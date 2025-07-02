Ciudad de México — Mientras la ofensiva israelí arrasa Gaza y deja una estela de muerte y destrucción, en México, voces de distintos sectores han comenzado a alzarse con fuerza en su contra. Estudiantes, activistas y ciudadanos comprometidos han encontrado en la causa palestina un espejo de otras luchas y, desde este lado del mundo, han decidido no guardar silencio.

Para Mario, quien prefiere no revelar su apellido por temor a represalias, la necesidad de alzar la voz contra la ocupación israelí de Palestina no es algo nuevo. Comenzó a los 12 años influenciado por su familia de orígen libanés y palestino, y se intensificó a los 16 años cuando vio un documental sobre unos jóvenes palestinos asesinados. La imagen de unos individuos tan similares, lo hizo darse cuenta de que podría ser él quien viviera esa situación. "No había manera de no tomarme ese conflicto como algo personal", asegura convencido este joven de 22 años, originario de Nuevo León, en el norte de México.

Fue después de que empezara la más reciente ofensiva israelí en Gaza, en octubre de 2023, que su activismo alcanzó nuevas dimensiones. Mario entonces comenzó a manifestarse contra la ocupación israelí, impulsado por la necesidad de amplificar la voz del pueblo palestino y denunciar la injusticia. No está solo.

Presionando universidades para evitar que sean cómplices del genocidio





Las protestas universitarias que estallaron en 2023 en Estados Unidos y se expandieron en 2024 también llegaron a México. En mayo del año pasado, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) crearon un campamento, exigiendo un alto al genocidio en Gaza y el corte de relaciones diplomáticas entre México e Israel. La UNAM, en respuesta, expresó su apoyo a la causa palestina, pidió un alto al fuego inmediato y se comprometió a revisar sus acuerdos con universidades israelíes que se opusieran a la paz.

Unas semanas antes, en abril de 2024, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, estudiantes, profesores y profesionales se unieron para formar la Comisión de Vinculación de Palestina denominada Tec X Palestina, buscando evitar que su universidad se convirtiera en cómplice del genocidio en Gaza. Sin embargo, la respuesta de la institución no fue la que esperaban.

El colectivo presentó un pliego petitorio exigiendo, entre otras cosas, la ruptura inmediata de convenios con universidades israelíes, la protección de estudiantes y profesores solidarios con la causa palestina, y la cancelación de relaciones comerciales y académicas con empresas que colaboran con Israel. Especialmente apuntaron a Cemex, involucrada en la construcción del muro y las colonias ilegales israelíes en territorios palestinos.

Sara, otra integrante de Tec X Palestina que ha cambiado su nombre por cuestiones de seguridad, explica que después de la entrega del pliego petitorio el 3 de junio de 2024, lo único que la universidad ha mencionado es su disposición para “discutir las condiciones para dialogar”. Para ella, esto es lamentable. “Lo que es necesario es actuar. Después de esa comunicación, no ha habido más que silencio”, afirma la profesionista de Nuevo León.

TRT Español contactó al departamento de relaciones públicas del Tecnológico de Monterrey para preguntar sobre la falta de diálogo con el colectivo estudiantil, que ya reúne más de 2000 firmas que apoyan su causa, pero no obtuvo respuesta.

Además de seguir colaborando con organizaciones propalestinas y participando en manifestaciones para informar sobre la realidad en Gaza, Mario y Sara aseguran que pronto llevarán a cabo nuevas acciones para dar visibilidad a su causa y presionar a la universidad, aunque los detalles son confidenciales. “Estamos comprometidos y vamos a lograr que nuestras voces sean escuchadas”, comenta Mario.

Promoviendo boicot, desinversiones y sanciones contra Israel





Desde que era estudiante, Ana Rosa Moreno sintió el deber de acompañar la lucha del pueblo palestino, especialmente después de descubrir, durante sus estudios de Relaciones Internacionales, que la historia no era la que le habían enseñado. Lejos de ser un enfrentamiento entre actores con igual poder, esta licenciada de 36 años, que reside en Ciudad de México, se dio cuenta de la profunda desigualdad en el terreno y el sufrimiento que enfrentaba Palestina ante los abusos de Israel.

Lo que realmente la motivó a involucrarse de lleno fue la conexión con México. "Nuestro país también fue colonizado, vivió una limpieza étnica y enfrenta una represión social al igual que Palestina", explica Ana, destacando las similitudes entre las violaciones a los derechos humanos en ambos contextos.