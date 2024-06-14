Las relaciones entre Türkiye y México se extienden actualmente a varios campos, como la política, la economía y la seguridad. Además existe una cooperación técnica, científica, académica y cultural mutua mientras ambos países colaboran de manera multidimensional.

Türkiye y México han mantenido lazos fuertes que comenzaron con el primer contacto oficial entre ambos en 1864, cuando el entonces emperador de México, Maximiliano I, mandó emisarios al entonces Imperio Otomano.

Casi cinco décadas después, en 1910, un símbolo tangible de esta amistad se estableció en la Ciudad de México: el Reloj Otomano, que fue un regalo para el país latino. Restaurado en 2010 por la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA), el reloj permanece como un referente histórico y un signo duradero de la cooperación y el respeto mutuo que caracteriza las relaciones bilaterales.

Actualmente, México y Türkiye participan de una fructífera cooperación en plataformas internacionales como las Naciones Unidas, el MIKTA, el G20 y la OCDE. Esta asociación estratégica se profundiza en el marco de la confianza y el respeto mutuos, que impulsa los intereses y objetivos comunes de ambos países.

A pesar de la aceleración en los últimos años, la cercanía entre estos dos países data de hace más de 100 años, conservando el orgullo de ciertos momentos históricos que siguen siendo muy significativos.

La historia del reloj

El nombre del Reloj Otomano lo inspiraron los sujetos de ese imperio que alentaron el proyecto e impulsaron su construcción: maronitas emigrados del Líbano y judíos con origines en Alepo y Damasco.

En septiembre de 1910, México celebró los primeros 100 años de su independencia. Para tal acontecimiento, se empezaron a preparar un sinfín de actividades dos años antes. Así, explicó el historiador mexicano Carlos Martínez Assad, surgió una iniciativa por migrantes que desde distintos puntos del entonces Imperio Otomano habían llegado a México en los años anteriores. La idea fue regalarle al país un reloj público que fuera testimonio de gratitud por su hospitalidad.

De modo paralelo, durante los años anteriores, el Imperio Otomano concluía su época. Al mismo tiempo que Europa se industrializaba, el imperio se abrió a influencias externas militares, políticas, económicas y sociales.

Esta realidad se reflejaba también en la vida social.

Así, algunos sectores de los otomanos, étnica y religiosamente diversos, empezaron a emigrar, sobre todo grupos no musulmanes y minoritarios. Las necesidades de mano de obra de los países latinoamericanos a finales del siglo XIX impulsaron la llegada de personas otomanas a la región.

La política de puertas abiertas de México hizo que el país se convirtiera en un destino para aquellos que procedían de distintos puntos del Imperio Otomano, formando nuevos hogares principalmente en la Ciudad de México, Puebla y Mérida.

Para destacar la importancia que el grupo tenía en varios ámbitos, la Alcaldía de la Ciudad de México se abocó con rapidez a buscar un sitio público y apto donde ubicar el reloj obsequiado. El lugar elegido estaba apenas a unos metros de la residencia familiar del presidente Porfirio Díaz.

La ciudad construiría un jardín enfrente del entonces Colegio de Niñas para que allí se ubicara el regalo. La base del reloj fue encargada al ingeniero civil Gabriel Oropeza. Por su parte, Said Adib recibió la tarea de diseñar la carátula del reloj que debía llevar números árabes. La ceremonia de inauguración se llevó a cabo el 22 de septiembre de 1910, en el marco de los sucesos más importantes para celebrar el centenario del país.