periodistas palestinos han sido objetivo de represalias por mostrar la verdad. Ellos son algunos de los verdaderos héroes de esta crisis, junto con los médicos, enfermeras y equipos de rescate.
TRT World: ¿Hay algún niño con el que hayas trabajado que se destaque particularmente?
Sosebee: Son tantos. Pero hay un niño que me viene a la mente: un chico de 11 años de Gaza. En 1991, un bombardeo de un helicóptero israelí lo dejó sin ambas piernas y un brazo. Antes de fundar el PCRF, organicé su atención médica en Los Ángeles. Aprendió a caminar con prótesis, fue a la escuela y sobresalió académicamente. Incluso el presidente Bill Clinton le escribió una carta de felicitación.
Años después, regresó a Gaza, formó una familia y nunca se vio a sí mismo como discapacitado. Siempre fue positivo, siempre ayudando a los demás. Nos mantuvimos muy cerca, siempre enviándonos mensajes. He desarrollado amistades así con muchos de los niños. Pero en los últimos seis meses, no he sabido nada de él. No sé si está vivo. Esta incertidumbre es desgarradora.
TRT World: Después de presenciar tanto sufrimiento, ¿cómo mantienes tu motivación y bienestar emocional?
Sosebee: Es increíblemente difícil. Gaza ha sido parte de mi vida desde 1988. Gaza es especial para mí. Verla ahora completamente destruida, casi irreconocible, es devastador. He perdido amigos, colegas y niños a los que he cuidado. Pero sigo adelante porque sabemos que podemos marcar la diferencia de manera positiva.
Ahora tenemos 30 niños heridos en los EE.UU. recibiendo tratamiento con Heal Palestine. Hemos abierto un hospital de campaña que ha tratado a miles de personas en Gaza durante estos terribles últimos dieciséis meses. Hemos abierto escuelas. Hemos abierto cocinas comunitarias; hemos alimentado a miles en Gaza.
Es doloroso ser testigo de lo que está pasando, pero la capacidad de hacer un impacto real me mantiene en marcha. El mayor desafío es aferrarse a la esperanza: que nosotros, como seres humanos, podemos ayudar a estos niños, incluso después de todo lo que han sufrido. He visto a niños perder extremidades, necesitar cirugías, y luego crecer hasta convertirse en adultos que cuidan a los demás, que forman familias, que viven vidas plenas. Eso es increíblemente gratificante.
Ver a los niños crecer y convertirse en adultos que contribuyen a sus comunidades, eso es lo que me mantiene en marcha. Cuando perdí a mi primera esposa, Huda Al-Masri, a causa de la leucemia en 2009, estaba devastado. Tenía dos hijas que criar, y lo que me dio la fuerza para seguir adelante fue tener un propósito más grande que yo mismo: ayudar a los niños palestinos. Este trabajo ha sido mi ancla.
Algunos de los niños a los que ayudé hace décadas ahora son adultos con sus propias familias, incluso dirigiendo negocios, y devuelven lo recibido. Ese tipo de crecimiento, ese ciclo de apoyo, me da la fuerza para seguir, sin importar lo difíciles que sean los tiempos.
TRT World: Recibiste el Premio a la Trayectoria de TRT. En tu discurso, dijiste: "No estamos aquí para recibir premios, sino por una causa". ¿Puedes profundizar en eso?
Sosebee: Me siento honrado de haber sido reconocido, pero los premios no son el objetivo. Ayudar a los necesitados, especialmente durante un genocidio, es una responsabilidad humana básica que debe hacerse con humildad, y no algo que se haga para recibir reconocimiento.
Yo nací libre. Nunca tuve que luchar por mis derechos. Pero esa libertad conlleva el deber de estar al lado de quienes no la tienen. Eso incluye a los palestinos, así como a las comunidades marginadas en mi propio país, que luchan por la igualdad. Me solidarizo con ellos, y también con aquellos en el extranjero que están siendo directamente afectados por las políticas de sus gobiernos.
Pero más allá de todo eso, se trata de generar un cambio de manera positiva.
La situación en Gaza provoca emociones intensas: indignación, desesperación, frustración. Pero esas emociones no son suficientes. Los palestinos no necesitan nuestra lástima; necesitan acción. Dar "me gusta" en las redes sociales no es suficiente. Debemos canalizar nuestra ira en un trabajo significativo. Por eso fundé HEAL Palestine.
Si hay algo que he aprendido después de dedicar mi vida a esta causa, es esto: podemos marcar la diferencia, si así lo elegimos.