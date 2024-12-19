Uno de los sectores económicos que hace mayores aportes al Producto Interior Bruto (PIB) en Colombia desde el ámbito del agro es el de las flores, que según cifras del Ministerio de Agricultura contribuye con el 11% del PIB del sector.

En materia tributaria, el producto aporta el 17% del impuesto de renta del sector agropecuario y constituye el 80% de la carga aérea internacional que sale desde Colombia hacia otros países, convirtiéndose en un factor de gran importancia para la economía del país.

Esto no solo por lo que representa en materia de ingresos sino, además, porque es uno de los que mayor empleo genera en el sector rural de los departamentos y municipios en donde se desarrolla esta labor.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia cuenta con 600 especies de flores y ramas de corte sembradas en alrededor de 8.900 hectáreas, distribuidas principalmente en el departamento de Cundinamarca con un 66% del total, seguido por Antioquia con 33% y el restante 1% se localiza en el eje cafetero, Cauca y Nariño.

Sólo en 2022, según mismas cifras del DANE, Colombia exportó 241 millones de kilos netos de flores frescas, con un crecimiento del 9% frente al volumen exportado en 2021. En dólares, esa cantidad generó ventas por US$2.029,7 millones, 19,1% más que en 2021 y 45,6% más que en 2020.

Las flores colombianas se exportan en mayor medida a los Estados Unidos, país que concentra el concentra 80,2% del total de ventas con $1.661 millones de dólares, seguido Canadá (US$65,45 millones), Reino Unido (US$60,24 millones), Japón (US$51,2 millones) y Países Bajos (US$51,01 millones).

¿Cuáles son las flores colombianas con mayor presencia en otros países?

Las flores colombianas que se exportan en mayor número son, en este orden, orquídeas, caballero de la noche, san Joaquín, cayena, flor de azúcar, geranios, heliconia, begoña, rosa de concepción y claveles.

“El 2023 significó un incansable trabajo para sortear la difícil situación económica y social que aún afecta a todos los países alrededor del mundo”.

“Sin embargo, y gracias a una ardua labor de planificación desarrollada desde finales del año pasado, todos los actores y condiciones requeridas están listas, y la asumimos con relativo optimismo”, explicó a TRT Español Augusto Solano, presidente de Asocolflores, la principal asociación del sector en el país.

Para días especiales como el de San Valentín, por ejemplo, según Asocolflores, “la rosa, representa más del 60% del total enviado, especialmente la roja. Sin embargo, también viajan durante esta fecha claveles, alstroemerias, crisantemos, hortensias, lirios y muchas otras, de las cerca de 60 especies con que cuenta nuestro país”.