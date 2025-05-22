“Cuando mencionas Siria, muchos solo piensan en guerra y destrucción”, señala a TRT Español Omar Offendum, artista sirio-estadounidense, rapero, poeta y activista cultural. Y luego, remata, esperanzado: “Pero Siria es mucho más que eso”.

Nacido en Arabia Saudí en 1981 y criado en el corazón de Washington D.C., Offendum proviene de una familia marcada por el exilio de Siria. Sus canciones se han convertido en un puente entre Oriente y Occidente, además de una herramienta para preservar la memoria y la identidad de sus orígenes. Pero sobre todo, en un arma atómica de resistencia.

Comenzó a explorar el rap cuando estudiaba arquitectura en la Universidad de Virginia. En esos días desarrolló su estilo: una mezcla de lírica árabe clásica con hiphop, un cóctel hasta entonces prácticamente desconocido en el mundo.

Y en poco tiempo llegó el éxito global: su canción “#Jan25”, inspirada en la revolución egipcia de 2011, atravesó con sus letras a lo largo y ancho del planeta. Así, Offendum se consolidó como una voz de la resistencia global. Y un influencer que contagia a una generación de soñadores de justicia y cambio.

El legado de una madre y el homenaje a poetas sirios

Todo comenzó con su madre, amante de la literatura. “La poesía es el alma de nuestro idioma”, recuerda Omar. “Ella me heredó el amor por la poesía de Siria”.

En sus letras, Offendum rinde homenaje a figuras emblemáticas de poetas sirios como Adonis y Nizar Qabbani. Y hasta en su álbum “SyrianamericanA” (2010), adapta un poema de Qabbani para celebrar la añorada y resistente Damasco, ciudad natal de sus padres.

“Mi madre me llevó muchas veces a Damasco de niño para ver a mi familia, para entender que esto no es solo algo que se lee en un libro. Es un lugar real con personas reales. Y de aquí vienes tú, de aquí vienen tus antepasados”, continúa.

Contra la desinformación y la deshumanización

Offendum además de músico, también es un activista. Es tanto un soñador como una voz comprometida con los tiempos que corren. Un artista que quiere intervenir en el mundo y no sólo ser música de fondo.

Para empezar, Omar busca revertir la imagen de Siria que difunden los medios occidentales. “Muchos insisten en deshumanizar al pueblo sirio. Y cuando escuchan la palabra Siria lo primero que les viene a la mente es guerra y destrucción”, insiste. Offendum siente que con el rap puede inocular un antídoto para que esa visión sesgada y sombría del país que lleva en la sangre cambie para siempre.

“Siria es mucho más que sombras. A través de mis canciones, yo busco contar su historia, para que su esencia llegue a la gente. Que escuchen nuestra música, sientan el latido de nuestra poesía, prueben nuestra comida, y se vistan con nuestras tradiciones”, dice sobre la inspiración del pueblo de sus ancestros. “Ser sirio es un estilo de vida, una forma de ser mucho más grande que todas esas cosas negativas con las que lo estás asociando”.

Esta visión se refleja en canciones como “Crying Shame”, en la que expresa su dolor y frustración ante la representación mediática de Siria y la indiferencia global frente al sufrimiento de su pueblo. “Ahora dicen que Siria es muy confusa / No pueden decidir entre los dos bandos / En realidad deberían estar eligiendo / Aquí va una idea / ¿Qué tal si reconocen que todos estamos perdiendo? / Y que no hay nada civilizado en una guerra / Donde los niños son apuñalados hasta la muerte y las madres asfixiadas”, dice en la letra.