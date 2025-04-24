Washington D.C. — El hombre que se atrevió a vestir con sencillez, vivir con austeridad y decir la verdad frente a los imperios —el papa Francisco— ha partido. El papa de las periferias yace ahora en capilla ardiente .

Y, aun en la muerte, Francisco sigue inclinando el arco de la historia.

Misas conmemorativas resuenan en todos los continentes: cada una como un suave himno doliente de despedida. En catedrales y capillas, en ciudades y campos, los fieles se reúnen. Algunos en silencio. Otros entre sollozos.

En todo el mundo, las banderas ondean a media asta . En Washington, los edificios gubernamentales permanecen en pausa, marcados por el luto. Estados Unidos se suma a una creciente lista de naciones que declararon días de duelo oficial, en los que lo diplomático y lo divino se mezclan en un dolor compartido.

En el Vaticano, mientras tanto, se reveló el testamento final del Papa . Y, fiel al hombre que fue en vida, se caracterizó por su sencillez.

No eligió las criptas bajo San Pedro. Ni los majestuosos sepulcros de pontífices pasados. Escogió la tierra de la Basílica de Santa María la Mayor: un espacio sagrado, no de poder, sino de misericordia mariana.

“La tumba debe estar en la tierra; simple, sin decoraciones particulares", escribió. Solo mi nombre. Franciscus. Nada más.

Sede Vacante, una silla vacía

La Iglesia católica entra ahora en un período conocido como “sede vacante”. La silla de Pedro está vacía. El anillo del pescador —sello único de cada papa— ha sido destruido por el camarlengo. Es el fin de la era Francisco.

Y este final es distinto.

Francisco fue el primer papa moderno en reescribir los ritos de su propio funeral. Eliminó capas de pompa, despojó siglos de hábito imperial. Sin plataformas elevadas. Sin vistas privadas para cardenales y funcionarios. Sin embalsamamiento. Sin espectáculo.

Su cuerpo reposará humildemente en la capilla ardiente. Un simple ataúd de madera. Sin fastos ni ostentación. Un rogito —breve biografía y testimonio de su servicio— será leído en voz alta y sellado dentro del féretro.

También desaparece la tradición del triple ataúd: ciprés, plomo y olmo. Pidió uno solo. Una caja. Un viaje. Un retorno al polvo.

El funeral del papa del pueblo

Este funeral no se tratará de coronas ni incienso. Se tratará de humildad.

Francisco comprendió algo esencial: la verdadera autoridad es moral, no institucional. Durante 12 años lideró con el ejemplo,viviendo no en el Palacio Apostólico, sino en una modesta casa de huéspedes. Rechazó los ropajes dorados, caminó sin escoltas, abrió las puertas del Vaticano a migrantes y excluidos.

En su testamento final, pidió únicamente sencillez. Una oración, un ataúd de madera y ser recordado como “un pecador redimido”. Nunca se consideró un rey. Solo un hombre que trataba de seguir al Nazareno.

Y quizá su visión más clara de la muerte no fue esculpida en mármol, sino escrita con palabras. En el prólogo de un libro del cardenal Angelo Scola, escribió: “La muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo”.

El cónclave

Cuando termine el funeral, el sábado, comenzará otra tradición.

Los cardenales, bajo juramento de silencio, ingresarán a la Capilla Sixtina bajo la mirada doliente del Juicio Final de Miguel Ángel. Votarán . Dos veces por la mañana. Dos por la tarde. Papeletas: Dobladas, marcadas, y quemadas.

Humo negro indica fracaso. Humo blanco, éxito.