En España hay millones de personas con problemas de salud mental, un número que desde la pandemia no ha dejado de aumentar. Pese a la necesidad creciente, la falta de recursos económicos de los usuarios o el problema de la escasez de psicólogos en la sanidad pública hacen que el acceso a terapias regulares sea una cuestión casi imposible.

De hecho, en el país hay cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, un tercio de la media europea, que se mantiene en 18, y un número a todas luces insuficiente para este mal pandémico que supone la salud mental.

En este contexto es donde salen a relucir las aplicaciones de terapia online, herramientas para acceder a sesiones estemos donde estemos, con horarios flexibles y ajustadas a casi todos los bolsillos.

Algo que ya saben bien en otros países de Europa o en Estados Unidos, donde una aplicación como BetterHelp se anuncia en populares shows y hasta cotiza en la Bolsa de Nueva York. Y es que a golpe de click (o de dedo, si se usa el móvil) se abre un abanico de posibilidades que, según para qué casos, puede ser contraproducente.

Como cuenta la psicóloga Blanca Torrado a TRT Español, “terapéuticamente no podemos obviar que tiene inconvenientes. No solo nos perdemos información (por ejemplo en toda la comunicación no verbal que no se ve), también el contacto presencial es importante para crear el vínculo en terapia y generar esa confianza y cercanía. Además, depende del tipo de terapia y la problemática que la persona tenga, algunas serán más receptivas del formato online y otras, no”.

La media nacional de precio de sesión de terapia está actualmente en los 52€ la hora, aunque en ciudades como Barcelona dicha media se dispara hasta 70€ por sesión, según un estudio realizado por el Observatorio de Precios de MundoPsicologos.com.

Un derecho que supone un lujo para la mayoría de ciudadanos, que no pueden permitirse semejantes cifras de forma periódica. En esta brecha, las aplicaciones ajustan los precios.

Por ejemplo, una app como Therapyside tiene unas tarifas de 39 euros por una sesión semanal por videollamada, un coste idéntico al de iFeel. Esta última incluso ofrece un plan aún más ajustado de 30 euros a la semana, eso sí, limitado a mensajes de chat.