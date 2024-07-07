Francia celebra unas elecciones parlamentarias cruciales. El partido de izquierda Nuevo Frente Popular se enfrenta en las urnas a la alianza de extrema derecha encabezada por Jordan Bardella, quien asumió el liderazgo de la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, principal impulsora de políticas antiinmigración.

Pero la postura de Bardella contra los inmigrantes es una contradicción con sus propias raíces: él mismo es hijo de inmigrantes italianos y argelinos.

En la primera vuelta de las elecciones, la RN ganó un sorprendente 34%. Ahora, sus mayores rivales están en la alianza de izquierda, que afirma que su objetivo es proteger los valores democráticos revolucionarios del país, incluidas las medidas de protección de los inmigrantes contra el partido “neofascista” de Bardella y sus aliados.

Ahora bien, la alianza de izquierda recibió el 28%, mientras que los centristas del presidente Emmanuel Macron disminuyeron al 20% en un revés impactante.

Irónicamente, los analistas señalan que si el partido de extrema derecha hubiera conseguido el poder antes (Le Pen compitió tres veces sin éxito por la presidencia), Bardella, de 28 años, posiblemente no se habría convertido en ciudadano francés debido a las restricciones antimigratorias que impulsa el partido. Pero ahora podría incluso convertirse en primer ministro.

"En realidad, en el RN es un tabú hablar del origen de Bardella", indica Yasser Louati, analista político francés y jefe del Comité por la Justicia y las Libertades (CJL), una organización de derechos humanos, en diálogo con TRT World.

“Lo recordó hace un par de años cuando dijo: 'Los franceses deben tener nombres franceses'. Bueno, Jordan no es necesariamente francés, es un nombre extranjero. Así que quedó atrapado en eso”, explica. Y añade: “Es descendiente de un inmigrante argelino. Siempre vemos estos patrones de personas que olvidan de dónde vienen y son más realistas que el propio rey”.

Bardella afirma que la inmigración y la Unión Europea (UE) amenazan el “alma de Francia”, donde una cuarta parte de la población son descendientes de inmigrantes. Asegura que los inmigrantes, como sus abuelos, hacen que el país se enfrente a la “aniquilación”, poniendo en juego la “identidad y soberanía”.

Como resultado, promete tomar medidas como abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho fundamental que se remonta a la Revolución Francesa de 1789.

Además, Bardella tiene una postura dura respecto a los musulmanes, a pesar de que al menos uno de sus padres practica el islam. En ocasiones calificó a las ciudades y suburbios de mayoría musulmana como “República Islámica” y “áreas perdidas de la República Francesa”. También expresó que la presencia musulmana en Francia le provocó "el dolor de convertirse en un extranjero en su propio país".

La familia de Bardella

El padre de Bardella, Olivier Bardella, nació en una familia de ascendencia italiana y argelina a finales de los años 1960, mientras que su madre, Luisa Bertelli-Mota, era de origen italiano.

Su familia materna llegó a Francia desde Italia en los años 1960, mientras que su abuelo paterno, carpintero italiano de la ciudad del Lacio, se casó con la hija de un padre inmigrante argelino, obrero de profesión.

Asimismo, el abuelo paterno de Bardella viajó a Marruecos después de divorciarse de su esposa mitad argelina, casarse con una marroquí y convertirse al islam, según una investigación reciente.

Es decir, Bardella tiene una fuerte ascendencia no francesa en términos de origen étnico. Pero esto tampoco es algo que Bardella haya intentado ocultar.

‘Venu d'ailleurs, devenu d'ici’ ("Con origen en otro lugar, pero ahora de aquí") decía en sus mítines, refiriéndose a sí mismo como "75% italiano".