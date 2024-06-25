El descubrimiento de la vulcanización –mezcla de caucho, fuego y azufre– por parte de Charles Goodyear en 1939 para la fabricación de llantas de bicicleta y neumáticos de vehículos fue uno de los más importantes del siglo XIX.

No obstante, así como abrió las puertas a una nueva industria, dio paso a uno de los episodios más crueles, violentos y mortales de América Latina: la fiebre del caucho.

Una vorágine que José Eustasio Rivera, destacado escritor colombiano, retrató de manera magistral hace ahora 100 años en su obra homónima, en la que la sangre blanca –el látex– tiene un papel protagónico y fatal para la tradición ancestral del país.

A pesar de que la existencia del látex era bien conocida incluso para los mayas en la época prehispánica, no sería hasta dicho período en el que su gran demanda en Europa llevaría a que su extracción en el Amazonas alcanzara escalas industriales.

Y con ello diera paso también al exterminio de etnias indígenas enteras por parte de poderosos empresarios bajo el sistema de endeudamiento, el trabajo forzoso y la esclavitud.

El oro blanco, el azote de los indígenas del Amazonas

La explotación del caucho se inició en Brasil. No obstante, no tardó en extenderse a los países vecinos. Así en 1880 llegó a Perú y Colombia junto a las aguas de los ríos Putumayo y Caquetá, donde comunidades indígenas como los uitoto, bora, okaina y muinane se vieron mayormente golpeados por ‘los caucheros’.

Estos eran empresarios que se ganaron de a poco la confianza de los nativos, para incitarlos en un primer momento a trabajar por voluntad propia y luego someterlos a sangre y fuego.

Un episodio que causó la desaparición de varios grupos indígenas y la muerte de, al menos, 65.000 nativos según cifras de los mismos pueblos autóctonos.

“Ha sido duro para la comunidad comprender esa acción por la fiebre del caucho, la goma o ‘el oro blanco’, como lo llamamos. Tuvo un impacto muy fuerte sobre la riqueza de nuestra comunidad, y nos impactó de manera inhumana”, señala al respecto Manuel Gerardo Sueche, uno de los líderes de la comunidad uitoto, oriunda del Amazonas.

El trato inhumano, denunciado por Sueche, incluyó la violación de mujeres y niñas, tortura, mutilación de extremidades y hasta el “tiro al blanco”, una práctica en la que los capataces del caucho y sus promotores, cazaban a indígenas, adultos y niños, a modo de entretenimiento y bajo el espesor silencioso de la selva.

Asimismo lo recuerda Nafer Alfredo Paredes, miembro de otra comunidad indígena en la cordillera del Putumayo, cuyos antepasados sufrieron la ambición del oro blanco.

“Fueron castigados mediante cepos, mutilación, violación carnal, tiro al blanco… fueron cazados con perros. Todo esto lo hacían por el incumplimiento de la cantidad del caucho que pedían”, explicó. Y recordó también los relatos de Sir Roger Casement, uno de los primeros delegados por Inglaterra para la verificación de lo que sucedía en el Amazonas tras los crecientes rumores del horror que allí se vivía.

Tinigua, el pueblo indígena de un solo hombre

Para Felipe Arias, historiador de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, la fiebre del caucho no puede ser calificada de otra forma que como un genocidio que, incluso, tuvo una gran responsabilidad en la desaparición del pueblo tinigua, una étnia de la cuál solo queda un integrante con vida.

“Hay un hombre, que vive hoy día en la Sierra de La Macarena, un hombre de 80 años. Su nombre es Sixto Muñoz y es un ejemplo de la crudeza que tuvo este exterminio porque es el último sobreviviente de su comunidad, el último hablante de su lengua”.

“Su comunidad no sólo padeció este exterminio durante la cauchería, sino que luego otro tipo de violencias, como la bipartidista en la década de 1950 y la colonización mestiza, contribuyeron aún más a que su pueblo se extinguiera”, manifiesta Arias.