Rabat, Marruecos – “El sionismo ha utilizado el antisemitismo como arma para silenciar las críticas legítimas a los crímenes cometidos por Israel. Oponerse al asesinato sistemático de niños, médicos, periodistas y trabajadores humanitarios palestinos en Gaza no es antisemita”, afirma con contundencia el rabino Yisroel Dovid Weiss en una entrevista con TRT Español, entre los jardines de Villa Mandarine, en Rabat, una escala de su gira por mundial por la capital de Marruecos.

Este erudito judío ortodoxo, nacido en Estados Unidos de padres sobrevivientes del Holocausto, lleva décadas recorriendo el mundo con un mensaje que desafía las narrativas dominantes: el judaísmo, sostiene, se opone de forma fundamental a la existencia misma del estado de Israel.

“Nos oponemos al sionismo no solo por la horrenda y satánica destrucción de Gaza, sino porque, incluso si la tierra estuviera deshabitada, la ley judía nos prohíbe regresar en masa o abandonar el exilio antes de la llegada del Mesías”, explicó el rabino Weiss, con un keffiyeh palestino sobre los hombros y un pin con la frase "Judío no sionista" en su abrigo.

En abril pasado, su mensaje llegó a las esferas de poder de Latinoamérica cuando se reunió con el presidente de Colombia, Gustavo Petro , y el ministro de cultura, Kadamani Yannai, en la Casa de Nariño.

El encuentro, que incluyó a miembros de la diáspora palestina , tuvo lugar un año después de que Petro se convirtiera en el primer presidente latinoamericano en romper relaciones con Israel en protesta por el genocidio en Gaza.

Weiss acudió como portavoz de Neturei Karta, un movimiento judío ortodoxo fundado en 1938, y conocido por su firme oposición al sionismo.

Este grupo organiza y participa en manifestaciones, conferencias y ruedas de prensa, y sus miembros viajan por todo el mundo para denunciar la propia existencia del estado de Israel, así como “el genocidio y la injusticia en Gaza” que, afirman, derivan de su creación.

"Somos un libro abierto", declaró el rabino Weiss. "No somos un grupo cerrado. Somos completamente apolíticos. Hablamos con musulmanes sunitas, chiíes, con todo el mundo".

Weiss se ha reunido con líderes de todo el mundo, como el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian; el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan , y el difunto líder político del grupo de resistencia palestino Hamás, Ismail Haniyeh.

Estos encuentros han suscitado amplias críticas de organizaciones proisraelíes , pero el rabino Weiss se mantiene firme. Para él, se trata de "lo que debería ser de sentido común": la distinción crucial entre oponerse al sionismo y el antisemitismo, un arma empleada frecuentemente para silenciar a quienes critican los crímenes cometidos por Israel.

Sostiene además que el sionismo en sí mismo es antisemita. En una de las publicaciones de Neturei Karta titulada "Las víctimas del Holocausto denuncian: Documentos y testimonios sobre criminales de guerra judíos", incluye citas de los primeros líderes sionistas, como Ze'ev Jabotinsky y el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann .

Estas citas, afirmó Weiss, ilustran cómo los sionistas estaban dispuestos a explotar o ignorar el sufrimiento de los judíos europeos para lograr su agenda nacionalista.

“ Cuanto más religiosa es una comunidad, más probable es que sea antisionista ”



La oposición del rabino Weiss al sionismo tiene sus raíces en convicciones personales, marcadas por la fe, la familia y la historia.

"Mi padre escapó de Hungría antes de la llegada de los nazis en 1944", relató. "La mayor parte de mi familia fue asesinada por el hecho de ser judía. Mis abuelos y primos hermanos murieron en el Holocausto".

Mientras Israel se presenta como baluarte contra otro Holocausto, el rabino Weiss percibe una dolorosa ironía. "Están utilizando las cenizas de las víctimas del Holocausto para justificar crímenes contra los palestinos", afirmó.

"¿Cómo se atreven a usar el 'Nunca Más' como arma para oprimir a otros? Muchos califican estos actos como crímenes contra la humanidad; nosotros los consideramos impíos", añadió.

Weiss atribuye su conocimiento de la lucha palestina a su infancia en una comunidad judía de estricta observancia. "En nuestra escuela nunca se izó la bandera israelí. Todos se oponían. Recuerdo que asistí a esas manifestaciones siendo niño", rememoró.

"Cuanto más religiosa es una comunidad, más probable es que sea antisionista", explicó, haciendo referencia a barrios como Mea She’arim en Jerusalén y Williamsburg en Brooklyn, este último la segunda comunidad judía más grande del mundo.