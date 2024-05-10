El 7 de octubre de 2023, el primer ministro indio, Narendra Modi, fue uno de los primeros líderes en condenar el ataque de Hamás contra Israel. Su tuit, que etiquetaba a Hamás como "terrorista", marca un cambio en la política de la India, que no ha designado oficialmente al grupo de resistencia palestino como una organización terrorista.

Este tuit refleja un cambio más amplio en la política exterior de la India con respecto al conflicto entre Israel y Palestina. La India, que una vez fue una firme defensora de la causa palestina, se ha acercado más a Israel bajo el liderazgo de Modi.

Durante la ofensiva en curso de Israel contra Gaza, el Gobierno indio tardó en apoyar un alto el fuego. India se abstuvo de una votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pedía un alto el fuego israelí. Pero más tarde votó a favor de una resolución que exigía la liberación incondicional de los rehenes israelíes retenidos en Gaza.

Esto ha llevado a preguntarse sobre si Nueva Delhi ha abandonado su apoyo tradicional a Palestina y ha virado hacia el Estado sionista.

Azad Essa, autor de "Hostile Homelands: The New Alliance Between India and Israel” (“Patrias hostiles: la nueva alianza entre India e Israel”), cree que la cercanía de la India con Israel está profundamente relacionada con el sentimiento antimusulmán arraigado en la política de Modi y sus partidarios.

"Muchos indios se han convertido en grandes partidarios de Israel porque el Gobierno ha logrado crear una narrativa que dice que el proyecto de modernización en la India está estrechamente relacionado con el hecho de ser socios de Israel, y que ambos se enfrentan a enemigos similares, que son los musulmanes".

El apoyo pasado a Palestina

El apoyo histórico de la India a Palestina se basó en su propia lucha contra la colonización británica. Líderes como Jawaharlal Nehru, el primer ministro de la India, y el fundador del país, Mahatma Gandhi, apoyaron a los palestinos durante la lucha de la India por la independencia.

Gandhi dijo una vez: "Palestina pertenece a los árabes de la misma forma que Inglaterra pertenece a los ingleses o Francia a los franceses".

Nehru también señaló la importancia de Palestina, afirmando: "Palestina es esencialmente un país árabe y debe seguir siéndolo" y "el derecho de los judíos a una patria no debe realizarse a expensas de la patria de la población árabe de Palestina".

La India poscolonial se opuso al Plan de Partición de las Naciones Unidas para Palestina en 1947 y apoyó la independencia palestina.

A pesar de reconocer a Israel en 1950, la India se inclinó hacia sus aliados árabes durante la Guerra Fría. Apoyó a Egipto durante la crisis de Suez en 1956 y reconoció a la Organización de Liberación de Palestina (OLP) en 1974. Incluso permitió a la OLP abrir una oficina en Nueva Delhi en 1975.

Yasser Arafat, el entonces presidente de la OLP, visitó la India varias veces y desarrolló un estrecho vínculo con la entonces primera ministra Indira Gandhi. Serefirió a Indira como su "hermana", subrayando su fuerte relación.

Sin embargo, la política exterior de la India cambió significativamente después de la disolución de la Unión Soviética en 1991. Nueva Delhi comenzó a gravitar hacia los EE.UU., y los líderes de la India se dieron cuenta de que la "puerta a Washington se abre en Tel Aviv".

La India estableció relaciones diplomáticas formales con Israel en 1992 bajo el liderazgo del primer ministro Narasimha Rao.

Pero la relación entre los dos países ha florecido desde que Modi y su partido nacionalista hindú -Bharatiya Janata Party (BJP)- llegaron al poder en 2014.

Modi, que está compitiendo por un tercer mandato en el cargo, ha aceptado abiertamente la relación con Israel, especialmente desde su histórica visita a dicho país en 2017.

En ese momento, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió a Modi como un "líder revolucionario en el verdadero sentido del término", y describió la relación de la India con Israel como un "matrimonio hecho en el cielo".

Dos caras de la misma moneda

El idilio de "Modi y Bibi" refleja una admiración profundamente arraigada en generaciones de seguidores de la ideología Hindutva (una ideología extremista que aboga por el dominio de los hindúes y el hinduismo dentro de la India) por el Sionismo e Israel.

Los primeros defensores de Hindutva, como Vinayak Damodar Savarkar, apoyaron el establecimiento y el reconocimiento de Israel. Savarkar dijo una vez: "Si los sueños de los sionistas alguna vez se hacen realidad, si Palestina se convierte en un Estado judío, nos alegrará casi tanto como a nuestros amigos judíos".

Apoorvanand, comentarista político y profesor de hindi en la Universidad de Delhi, afirma que ambas son ideologías racistas.

"Hindutva aboga por una ideología dominante hindú con el objetivo de establecer una nación hindú, mientras que el sionismo buscó un Estado judío en Palestina. Ambas ideologías afirman la superioridad de sus respectivos pueblos y la necesidad de una patria separada".

Por otro lado, el BJP de Modi niega las similitudes entre el hindutva y el sionismo, diciendo que apoya una solución de dos Estados.