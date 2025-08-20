En la unidad de cuidados intensivos pediátricos del Hospital Infantil Al-Rantisi, el sonido de las máquinas es más fuerte que el de los niños.

Saif Abu Warda, de seis años, yace inmóvil, con el pecho elevándose únicamente por el respirador artificial al que está conectado. Un tubo de traqueotomía sobresale de su garganta, el estrecho conducto por el que el oxígeno llega a sus pulmones paralizados.

Su padre, Kamal Abu Warda, recuerda la mañana del 27 de julio, cuando sus vidas cambiaron para siempre.

“La fiebre de Saif subió intensamente y, de repente, sus extremidades se aflojaron. No podía mover ni las manos ni los pies”, cuenta con una voz cargada de agotamiento. “Las pruebas revelaron un virus que atacaba su sistema nervioso, causando parálisis y dificultades respiratorias”.

Lo que comenzó como una fiebre se convirtió rápidamente en parálisis flácida aguda, una condición que ahora se propaga entre los 2,3 millones de habitantes de Gaza atrapados bajo el asedio israelí.

El doctor Mohammed Hajjo, jefe de cuidados intensivos en Al-Rantisi, explica que la parálisis flácida aguda suele ser un síntoma del síndrome de Guillain-Barré, en el que el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos tras una infección.

“Al principio podía escucharnos, asentir con la cabeza y comunicarse con gestos faciales”, relata Kamal. “Pero su condición empeoró. Una inflamación severa en el cerebro afectó su memoria; ahora apenas recuerda algo”.

Saif es uno del cerca de centenar de casos documentados en los últimos meses, una cifra que los médicos en Gaza no ven como una anomalía, sino como el reflejo del territorio sitiado, los hospitales destruidos y la desnutrición infantil desatada por el bloqueo israelí.

La Organización Mundial de la Salud advierte que el sistema de salud de Gaza está “ al borde del colapso ”. Solo una fracción de los hospitales y centros de atención primaria aún funciona. Se han registrado cientos de ataques contra instalaciones médicas desde octubre de 2023.

El colapso de la atención médica se suma al colapso de las condiciones de sanidad.

De hecho, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ( OCHA , por sus siglas en inglés ) informa que alrededor del 90% de los sistemas de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés) de Gaza ha sido destruido o dañado. En junio, el 93% de los hogares reportaron inseguridad hídrica.

El resultado es un entorno donde las infecciones proliferan y se desencadenan síndromes posinfecciosos como el Guillain-Barré. El Ministerio de Salud palestino en el enclave ha reportado hasta ahora tres muertes vinculadas al síndrome.

“Vivimos entre la basura y las aguas residuales”



Kamal, desplazado desde los primeros días de la ofensiva, señala : “Vivimos entre la basura y las aguas residuales. Hemos estado en tiendas de campaña desde que nos desplazaron. La basura llena las calles, las aguas residuales inundan los caminos, y los alimentos enlatados que nos vemos obligados a comer —si es que los conseguimos— dañan más a nuestros hijos de lo que los alimentan”.

En Al-Rantisi, el doctor Mohammed Hajjo ha seguido de cerca el aumento de los casos de parálisis. “Normalmente, este síndrome afecta a un porcentaje muy pequeño de personas en el mundo”, explica a TRT World.

“Estamos viendo un aumento importante en Gaza, con unos 60 casos en adultos y 40 en niños recientemente, superando las tasas anuales normales”, agrega.

El médico relaciona este incremento no solo con infecciones, sino también con la inmunidad debilitada por la desnutrición, el agua contaminada, el deficiente saneamiento y el estrés de la ofensiva y el asedio, todo en línea con las advertencias de la OMS y OCHA.

La crisis de desnutrición, causada por el bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria y de alimentos, se ha agudizado drásticamente en 2025.

Casi uno de cada cinco niños menores de cinco años sufre desnutrición en la Ciudad de Gaza. Las tasas de Desnutrición Aguda Global se han triplicado desde junio, convirtiendo a esta ciudad en el área más afectada del enclave.

La OMS reportó un importante aumento de muertes relacionadas con la desnutrición en julio de 2025: 63 de las 74 registradas en lo que va del año se dieron en ese mes, incluidas 24 de niños menores de cinco años. Muchos pacientes llegaron sin vida a los hospitales o murieron poco después, mostrando claros signos de desgaste severo.