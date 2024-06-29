Por el contrario, colectivos residentes en estados del oeste, como Nuevo México o California, este último donde se encuentra el grupo de electores de origen hispano más numeroso, representando el 25% del total del país, se inclinan hacia posiciones más próximas a los demócratas.

En algunos estados, el peso del colectivo hispano es fundamental en la determinación del voto. Así, en Nuevo México alcanza el 44% del total del electorado, con un 32% en estados de gran importancia demográfica, como California o Texas. También destacan otros estados como Arizona (25%), Nevada o Florida (con un 21% cada uno).

Senserrich coincide igualmente en las importantes diferencias en el seno de este colectivo: “Hablar de 'comunidad latina' es un poco ficticio, ya que bajo esta etiqueta estamos incluyendo grupos muy distintos. Cultural y políticamente tiene poco que ver un inmigrante cubano de segunda generación con un boliviano, un argentino, o un hondureño. Las experiencias vitales son tremendamente distintas, así como su tradición ideológica”.

“Lo único que tienen en común es el idioma (y no siempre) y la tradición católica (y tampoco siempre). Hay diferencias étnicas enormes dentro del grupo también; es muy distinto hablar de venezolano criollo de ascendencia europeo que un mexicano de raíces indígenas o un afrolatino. Habitan casi mundos distintos”, añade.

Tradicional preponderancia demócrata

“Lo que sí es cierto”, precisa García Bautista, “es que el Partido Demócrata es el que tradicionalmente acapara el voto hispano, aunque esa brecha está estrechándose. En las ‘midterm’ de 2022, los demócratas aglutinaron un 60% del voto hispano, mientras que los republicanos rozaron el 40% restante. No se veían unas cifras tan ajustadas desde 2004. Por lo tanto, aunque los republicanos todavía tienen margen de mejora, en las últimas dos décadas está cambiando la tendencia de voto”.

Este argumento también lo apoya Senserrich, de Politikon: “En tiempos recientes, estas diferencias se han hecho más visibles en el voto. Los latinos llegaron a votar un 70% demócrata en la era Obama; en las últimas elecciones, la cifra ha bajado a un 59%. Los evangélicos, venezolanos y cubanos, por ejemplo, son bastante republicanos”, concluye.

De la misma manera, la agenda de intereses también tiene particularidades en este colectivo. Un estudio publicado por el Centro de Investigación Pew pone orden de prioridad para los temas que preocupan a los hispanos: la economía, en primer lugar, seguida por la salud, la educación, la criminalidad el aborto y la inmigración, en este orden.

Un dato igualmente relevante es la juventud de dicho colectivo frente a otros del país, y su creciente concienciación de la importancia de su voto en la dirección política del país: así, ocho de cada diez votantes hispanos afirma que su voto puede influir en algo (el 37% entre ellos) o en mucho (el 43%), un dato importante a la hora de evaluar su futura representación política, según datos del mismo estudio.

“En definitiva, en cada elección vemos que el comportamiento de votante hispano no responde a lógicas generales, si no que exige un análisis exhaustivo y detallado de las preocupaciones que motivan o desmotivan su movilización, de los líderes que intentan atraer su voto y de las tendencias del estado en el que residen”, concluye García-Bautista.