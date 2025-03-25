Washington, DC — El equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió por chat un plan secreto de guerra con el editor jefe de la revista The Atlantic a través de una aplicación de mensajería, junto a otros etiquetados como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz.

El lunes, en un artículo llamativo titulado "La Administración Trump accidentalmente me envió un mensaje de texto con sus planes de guerra" , Jeffrey Goldberg, editor de la revista estadounidense The Atlantic, reveló que se encontró agregado a un grupo de chat donde se discutían planes de ataques aéreos contra el grupo hutí en Yemen que finalmente ocurrieron este mes.

Goldberg narró en The Atlantic que el mundo se enteró a las 2 de la tarde (hora local) del 15 de marzo que Estados Unidos iba a atacar Yemen. Sin embargo, él ya sabía dos horas antes que el ataque era inminente.

"La razón por la que supe esto es que Pete Hegseth, secretario de Defensa, me había enviado por mensaje de texto el plan de guerra a las 11:44 am”, escribió. “El plan incluía información precisa sobre armas, objetivos y calendario".

El periodista explicó que los líderes de seguridad nacional de EE.UU. lo agregaron a un chat grupal donde se informaba sobre los ataques militares en Yemen. Afirmó que todo comenzó cuando un usuario identificado como Michael Waltz lanzó una solicitud de conexión el 11 de marzo en la app de mensajería Signal.

Dos días después, recibió otro aviso de que iba a ser incluido en un grupo de chat de Signal llamado "pequeño grupo hutí PC".

"No hace falta decir –pero lo diré de todos modos– que nunca he sido invitado a una reunión del comité de directores de la Casa Blanca y que, en mis muchos años de informar sobre asuntos de seguridad nacional, nunca había oído hablar de una reunión convocada a través de una aplicación de mensajería ", escribió en The Atlantic.

Añadió que también figuraban en el grupo un representante de la CIA, el asesor de Trump Stephen Miller, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Goldberg consultó a sus colegas sobre una posible campaña de desinformación extranjera, pero se convenció de la autenticidad del grupo cuando "empezaron a caer las bombas".

"No podía creer que el asesor de seguridad nacional del presidente fuera tan imprudente como para incluir al editor jefe de The Atlantic en tales discusiones con altos funcionarios estadounidenses, con el vicepresidente incluido", añadió Goldberg, quien abandonó el grupo tras el bombardeo en Yemen.

Respuestas y críticas tras el escándalo