El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, afirmó que es necesario convencer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses de Siria, argumentando que esta medida sería beneficiosa para Washington.

"La presencia militar de Estados Unidos en Siria supone un costo significativo. La opinión pública estadounidense ha comenzado a cuestionar los beneficios de mantener tropas en territorio sirio. En el pasado, factores como Irán, Rusia y el régimen de Bashar Al-Assad fueron determinantes en la región, pero las circunstancias han cambiado", declaró Fidan.

El ministro también subrayó que la permanencia de tropas estadounidenses en Siria no es una prioridad para Trump y denunció que el grupo terrorista PKK está siendo legitimado debido a que custodia prisiones donde están detenidos miembros del Daesh, también conocido como ISIS.

En este contexto, Fidan destacó que Türkiye ha tomado medidas al respecto e hizo un llamado a los países de la región para intensificar la lucha contra Daesh Según afirmó, durante una reunión en Amán con representantes de Jordania, Iraq, Líbano y Siria, se adoptaron medidas concretas en esta dirección.

Por otra parte, Fidan aseguró que Türkiye sigue de cerca el acuerdo firmado entre el presidente sirio, Ahmad Al-Sharaa, y las Fuerzas Democráticas Sirias (el brazo sirio del PKK), advirtiendo que Ankara mantendrá una vigilancia estrecha sobre su desarrollo a corto plazo.

Finalmente, el ministro enfatizó la necesidad de garantizar los derechos negados a los kurdos sirios bajo el régimen derrocado de Assad, incluyendo la ciudadanía y derechos culturales y políticos, con el objetivo de asegurar la igualdad en la región.

La llamada entre Trump y Erdogan fue "muy positiva"

Hakan Fidan informó en una rueda de prensa en Ankara que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan sostuvo una conversación "muy positiva" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, destacando el respeto mutuo entre ambos líderes.

"El enfoque del presidente Trump fue bastante positivo. Tanto él como nuestro presidente desean resolver las diferencias entre ambos países, y estamos trabajando con nuestros homólogos para lograrlo", señaló Fidan.

Durante la llamada, Erdogan reiteró las expectativas de Türkiye en la lucha contra el terrorismo y la necesidad de levantar las restricciones sobre la cooperación en materia de defensa e industria. Asimismo, subrayó la importancia de alcanzar la paz en Ucrania.

En cuanto a una posible visita de Erdogan a Estados Unidos, Fidan explicó que se están llevando a cabo trabajos preparatorios a nivel ministerial antes de confirmar el viaje.

"Nuestra intención es positiva respecto a esta visita, pero aún no hemos definido una fecha exacta", afirmó.

Respecto a la Ley de Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA, por sus siglas en inglés), Fidan reveló que Ankara ha mantenido amplias discusiones con la administración de Joe Biden sobre la posibilidad de levantar las sanciones.

"Abordaremos estos temas en detalle con la nueva administración. Por supuesto, hay aspectos técnicos que deben ser discutidos", concluyó.

Compromiso contra el terrorismo

En una nueva muestra de compromiso con la lucha contra el terrorismo, el ministro Fidan anunció que durante la cumbre en Jordania abordaron la establecer un centro de operaciones conjuntas e inteligencia destinado a combatir a Daesh. Actualmente, los equipos técnicos trabajan en su implementación, y representantes de Ankara se reunirán con delegaciones de otros países para coordinar un mecanismo conjunto.

"Cada nación compartirá su información de inteligencia y actuará colectivamente para eliminar las amenazas planteadas por Daesh", explicó el ministro, resaltando que se llevarán a cabo operaciones coordinadas y un intercambio continuo de datos.

Además, subrayó que los países involucrados en este compromiso comparten frontera con Siria, lo que hace que estos esfuerzos sean clave para garantizar la soberanía e integridad territorial del país.

Otro tema prioritario, indicó Fidan, es la situación del campamento de Al-Hol, que alberga a unas 40.000 personas. Aseguró que el problema está "más cerca de una solución" y destacó que tanto Iraq como Siria han mostrado una fuerte determinación para repatriar a sus ciudadanos. Sin embargo, advirtió que este proceso había enfrentado obstáculos cuando el campamento estaba bajo el control del grupo terrorista PKK/YPG/FDS.

"Ahora, tanto iraquíes como sirios pueden recuperar a sus ciudadanos. Sin embargo, se requiere una solución específica para quienes permanecen en prisión. Deben continuar detenidos, y seguimos trabajando en ese sentido", concluyó.

Fidan: "El YPG debe disolverse"

Por otra parte, Fidan destacó que el objetivo central de sus recientes visitas a Damasco fue la presencia del YPG, subrayando que Türkiye y la administración siria comparten preocupaciones sobre el grupo.

"El YPG es una parte inseparable del PKK, no hay debate al respecto", afirmó el ministro, enfatizando que la capacidad militar de la organización representa una prioridad para Türkiye. Asimismo, sostuvo que el grupo debe disolverse y quedar completamente bajo el control del gobierno central, sin acceso a armamento estratégico, misiles o sistemas de defensa aérea.

En cuanto al retorno de los desplazados sirios, Fidan señaló que garantizar la seguridad en la región es clave para la eliminación de grupos armados. También reafirmó el compromiso de Türkiye con la unidad territorial de Siria, destacando que la integración de estos grupos al gobierno central contribuirá a la estabilidad del país.

Denuncias a la ocupación israelí en Siria

El ministro denunció que Israel mantiene una ocupación en el sur de Siria desde hace casi 50 años y advirtió que está intentando expandir su control en la región. Según Fidan, Tel Aviv busca justificar esta expansión apelando a la situación de comunidades como los yazidíes y drusos, con el fin de declarar una zona desmilitarizada.

Asimismo, Fidan subrayó la importancia de llevar este tema a diversas plataformas internacionales y rechazar de manera firme el expansionismo israelí.

"En la cumbre de los cinco países en Amán, así como en la Organización de Cooperación Islámica (OIC) y la Liga Árabe, existe un rechazo claro al expansionismo israelí", afirmó Fidan.

Además, instó a Siria a concentrarse en la expulsión de Israel de su territorio y a gestionar este proceso en cooperación con la comunidad internacional.