“Cuando comenzó la guerra, nos vimos obligados a huir (del pueblo) de Tal Rifaat debido a los intensos bombardeos y los enfrentamientos provocados por las fuerzas del régimen de Bashar Al-Assad. Nos desplazamos hacia la frontera turca y nos establecimos en Azaz”, cuenta a TRT Español Abdulrahman Al-Masry, un padre sirio y entrenador de taekwondo, sobre la guerra civil en Siria que comenzó en 2011.

Rememora cómo al principio junto a sus tres hijos —Mohammad, Tamer y Yazan—, la familia fue desplazada a una nueva realidad en tiendas de campaña. Creían que la guerra sería temporal. “Pero con el paso de los días, quedó claro que esa nueva vida bajo las carpas continuaría, sin acceso a los servicios básicos”, lamenta Abdulrahman.

Después de un año de desplazamiento y al observar a los niños vivir en condiciones precarias, frente a la constante amenaza de la guerra, Abdulrahman admite que sintió la necesidad de “ofrecer algo significativo a los niños del campamento, algo que les diera esperanza y los ayudara a distraerse de la dureza del exilio”.

El taekwondo

Ese impulso unió a toda la familia con lo que más aman: el taekwondo. Aunque Abdulrahman nunca llegó a ser campeón nacional, durante su juventud entrenó con el equipo militar en Damasco y en otro club en Tal Rifaat. Años más tarde, introdujo a sus hijos en este deporte, que hoy ocupa un lugar fundamental en sus vidas. “Hablamos de ello durante el desayuno y la cena, incluso por las noches vemos combates en línea”, admite Abdulrahman.

Inspirado por estas vivencias, comenzó el proceso de abrir una pequeña academia de entrenamiento, de apenas seis metros de diámetro, aunque confiesa que “los desafíos fueron innumerables”.

En medio de lo que llama “la miseria de las tiendas de campaña”, recuerda la “lucha constante” debido a las condiciones climáticas, la falta de electricidad, los escasos recursos económicos y la ausencia de apoyo institucional.

“Al principio no había un lugar designado para entrenar. Teníamos que usar el suelo de tierra del campamento. Colocábamos viejos colchones de esponja o mantas para amortiguar las caídas durante los entrenamientos”, recuerda Abdulrahman. “No había uniformes ni equipo, así que empezamos con lo mínimo, dependiendo de pequeñas donaciones o iniciativas individuales”.

A pesar de las circunstancias, en poco tiempo la academia ganó popularidad. “Comencé a traer a niños del campamento —incluidos mis propios hijos— y descubrí que tenían un gran potencial. Así que empecé a trabajar con ellos paso a paso”, añade.

“Un faro de esperanza”

Para su hijo mayor, Mohammad Noor, fue algo especial. Asistir al club, llamado Baraem Al-Thawra, lo reconectaba con la nostalgia de su niñez, cuando acompañaba a su padre en su pueblo natal y observaban juntos las prácticas de taekwondo y sus movimientos. “Fue un faro de esperanza en medio de una realidad difícil”, admite.

Poco a poco, Mohammad se fue involucrando más en las sesiones de entrenamiento. Comenzó a dominar los movimientos y a aprender sobre la filosofía del taekwondo, basada en el respeto y la disciplina.

Esto lo llevó a reconocer que no era solo un entrenamiento físico, sino “una forma de construirse a uno mismo y superar las adversidades”. Agrega que “el taekwondo me dio una sensación de fortaleza y control sobre el miedo, especialmente en un entorno lleno de incertidumbre”.

Para Tamer, otro de los hijos de Abdulrahman, esa escapatoria no solo tuvo un efecto externo, sino también interno. “Aprendía y mejoraba con cada sesión, siempre pensando en mis metas, a pesar del desánimo. Algunos me decían que estaba perdiendo el tiempo, que la vida en el campamento no deja espacio para los sueños. Pero yo creía que el taekwondo podía abrirme puertas que nunca imaginé”, cuenta a TRT Español.

El club, que hoy entrena a más de 70 niños, se enfocó desde el inicio en el combate, el poomsae —una forma coreografiada de lucha sin contacto— y los movimientos musicales que se presentan durante las exhibiciones. “Con esfuerzo constante, construimos lo que hoy se considera el club número uno del norte de Siria”, afirma Abdulrahman.

Al principio, los hermanos entrenaban tres veces por semana, con sesiones de aproximadamente 90 minutos. Sin embargo, Abdulrahman sintió que no era suficiente para impulsar el desempeño de sus hijos y, a pesar de los enormes retos, soñaron con competir. Así, bajo su guía, comenzaron a entrenar durante tres horas, algo que considera clave en su progreso.