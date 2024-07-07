Francia celebra unas elecciones parlamentarias cruciales. El partido de izquierda Nuevo Frente Popular se enfrenta en las urnas a la alianza de extrema derecha encabezada por Jordan Bardella, quien asumió el liderazgo de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, principal impulsora de políticas antiinmigración.
Pero la postura de Bardella contra los inmigrantes es una contradicción con sus propias raíces: él mismo es hijo de inmigrantes italianos y argelinos.
En la primera vuelta de las elecciones, la RN ganó un sorprendente 34%. Ahora, sus mayores rivales están en la alianza de izquierda, que afirma que su objetivo es proteger los valores democráticos revolucionarios del país, incluidas las medidas de protección de los inmigrantes contra el partido “neofascista” de Bardella y sus aliados.
Ahora bien, la alianza de izquierda recibió el 28%, mientras que los centristas del presidente Emmanuel Macron disminuyeron al 20% en un revés impactante.
Irónicamente, los analistas señalan que si el partido de extrema derecha hubiera conseguido el poder antes (Le Pen compitió tres veces sin éxito por la presidencia), Bardella, de 28 años, posiblemente no se habría convertido en ciudadano francés debido a las restricciones antimigratorias que impulsa el partido. Pero ahora podría incluso convertirse en primer ministro.
"En realidad, en el RN es un tabú hablar del origen de Bardella", indica Yasser Louati, analista político francés y jefe del Comité por la Justicia y las Libertades (CJL), una organización de derechos humanos, en diálogo con TRT World.
“Lo recordó hace un par de años cuando dijo: 'Los franceses deben tener nombres franceses'. Bueno, Jordan no es necesariamente francés, es un nombre extranjero. Así que quedó atrapado en eso”, explica. Y añade: “Es descendiente de un inmigrante argelino. Siempre vemos estos patrones de personas que olvidan de dónde vienen y son más realistas que el propio rey”.
Bardella afirma que la inmigración y la Unión Europea (UE) amenazan el “alma de Francia”, donde una cuarta parte de la población son descendientes de inmigrantes. Asegura que los inmigrantes, como sus abuelos, hacen que el país se enfrente a la “aniquilación”, poniendo en juego la “identidad y soberanía”.
Como resultado, promete tomar medidas como abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho fundamental que se remonta a la Revolución Francesa de 1789.
Además, Bardella tiene una postura dura respecto a los musulmanes, a pesar de que al menos uno de sus padres practica el islam. En ocasiones calificó a las ciudades y suburbios de mayoría musulmana como “República Islámica” y “áreas perdidas de la República Francesa”. También expresó que la presencia musulmana en Francia le provocó "el dolor de convertirse en un extranjero en su propio país".
La familia de Bardella
El padre de Bardella, Olivier Bardella, nació en una familia de ascendencia italiana y argelina a finales de los años 1960, mientras que su madre, Luisa Bertelli-Mota, era de origen italiano.
Su familia materna llegó a Francia desde Italia en los años 1960, mientras que su abuelo paterno, carpintero italiano de la ciudad del Lacio, se casó con la hija de un padre inmigrante argelino, obrero de profesión.
Asimismo, el abuelo paterno de Bardella viajó a Marruecos después de divorciarse de su esposa mitad argelina, casarse con una marroquí y convertirse al islam, según una investigación reciente.
Es decir, Bardella tiene una fuerte ascendencia no francesa en términos de origen étnico. Pero esto tampoco es algo que Bardella haya intentado ocultar.
‘Venu d'ailleurs, devenu d'ici’ ("Con origen en otro lugar, pero ahora de aquí") decía en sus mítines, refiriéndose a sí mismo como "75% italiano".
Identidad política
Bardella, agnóstico, creció en circunstancias mixtas debido a la separación de sus padres.
Según una investigación reciente de Le Monde, pasó parte de su infancia en la casa de su padre en el suburbio más rico de Montmorency, aunque antes también vivió en una casa modesta.
Para atraer a un electorado amplio, afirman los críticos, Bardella quiere centrarse en su educación suburbana y no en su tiempo con su padre rico, y así demostrar que es un producto exitoso del proyecto de integración francés: ascendiendo desde las banlieues de París hasta la clase dominante de la política.
Bardella no terminó sus estudios universitarios para dedicarse a su carrera política, incorporándose a RN en 2012, cuando sólo tenía 16 años, "más por Marine Le Pen que por el Frente Nacional", que fue la anterior bandera del partido de extrema derecha durante el gobierno de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine Le Pen.
Muchos atribuyen a Marine Le Pen el mérito de haber hecho que el partido de extrema derecha de su padre fuera más aceptable para gran parte de la sociedad francesa, incluidas algunas personas descendientes de inmigrantes, como Bardella.
Si bien el partido fue un crítico furioso de las políticas de la Unión Europea (UE), desde la ampliación a la eurozona y la guerra de Ucrania, Marine Le Pen recientemente ha suavizado muchas de estas posturas.
Bardella sostiene que sus opiniones políticas son cercanas a las de su mentora, Le Pen: "Ella me inculcó la pasión por nuestra maravillosa gente".
Sin embargo, hay quienes lo consideran como “el títere” de Marine Le Pen.
“Jordan Bardella es la creación de Marine Le Pen”, dijo Cécile Alduy, profesora de política y literatura francesa en la Universidad de Stanford y experta en extrema derecha, a quien considera “extremadamente leal” a Marine Le Pen.
Bardella ha formado fuertes vínculos personales con la familia Le Pen, que fundó y gobernó el partido de extrema derecha durante medio siglo, teniendo una relación romántica con Nolwenn Olivier, la hija de Marie-Caroline, hermana mayor de Marine.
“Jordan Bardella como figura política es un cascarón vacío. No hay ningún historial de su candidatura a unas elecciones, aparte de posturas puramente comunicativas”, apunta Louati, el analista francés, y añade que fue entrenado por expertos políticos para crear una imagen pública atractiva.
“Es un puro producto mediático, lo que muestra aún más la debilidad de nuestro panorama político en el que el dinero puede fabricar políticos”, afirma.
Pero la sociedad francesa, desde sus agricultores hasta las poblaciones urbanas, tiene ahora demasiados problemas y está desesperada "por un cambio radical", dijo Alduy. Añadió que ven a Bardella, que tiene “borrón y cuenta nueva y no trae equipaje del pasado”, como una posible respuesta a su creciente debacle.
De todos modos, a Louati no le sorprende el ascenso de Bardella después de Macron, quien también ascendió en las filas políticas gracias a sus conexiones en los medios de comunicación y el mundo de las finanzas.
"Jordan Bardella es otro ejemplo de cómo en la democracia francesa, el dinero y los medios pueden crear una figura pública, convirtiéndola en un candidato para un puesto estatal", concluye.