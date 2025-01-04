Freddy Farías, oriundo de Manta, el principal puerto pesquero de Ecuador también conocido como la capital del atún, tenía un plan de vida claro: invertir sus ahorros, un crédito y la liquidación del Banco Central de Ecuador, donde trabajó casi 20 años, en un barco pesquero. “Mis padres eran pescadores”, recuerda. “Son mis raíces”.

Confiaba que así tendría ingresos de manera autónoma. Bautizó a su barco como María Julia. “Lo compré pensando que iba a ser de beneficio para mí”. Llegó a emplear a 20 personas entre tripulación y familiares de los tripulantes.

El 27 de octubre de 2004, su plan se hundió para siempre. Su embarcación navegaba cerca de las islas Galápagos, aguas ecuatorianas, cuando fue interceptada por una fragata de la Marina de Estados Unidos.

La tripulación fue obligada a trasladarse a la patrulla y los marines procedieron a disparar ráfagas de cañón, destruyendo el María Julia.

“Imagínense el tremendo golpe que fue para mí. Trabajé más de 20 años de empleado público para reunir todo ese dinero. Perdí todo lo que había adquirido. Casi me pego un tiro", recuerda.

Para Farías, la destrucción del María Julia fue el comienzo de una lucha por justicia que ya lleva 20 años.

Monitoreo y destrucción de barcos sin control

Todo comenzó en 1999, cuando el gobierno ecuatoriano del entonces presidente Jamil Mahuad firmó un convenio de colaboración militar con Estados Unidos. El acuerdo incorporó un puesto de control, y rastreo de narcotráfico y crimen organizado. Este monitoreo lo realizaba la Marina de EE.UU. en cooperación con la Armada y Fuerza Aérea ecuatoriana.

Durante los 10 años que duró, el convenio dio pie a una mayor presencia en la región de buques de guardacostas de Estados Unidos.

En estos monitoreos se llegaban a destruir barcos pesqueros como el María Julia, muchos de ellos inocentes. Y sus propietarios nunca recibieron reconocimiento ni compensación.

Fuerza del Mar: cuando las víctimas se unen

Hoy Freddy Farías es parte de una asociación de víctimas: “Fuerza del Mar”, conformada por 18 personas, entre esposas de pescadores desaparecidos y propietarios de barcos destruidos.

Farías no logró ingresar su demanda en los plazos determinados por la comisión de la verdad, establecida en Ecuador, con la finalidad de investigar violaciones a derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008.