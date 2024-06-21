La industria del fútbol se ha convertido en una verdadera marca de exportación para los países, especialmente para el caso de España, hasta el punto de convertirla en uno de los puntos fuertes de su “poder blando” a nivel global.

España “aparece” en el mundo diariamente a través de las noticias sobre La Liga y sus grandes clubes de fútbol, como el Real Madrid o el FC Barcelona.

Así, los intereses deportivos se mezclan a menudo con intereses económicos de dimensión desconocida para una economía de tamaño medio como es la de España, que en este punto juega y se codea en primera liga, muy por delante de otros países con mayor poder económico y político.

El colofón ha llegado en el año 2023, cuando España obtuvo el triunfo en el Campeonato del Mundo de fútbol femenino, y con la nominación de la futbolista Ariana Bonmatí por la FIFA como la jugadora más destacada del año.

Un ‘poder blando’ que trasciende fronteras

El término “poder blando” (o “soft power”, en inglés) fue acuñado por el politólogo estadounidense Joseph Nye a mediados del siglo XX. Con ello aludía a aquellos países cuya presencia internacional, que puede ser relativa en ámbito económico o político, es impulsada por otros factores de tipo cultural, unos valores determinados, una actuación o iniciativa de excelencia en algún campo diferente a aquellos.

El poder blando es, según la consultora Brand Finance, la capacidad de una nación para influir en las preferencias y comportamientos de varios actores en el ámbito internacional a través de la atracción o la persuasión en lugar de la coerción.

Según los datos de dicha consultora para su informe de 2024, España se posiciona en el puesto 11 de una lista de 60 países en clasificación de poder blando, con una puntuación de 59,2, cuando el promedio es de 40,8.

En lo relativo al deporte, esta diferencia es mucho mayor: España obtiene una calificación de 5,7 puntos, frente a los 5,2 obtenidos en 2023, en la categoría “Líder en Deportes”, que en esta clasificación se incluye en el pilar “Cultura y Patrimonio”. En dicha categoría se posiciona en quinto lugar mundial.

”Esta evaluación representa la importancia del deporte, en particular del fútbol, como un atributo crucial para la construcción de la marca país y su influencia a nivel global”, considera Pilar Alonso, directora de la consultora para España, Portugal e Iberoamérica.

Para César García Muñoz, profesor de comunicación estratégica en la escuela de negocios ESIC (Madrid), y autor de numerosos artículos sobre la materia, “el poder blando se basa en la economía de la atención. Si eres capaz de generar atención, tienes poder. El fútbol es una moneda global, viaja bien, es como un salvoconducto”.

Las estadísticas resultan muy significativas para valorar cómo y por qué motivo se conoce a España en el mundo.

Así, según el último informe del Real Instituto Elcano sobre la presencia de España en la prensa internacional, un 35% de las noticias publicadas en el mundo en 2022 giraron en torno al deporte rey, muy por delante de los porcentajes registrados por otros países de su entorno.

Dentro de las instituciones relacionadas con España que más citas recogen, figuran el Real Madrid en tercer lugar (tras la OTAN y la Unión Europea), y por delante de la FIFA y la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), en este orden. Por tanto, tres de las cinco instituciones más vinculadas a España tienen relación directa con el fútbol.

Otro claro ejemplo de soft power en este ámbito es Argentina, flamante campeón del mundo de fútbol en 2022. Un deporte que levanta pasiones en aquel país, y cuya victoria le volvió a poner en el centro de las miradas.

El país sudamericano cuenta además con algunos de los jugadores que más cotizan en el fútbol mundial, en clasificaciones que a menudo encabeza Lionel Messi, quien fue jugador estrella del Barcelona, luego del PSG de París y ahora del Inter Miami.