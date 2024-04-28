“No guardo colecciones de valiosas pinturas, de ediciones raras, de objetos coloniales de plata... Sólo he coleccionado pasos y voces”.

Así describía Victoria Ocampo en su ensayo “La belle y sus enamorados” a su hogar, Villa Ocampo, una imponente casona que desempeñó un papel fundamental en la cultura del siglo XX en la Argentina y que vio desfilar un sinnúmero de artistas e intelectuales, desde Jorge Luis Borges y Federico García Lorca, hasta Ígor Stravinski e Indira Gandhi.

Ubicada en las afueras de la Ciudad de Buenos Aires y hoy en manos de la Unesco, la villa pasó de ser el lugar donde la familia Ocampo pasaba sus veranos a oficiar casi como una embajada de la cultura: entre 1930 y 1970, todo filósofo, dramaturgo, escritor o figura destacada que puso un pie en Argentina fue recibido en la Villa.

Construida a fines del siglo XIX, es considerada una síntesis entre modernidad, tradición, austeridad y autenticidad. El decorador francés Jean-Michel Frank afirmó que la casa tenía “un tono moral”, mientras que el Premio Nobel de Literatura Albert Camus escribió tras visitar el lugar que se sentía transportado a “Lo que el viento se llevó”.

Sin embargo, la casa como punto de encuentro de intelectuales solo cobra sentido a través de su última dueña, Victoria.

Nacida en 1890, carismática, enérgica y malhablada, desafió los límites de la aristocracia argentina y causó más de un dolor de cabeza a sus padres al abandonar la vida de casada para dedicarse a tejer redes en Europa y en Nueva York.

Luego, en un acto aún más revolucionario para la época, fundó en esa misma casa “Sur”, una de las revistas más emblemáticas de Argentina.

Desde 1931 y hasta su muerte, en 1979, publicó allí artículos, cuentos y ensayos de diversos autores. Una de sus primeras ediciones difundió “Romancero Gitano”, de García Lorca, quien visitó en reiteradas ocasiones la Villa durante un viaje a Buenos Aires, en 1933.

Refugio de intelectuales

En este marco fue que el compositor ruso Ígor Stravinski, considerado uno de los más influyentes del siglo XX, decidió hospedarse en Villa Ocampo en 1936, según explica Ernesto Montequin, director del Centro de Documentación Unesco-Villa Ocampo.

Como muestra de agradecimiento le regaló a Victoria el manuscrito de Perséphone, la pieza que presentó en el Teatro Colón, donde además ella participó como recitante.

Por el contrario, la visita de Albert Camus estuvo muy lejos del público. Llegó al país en 1949 para dar una conferencia que, sin embargo, fue cancelada por desacuerdos con el Gobierno del entonces presidente Juan Domingo Perón, que había prohibido su obra “El Malentendido”. Por eso, decidió refugiarse en Villa Ocampo, donde todos los escritores e intelectuales acudieron a verlo.

Asimismo, en la lista de figuras que pasaron por la casa se destaca el nombre de Indira Gandhi. La entonces primera ministra de India estaba de gira por América del Sur y, durante su estadía en la ciudad, fue homenajeada allí con un evento donde estuvieron presentes los intelectuales argentinos más destacados del momento.

Victoria mantenía un vínculo singular con India: en 1924 entabló una amistad con Rabindranath Tagore, Premio Nobel bengalí, quien planeaba pasar dos días en Buenos Aires, pero finalmente se quedó tres meses en una estancia cercana a Villa Ocampo, por invitación de ella.

Su encuentro dejó huellas en la cultura argentina y en la india, además de cartas, libros y hasta películas.

“Él le escribió poemas en inglés y en hindi. Por eso, Victoria es famosa allá y también vienen contingentes de la India a visitar la casa”, destaca Montequin.

El listado de figuras que visitaron la casa sigue y sigue: Graham Greene, Gabriela Mistral, Drieu La Rochelle, Pablo Neruda, Antoine de Saint Exupéry, Waldo Frank… Además, entre los argentinos asiduos de la casa se destaca Jorge Luis Borges, cercano a Victoria y uno de los primeros escritores que publicó ensayos en Sur.