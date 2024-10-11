Se podrán inventar infinidad de instrumentos de cuerda, de viento, de percusión. La inteligencia artificial será capaz de recrear innumerable cantidad de sonidos. Pero nada ni nadie podrá desbancar a la voz humana.

El canto, ese instrumento de cuerdas del corazón, no sólo es irremplazable: también es capaz de sanar. Sin embargo, el hombre ha olvidado cómo utilizarlo.

Durante milenios, los indígenas han desarrollado cantos como botiquín de primeros auxilios. Pero muchos cayeron en el olvido: si mueren las ancianas que aún recuerdan sus letras, junto a ellas morirán esas sanaciones ancestrales.

Mariana Barrenechea, 42 años, lo sabe mejor que nadie. Es una de las fundadoras de Kukuy, una ONG con sede en Perú, destinada a preservar la música de los pueblos originarios, antes de que se extinga para siempre. Su trabajo es circular: primero rastrean por toda la región a las indígenas que han memorizado canciones ancestrales. Las graban. Y escuchan la explicación de su sabiduría oculta. Luego, las llevan a las escuelas para que aprendan los niños.

“Ellos tienen cantos para todo. Hay cantos para la siembra. Para la lluvia”, enumera Mariana. “Cuando vamos a recopilar los cantos, la gente recuerda porque le preguntamos. Es un milagro: el canto sigue allí, dentro de ellos.”

“Nuestra meta es recuperar la ritualidad del canto como una forma de salud colectiva”, retoma Mariana. “Los indígenas saben que el canto ancestral es una puerta de acceso a la salud y la recuperación de su identidad”.

Rosa Huaman, una joven indígena quechua, ha memorizado decenas de canciones ancestrales. Su extraordinaria memoria la ha convertido en uno de los eslabones clave para contrarrestar el olvido.

“Nos duele pues hoy los niños no quieren cantar nuestras canciones. Tienen miedo. Escucha este canto, hermano”, dice Rosa. Pero cuando abre la boca no es ella la que canta: es su pueblo, sus ancestros, acunando una melodía que ha venido a sanar y pide no ser olvidada.

Al rescate de la voz de la tierra

Mariana siempre fue nómada. Su padre trabajaba en YPF, la petrolera nacional argentina. Tras su privatización, comenzó un derrotero con su hija a cuestas: primero pasaron por Comodoro Rivadavia, luego por Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y después a Quito, en Ecuador. Más tarde regresaron a Bolivia, donde Mariana completó el secundario.

Para ella, el canto siempre fue un grifo cerrado a presión. Algo en su interior quería cantar, pero la vergüenza podía más. Comenzó a estudiar actuación en la universidad y militó en un grupo de derechos humanos en contra de la represión policial.

Hasta que, en el 2011, asistió a un taller de canto andino con caja, dictado por una experta llamada Miriam García, y su voz tuvo una segunda oportunidad. Guiada por su maestra, Mariana descubrió que no sólo podía cantar, sino que esa era la vocación de su vida.

“Los cantos ancestrales tienen información para saber cómo atravesar situaciones de dolor. Por ejemplo, un bullerengue colombiano que canta “¿Por qué me pegas?”, que surge de la necesidad de reflejar la realidad de los niños golpeados. Dice: ‘¿Por qué me pegas, mamita, si yo no he hecho nada?’. Es una herramienta enorme para poder trabajar el dolor de la violencia en la familia.”

En 2012, Mariana trabajaba en el museo etnográfico Ambrosetti, en Buenos Aires. Estaba a cargo del depósito arqueológico, donde a diario se asombraba con las reliquias indígenas, como vasijas y urnas funerarias. Decidió pedir un cambio de turno para llegar temprano al museo vacío, y allí, en ese entorno ancestral poder abrir el grifo y cantar.

Sin vuelta atrás