Hace poco salí de Gaza para buscar seguridad en Egipto. Mientras trabajo para recaudar suficiente dinero para que mi familia se una a mí, he estado hablando con amigos y familiares en Gaza.
Esto es lo que han contado, después de que Israel ordenara la evacuación de algunos barrios en Rafah, mientras se prepara para lanzar su invasión, y en medio de rumores de que Hamas aceptará un posible alto el fuego.
"Dios mío, las escenas se están repitiendo de nuevo. La gente está huyendo sin saber dónde están sus amigos. Están llorando. Ni siquiera puedes encontrar la tienda de Rafah, la puerta de entrada a Gaza para obtener ayuda y comida. Cuando miramos hacia adelante, nos damos cuenta de que la hambruna volverá, y los pocos suministros médicos se cortarán, y un millón y medio de personas en Rafah no saben a dónde ir. Toda Gaza es un páramo. Destrucción: ¿cuándo todo se vendrá abajo, cuándo?
¿Y el desplazamiento hacia dónde? ¿Dónde está el lugar seguro? ¿A qué nos ha reducido esta tierra? ¿Cómo podría transportar mis cosas? ¿Cómo puedo decirles a mis hijos, que están bailando después de oír sobre un posible alto el fuego, que no volveremos al norte y que nos quedaremos aquí? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos sin hogar ahora? Además de esta guerra hay otra guerra".
- Nour, 43 años, desplazado en Rafah
"La gente se alegra un poco en las calles por las noticias, pero la gente se alegra con precaución y miedo porque es posible que en un momento esta noticia se convierta en sangre".
- Mi madre Amal Abu Qambaz, 48 años, desplazada en Deir Al Balah
"Imagínese durmiendo en una tienda de campaña en las duras calles, rodeada de la dura realidad de la guerra. Quince almas se reunieron, compartiendo este frágil refugio. Estábamos a punto de regresar al norte pronto, para reunirnos con mi padre”.
“La alegría de ese momento fue intensa. Apenas podía dormir, sabiendo que nuestro sueño estaba a punto de hacerse realidad. Pero la guerra tenía otros planes. La guerra intervino y mató a mi pueblo y mis esperanzas, y ahora me estoy preparando para el desplazamiento de nuevo con un corazón lleno de pánico".
- Yousef, 10 años, desplazado en Rafah
"Rafah es la última esperanza de toda Gaza, el único lugar que nutre el enclave después de más de 200 días de guerra. Sin embargo, si entran en Rafah, Rafah se convertirá en escombros como el resto de las áreas de Gaza, y hasta el último rincón será destruido".
- Momen, 23 años, desplazado en Deir Al Balah
"A partir de ahora, Gaza se convertirá en una zona de genocidio literal, en un lugar inhabitable y en un cementerio para la población, y los métodos más horribles y atroces de guerra, muerte y genocidio que el mundo pueda conocer se practicarán, mientras el mundo nos mira".
- Mi hermano Zain Al-Abidin, de 16 años
También dijo que el precio del azúcar ha aumentado de 10 a 18 dólares por kilo durante la noche, después de que Israel emitiera la orden de evacuación a la población de Rafah.
"Lloro y no sé lo que está pasando aquí. No tengo energía para comenzar una nueva fase de desplazamiento. Lo que está sucediendo supera con mucho mi energía y la energía de todos los demás".
- Aya, de 24 años, desplazada en Rafah
Hoy, mientras hablaba con mi amiga, me dijo que no podía llevar su casa dentro de su bolso en el norte de Gaza, y ahora no podrá llevar la tienda de campaña dentro de su bolso en Rafah.
Conozco la verdad sobre estos sentimientos. Sé lo que es el desplazamiento, el miedo y la sangre endurecida. Fui desplazada de mi familia a Rafah, y ahora la gente está siendo desplazada de Rafah.
Hay 400.000 niños en Rafah y un millón y medio de palestinos desplazados no pueden encontrar refugio. El Hospital Al-Najjar ha sido amenazado con la evacuación.
Es el único hospital que opera en Rafah y se realizan partos y algunas operaciones. El cierre de los accesos a Gaza impedirá la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, bebidas y suministros médicos, a todo el enclave.
Esto significa que evitará la entrada de alimentos en Deir al Balah, Nuseirat y Khan Younis, y el rango de hipótesis varía desde un simple aumento de precios hasta otra grave hambruna.
"Loco e indefenso"
Sobre mis sentimientos mientras estoy aquí y mi familia está siendo desplazada y asesinada en Gaza: me volveré loca e indefensa y me comerá el alma.
La estudiante Mariam Al Khateeb después de cruzar a Egipto desde Gaza (foto cortesía de Mariam Al Khateeb).
Aquí veo a la gente escuchar las noticias de la muerte. La gente camina libremente mientras mi familia, mi gente y mi ciudad están sufriendo un genocidio.
Aquí está el Estado ocupante, una vez más por delante del resto de mundo y demostrando que tiene la voz cantante en el asesinato y el crimen, que no se preocupa por nadie y que está decidiendo por su cuenta a expensas de las vidas de cientos de miles en la ciudad de Rafah.
Rafah puede estar al borde de una nueva masacre si las fuerzas de ocupación entran en la ciudad, que alberga a 1,5 millones de palestinos. "Dios nos basta, y Él es el que dispone".