Hace poco salí de Gaza para buscar seguridad en Egipto. Mientras trabajo para recaudar suficiente dinero para que mi familia se una a mí, he estado hablando con amigos y familiares en Gaza.

Esto es lo que han contado, después de que Israel ordenara la evacuación de algunos barrios en Rafah, mientras se prepara para lanzar su invasión, y en medio de rumores de que Hamas aceptará un posible alto el fuego.

"Dios mío, las escenas se están repitiendo de nuevo. La gente está huyendo sin saber dónde están sus amigos. Están llorando. Ni siquiera puedes encontrar la tienda de Rafah, la puerta de entrada a Gaza para obtener ayuda y comida. Cuando miramos hacia adelante, nos damos cuenta de que la hambruna volverá, y los pocos suministros médicos se cortarán, y un millón y medio de personas en Rafah no saben a dónde ir. Toda Gaza es un páramo. Destrucción: ¿cuándo todo se vendrá abajo, cuándo?

¿Y el desplazamiento hacia dónde? ¿Dónde está el lugar seguro? ¿A qué nos ha reducido esta tierra? ¿Cómo podría transportar mis cosas? ¿Cómo puedo decirles a mis hijos, que están bailando después de oír sobre un posible alto el fuego, que no volveremos al norte y que nos quedaremos aquí? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin hogar ahora? Además de esta guerra hay otra guerra".

- Nour, 43 años, desplazado en Rafah

"La gente se alegra un poco en las calles por las noticias, pero la gente se alegra con precaución y miedo porque es posible que en un momento esta noticia se convierta en sangre".

- Mi madre Amal Abu Qambaz, 48 años, desplazada en Deir Al Balah

"Imagínese durmiendo en una tienda de campaña en las duras calles, rodeada de la dura realidad de la guerra. Quince almas se reunieron, compartiendo este frágil refugio. Estábamos a punto de regresar al norte pronto, para reunirnos con mi padre”.

“La alegría de ese momento fue intensa. Apenas podía dormir, sabiendo que nuestro sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pero la guerra tenía otros planes. La guerra intervino y mató a mi pueblo y mis esperanzas, y ahora me estoy preparando para el desplazamiento de nuevo con un corazón lleno de pánico".

- Yousef, 10 años, desplazado en Rafah

"Rafah es la última esperanza de toda Gaza, el único lugar que nutre el enclave después de más de 200 días de guerra. Sin embargo, si entran en Rafah, Rafah se convertirá en escombros como el resto de las áreas de Gaza, y hasta el último rincón será destruido".

- Momen, 23 años, desplazado en Deir Al Balah

"A partir de ahora, Gaza se convertirá en una zona de genocidio literal, en un lugar inhabitable y en un cementerio para la población, y los métodos más horribles y atroces de guerra, muerte y genocidio que el mundo pueda conocer se practicarán, mientras el mundo nos mira".

- Mi hermano Zain Al-Abidin, de 16 años