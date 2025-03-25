Washington, DC — El equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió por chat un plan secreto de guerra con el editor jefe de la revista The Atlantic a través de una aplicación de mensajería, junto a otros etiquetados como el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el asesor de seguridad nacional Mike Waltz.
El lunes, en un artículo llamativo titulado "La Administración Trump accidentalmente me envió un mensaje de texto con sus planes de guerra", Jeffrey Goldberg, editor de la revista estadounidense The Atlantic, reveló que se encontró agregado a un grupo de chat donde se discutían planes de ataques aéreos contra el grupo hutí en Yemen que finalmente ocurrieron este mes.
Goldberg narró en The Atlantic que el mundo se enteró a las 2 de la tarde (hora local) del 15 de marzo que Estados Unidos iba a atacar Yemen. Sin embargo, él ya sabía dos horas antes que el ataque era inminente.
"La razón por la que supe esto es que Pete Hegseth, secretario de Defensa, me había enviado por mensaje de texto el plan de guerra a las 11:44 am”, escribió. “El plan incluía información precisa sobre armas, objetivos y calendario".
El periodista explicó que los líderes de seguridad nacional de EE.UU. lo agregaron a un chat grupal donde se informaba sobre los ataques militares en Yemen. Afirmó que todo comenzó cuando un usuario identificado como Michael Waltz lanzó una solicitud de conexión el 11 de marzo en la app de mensajería Signal.
Dos días después, recibió otro aviso de que iba a ser incluido en un grupo de chat de Signal llamado "pequeño grupo hutí PC".
"No hace falta decir –pero lo diré de todos modos– que nunca he sido invitado a una reunión del comité de directores de la Casa Blanca y que, en mis muchos años de informar sobre asuntos de seguridad nacional, nunca había oído hablar de una reunión convocada a través de una aplicación de mensajería ", escribió en The Atlantic.
Añadió que también figuraban en el grupo un representante de la CIA, el asesor de Trump Stephen Miller, y la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
Goldberg consultó a sus colegas sobre una posible campaña de desinformación extranjera, pero se convenció de la autenticidad del grupo cuando "empezaron a caer las bombas".
"No podía creer que el asesor de seguridad nacional del presidente fuera tan imprudente como para incluir al editor jefe de The Atlantic en tales discusiones con altos funcionarios estadounidenses, con el vicepresidente incluido", añadió Goldberg, quien abandonó el grupo tras el bombardeo en Yemen.
Respuestas y críticas tras el escándalo
"(Signal) parece ser una app de mensajes seria”, explicó Brian Hughes, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, a The New York Post. “Estamos revisando cómo se añadió un número inadvertido al grupo".
"El chat es una demostración de la profunda y meditada coordinación política entre altos funcionarios", añadió Hughes. "El éxito de la operación hutí demuestra que no hubo amenazas a las tropas o a la seguridad nacional".
El lunes, el presidente Donald Trump respondió a los medios sobre el informe: "No sé nada al respecto”, admitió. “Me lo estás contando por primera vez".
Los legisladores demócratas, indignados por la violación de seguridad, criticaron a la administración Trump. "Cada uno de los funcionarios del gobierno en ese grupo de chat ha cometido un crimen", sentenció el senador Chris Coons.
"El descuido del gabinete del presidente Trump es asombroso y peligroso”, añadió el senador Jack Reed. “Buscaré de inmediato respuestas a la administración".
Ataques a Israel y sus aliados en solidaridad con los palestinos
Los primeros ataques estadounidenses contra Yemen bajo la presidencia de Trump mataron al menos a 53 personas e hirieron a otras 101, en su mayoría mujeres y niños, informaron los hutíes.
Waltz, asesor de seguridad nacional de EE.UU., dijo que los ataques "apuntaron a múltiples líderes hutíes y los eliminaron". Y Hegseth, secretario de Defensa, prometió una campaña de misiles "implacable" hasta que cesaran los del grupo yemení.
Meses después del inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, los hutíes atacaron lo que dicen son "barcos vinculados a Israel o con destino a Israel" en el mar Rojo, el mar Arábigo, el golfo de Adén e incluso el océano Índico, alegando solidaridad con los palestinos.
El año pasado atacaron más de 100 barcos, dos de los cuales se hundieron, lo que creó una enorme presión sobre el comercio y las rutas marítimas en torno a la inestable región, y desvió un importante tráfico marítimo entre Asia y Europa desde el canal de Suez a una ruta mucho más larga alrededor de África.
Entre los ataques, apuntaron al buque israelí MSC Unific en el mar Arábigo, al petrolero estadounidense Delonix en el mar Rojo, al buque de desembarco británico "Anvil Point" en el océano Índico y al buque Lucky Sailor en el mar Mediterráneo.
Los hutíes, que controlan gran parte del país más pobre de la península arábiga, interrumpieron los ataques tras el alto el fuego de enero entre Israel y Hamás, pero amenazaron con reanudarlos cuando Israel bloqueó la ayuda humanitaria a Gaza el 2 de marzo.
Este domingo, los hutíes denunciaron nuevos ataques estadounidenses que, según ellos, desde la semana pasada han elevado el número de muertos a casi 80 personas.