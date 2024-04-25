Ocho años, 66 artistas, 200.000 hojas de papel sin ácido de cinco países, las claras de 800.000 huevos orgánicos: esta son las medidas del colosal proyecto emprendido por Huseyin Kutlu, el maestro de la caligrafía islámica, por encargo del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Se espera que la obra terminada deje una huella duradera en el mundo del arte coránico.

El proyecto, conocido como "Istanbul Mushaf", fue un esfuerzo monumental que implicó un trabajo minucioso por parte de Kutlu y su equipo de artistas. No es simplemente una transcripción del Sagrado Corán, sino una exploración integral de la historia y geografía islámica, en la que los artistas buscaron revivir la antigua tradición del arte coránico que una vez floreció durante 15 siglos de civilización islámica.

“En la historia del Islam, los Jefes de Estado musulmanes prestaron su más valiosa atención al Mushaf (copia escrita del Corán), encargando proyectos que llevarían su huella mucho después de su desaparición. Mi equipo ha demostrado esa misma calidad de amor, entusiasmo y respeto en el Mushaf que hemos producido. Nadie ha tenido la oportunidad de verlo completo hasta ahora. A través de investigaciones de campo y estudios extensos, hemos identificado diez períodos principales en términos de la historia del arte del Mushaf para este propósito”, dice Huseyin Kutlu.

Cada uno de los diez volúmenes del Mushaf de Estambul es una obra de arte independiente, meticulosamente elaborada para reflejar el arte y la cultura de su respectiva época. Desde los primeros días del califato Rashidun hasta la era moderna, el Mushaf de Estambul es evidencia de la rica historia y patrimonio cultural del mundo islámico.

“El primer volumen comienza desde la época de nuestro Profeta. Abarca los períodos omeya, abasí, ghaznavi, ayubí y selyúcida. Como no hubo mucha evolución en este período, representamos todo esto en un solo volumen. El segundo volumen es mameluco, el tercero, andalusí. El cuarto volumen cubre el período Jalayir, el quinto los turcomanos, el sexto el período timúrida, el séptimo el periodo mogol, el octavo cubre la dinastía Safavid, el noveno cubre la fundación del Imperio Otomano hasta Solimán el Magnífico, y el décimo volumen, desde Solimán el Magnífico hasta nuestros días... Tomamos en consideración la técnica de diagramación y diseño de cada época, de los muchos tipos de texto utilizados, qué tipos de decoraciones y encuadernaciones se utilizaban, y qué colores se utilizaban durante estos periodos. Hemos accedido a todos los Mushafs en las bibliotecas del mundo y los examinamos. Salimos con un equipo de 66 personas, estudiando el estilo de cada época”, añade Kutlu.

El proyecto no estuvo exento de desafíos. Kutlu y su equipo enfrentaron numerosos obstáculos, desde conseguir los mejores materiales hasta dominar las intrincadas técnicas de la caligrafía tradicional. Pero la dedicación y la pasión por su oficio los impulsaron hacia adelante y, al final, produjeron una obra de belleza e importancia incomparables.