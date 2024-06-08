“Me interesan tanto el español como la cultura de los países que lo hablan. Creo que aprender un idioma te hace consciente de la cultura y viceversa”, cuenta Zineb, una joven marroquí que estudia español desde su primer año en la universidad.

El idioma ha tenido un crecimiento robusto en Oriente Medio durante la última década, aunque no todos comparten la motivación de Zineb: en general, lo estudian con el fin de ampliar sus oportunidades laborales.

El mayor aumento de estudiantes de español en la región lo tuvieron Egipto y Jordania. Ambos países cuentan con presencia del Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, que también tiene centros en Líbano, Turquía, Marruecos, Argelia y Túnez, y ofrece amparo académico a institutos del Golfo Arábigo. Además, numerosas universidades en la zona ofrecen especializaciones en el idioma.

“Comencé a aprender español porque es una de las lenguas más habladas y sé que me será útil en el mundo de los negocios. Su fonética siempre me pareció muy agradable y me parece más fácil que el árabe y el francés”, expresó Şevval. Oriunda de la ciudad turca de Batman, sus primeros acercamientos a este idioma fueron a los 17 años con clases en líena, videos interactivos y aplicaciones.

Además, le resultó útil practicar la pronunciación con canciones y se enamoró de los ritmos latinos. Y no es la única: la música en español ha tenido una rápida expansión en Oriente Medio y actualmente no es inusual encontrar allí jóvenes escuchando Daddy Yankee o Luis Fonsi, aunque pocas veces conozcan el significado de sus letras.

Este interés por el idioma a través de la música es similar a lo que ocurrió con el éxito de series españolas como ‘La casa de papel’, que hizo que muchos televidentes aprendieran frases por fonética y mediante aplicaciones.

Otro fenómeno interesante se produjo el pasado año durante el Mundial de Fútbol: a medida que el equipo de Lionel Messi se acercaba a la final de la competencia, muchas personas se interesaron por la cultura latinoamericana y argentina y, en consecuencia, por el idioma español. En las calles de Qatar, infinidad de aficionados entonaban canciones en este idioma y desplegaban sus habilidades lingüísticas al conocer a un hispanohablante.

Sin embargo, en general, su conocimiento iba más allá de saludos, presentaciones o frases sencillas, como “Yo amo a Messi”.

Especialistas y profesores de español de la región coinciden en que quizás este interés puede haberse trasladado a aplicaciones móviles como Duolingo, sin embargo, no parece haber llegado al ámbito académico.

El español en el Golfo Arábigo

Javier Sánchez Mesas, profesor de español en la Universidad de Qatar, advierte que en los últimos años hubo un crecimiento en la cantidad de estudiantes de español en Doha y en el Golfo, pero que actualmente no es tan notorio.

“Hace dos años te hubiera dicho algo diferente, pero ahora no veo que el crecimiento sea tan alto. Por eso, el Instituto Cervantes no está apostando por el Golfo, porque no hay un mercado tan fuerte como en Jordania o Egipto, países en los que realmente saber español te va a abrir más puertas para carreras como turismo o negocios”, analizó Sánchez Mesas, que tiene a su cargo dos cursos en la universidad y que ha enseñado hasta cincuenta estudiantes por semestre.

Asimismo, explicó que “los deportes sí fomentan el interés por aprender un idioma extranjero, pero en este caso no parece que haya subido la demanda del español tras el Mundial. Uno podría creer que un evento fascinante como ese llevaría a querer aprender un idioma, pero quienes nos dedicamos al mundo de las lenguas extranjeras sabemos que no es exactamente así”.

Egipto y Jordania, los países con más estudiantes de español

En Egipto también se puede comprobar un amplio interés por las culturas de los hispanohablantes y por el fútbol, puntualmente por la Liga Española, aunque esto tampoco parece trasladarse directamente al ámbito académico.