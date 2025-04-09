La colombiana Claudia Villa no sabía lo que significaba la palabra “gentrificación” hasta que comenzó a sufrir el golpe de esta transformación urbana. En los últimos diez años, su humilde barrio de Medellín cambió radicalmente: subieron los servicios, el alquiler y los precios en general, y su cuadra se pobló de turistas.

Por primera vez en décadas, Claudia piensa en mudarse. “Nosotros, que llevamos toda una vida por acá, ya no tenemos vida. Los precios están por las nubes y no hay cómo caminar en mi propia cuadra, aún si me desvío para evitar todos esos tours”, relata Claudia a TRT Español, mientras ve por la ventana desfilar a grupos numerosos de visitantes que pagan hasta cerca de 40 dólares por los recorridos en una de las zonas más pobres y visitadas de Medellín: la Comuna 13.

Esa comuna, donde Claudia vive hace 42 años junto a su hijo, es una de las áreas más densamente pobladas de Medellín, con viviendas precarias y autoconstruidas en las laderas de esta ciudad que es un valle, con calles sin aceras que cientos de miles de turistas visitan cada año para ver las escaleras mecánicas en medio de un cerro y los coloridos graffiti y adonde llegan para bailar hasta el amanecer en fiestas a todo volumen, que se han vuelto una pesadilla para sus 180.000 vecinos .

El lado B del “boom” del turismo

La escasez de vivienda sumada a la masificación del turismo en Medellín ha exacerbado un fenómeno de aumento de precios que afecta directamente a sus habitantes. “Ahora nadie alquila un apartamento pequeño por menos de 360 dólares cuando hace años valía menos de 100”, dice Claudia sobre este fenómeno que empuja a las clases medias-bajas a la necesidad de mudarse por cambios que encarecen el territorio, y dan entrada a otro tipo de población de mayor poder económico.

Según un reporte de 2024 del periódico El Armadillo, en Medellín hay más de 15.000 avisos activos con alquileres de renta corta, que han disparado los precios de la vivienda en la ciudad. En comunas más ricas como El Poblado, una noche cuesta en promedio unos 170 dólares, con alquileres mensuales de 3.600 dólares por apartamentos lujosos de dos habitaciones.

¿Gentrificación o turistificación?

“Turistificación es diferente de gentrificación, aunque se asocian”, explica Fernando Zapata, investigador en Derecho a la Ciudad de la ONG Región . “El punto de conexión entre estos fenómenos es la vivienda, el problema central de la gentrificación en Medellín”.

El déficit de vivienda genera una desigualdad profunda en la ciudad. “Cuando la ciudad es turísticamente atractiva”, agrega Zapata, exprofesor de la Universidad de Antioquia, “sube la demanda del alquiler (y de renta corta), y se agrava el fenómeno de escasez de vivienda. En los últimos años, el costo de la vivienda se disparó tanto en los apartamentos para ricos como en las precarias viviendas de pobres”.

Según la Cámara de Construcción de Antioquia, los arriendos en Medellín subieron un 15% en 2024 (la inflación fue del 5%), con hogares destinados a alquiler que representan el 44,2% del total. Los valores del metro cuadrado en zonas ricas superan los 2.000 dólares. Mientras tanto, cerca de 37.000 familias necesitan una vivienda nueva y unas 180.000 requieren mejoras significativas en sus hogares por hacinamiento o servicios inadecuados.

Récord de visitantes y una “bomba inmobiliaria”