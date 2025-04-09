La colombiana Claudia Villa no sabía lo que significaba la palabra “gentrificación” hasta que comenzó a sufrir el golpe de esta transformación urbana. En los últimos diez años, su humilde barrio de Medellín cambió radicalmente: subieron los servicios, el alquiler y los precios en general, y su cuadra se pobló de turistas.
Por primera vez en décadas, Claudia piensa en mudarse. “Nosotros, que llevamos toda una vida por acá, ya no tenemos vida. Los precios están por las nubes y no hay cómo caminar en mi propia cuadra, aún si me desvío para evitar todos esos tours”, relata Claudia a TRT Español, mientras ve por la ventana desfilar a grupos numerosos de visitantes que pagan hasta cerca de 40 dólares por los recorridos en una de las zonas más pobres y visitadas de Medellín: la Comuna 13.
Esa comuna, donde Claudia vive hace 42 años junto a su hijo, es una de las áreas más densamente pobladas de Medellín, con viviendas precarias y autoconstruidas en las laderas de esta ciudad que es un valle, con calles sin aceras que cientos de miles de turistas visitan cada año para ver las escaleras mecánicas en medio de un cerro y los coloridos graffiti y adonde llegan para bailar hasta el amanecer en fiestas a todo volumen, que se han vuelto una pesadilla para sus 180.000 vecinos.
El lado B del “boom” del turismo
La escasez de vivienda sumada a la masificación del turismo en Medellín ha exacerbado un fenómeno de aumento de precios que afecta directamente a sus habitantes. “Ahora nadie alquila un apartamento pequeño por menos de 360 dólares cuando hace años valía menos de 100”, dice Claudia sobre este fenómeno que empuja a las clases medias-bajas a la necesidad de mudarse por cambios que encarecen el territorio, y dan entrada a otro tipo de población de mayor poder económico.
Según un reporte de 2024 del periódico El Armadillo, en Medellín hay más de 15.000 avisos activos con alquileres de renta corta, que han disparado los precios de la vivienda en la ciudad. En comunas más ricas como El Poblado, una noche cuesta en promedio unos 170 dólares, con alquileres mensuales de 3.600 dólares por apartamentos lujosos de dos habitaciones.
¿Gentrificación o turistificación?
“Turistificación es diferente de gentrificación, aunque se asocian”, explica Fernando Zapata, investigador en Derecho a la Ciudad de la ONG Región. “El punto de conexión entre estos fenómenos es la vivienda, el problema central de la gentrificación en Medellín”.
El déficit de vivienda genera una desigualdad profunda en la ciudad. “Cuando la ciudad es turísticamente atractiva”, agrega Zapata, exprofesor de la Universidad de Antioquia, “sube la demanda del alquiler (y de renta corta), y se agrava el fenómeno de escasez de vivienda. En los últimos años, el costo de la vivienda se disparó tanto en los apartamentos para ricos como en las precarias viviendas de pobres”.
Según la Cámara de Construcción de Antioquia, los arriendos en Medellín subieron un 15% en 2024 (la inflación fue del 5%), con hogares destinados a alquiler que representan el 44,2% del total. Los valores del metro cuadrado en zonas ricas superan los 2.000 dólares. Mientras tanto, cerca de 37.000 familias necesitan una vivienda nueva y unas 180.000 requieren mejoras significativas en sus hogares por hacinamiento o servicios inadecuados.
Récord de visitantes y una “bomba inmobiliaria”
Desde el fin de la pandemia, Colombia vive un contexto de masificación turística: en 2024 recibió el récord de más de 6,7 millones de visitantes, un 42% más que en 2022. Como segunda ciudad receptora, Medellín se ha convertido en una una “bomba inmobiliaria”: el año pasado recibió el récord de 1.300.000 pasajeros (donde la población en el área metropolitana no alcanza los 4 millones).
Además, es la segunda ciudad de América Latina con mayor cantidad de nómadas digitales que se mudan a la capital antioqueña a trabajar de manera remota o llegan a comprar apartamentos para luego alquilarlos por día en plataformas como Airbnb y desplazar a los locales. Principalmente, son estadounidenses y europeos, que valoran el clima, la amabilidad de su gente, la ‘transformación urbana’ de la ciudad y la vida nocturna, que incluso ha traído graves problemas de explotación sexual.
La alta demanda de viviendas, sobre todo para renta corta, agrava aún más las desigualdades preexistentes en Medellín, que en 2014 fue la ciudad más desigual de América Latina y continúa entre las más desiguales, en un país que tiene una división territorial regida por los estratos.
Para el reconocido escritor Gilmer Mesa, su preocupación está en el servilismo de la sociedad paisa (local) hacia el extranjero: “Hemos venido creando un sentimiento de gringofilia que está trastocando las prácticas tradicionales de gentileza y voluntad de servicio en servilismo. Con la disculpa de incentivar el turismo estamos transformando una ciudad conocida por su amabilidad en un nido de serviles al forastero que traiga dinero, menoscabando nuestra ya de por sí maltrecha dignidad”, escribió en un ensayo Mesa, vecino del popular barrio de Aranjuez, que en los últimos dos años vio un incremento de más del 100% en reservas de apartamentos de renta corta en Airbnb.
“Nos estamos volviendo una Medellín soñada para el vendedor, un lugar donde toda emoción tiene su correlato en el consumo, pasando de manera casi imperceptible, del ciudadano al del potencial cliente”, concluye Mesa, autor de la novela best-seller ‘La Cuadra’.
¿Un café o un “double latte”?
Uno de los símbolos culturales de Colombia, también transformado por la gentrificación y la turistificación, es el café. En los últimos años, la región –fuertemente cafetera– ha virado del tradicional “tinto” (café negro) hacia cafés de especialidad, con leches o salsas dulces de nombres sofisticados en inglés.
“Cuando Medellín cambia de apellido de ‘ciudad más violenta’ a ‘ciudad más innovadora’ trae consigo una demanda de los extranjeros de otros tipos y métodos de café que no teníamos, y esto ayuda a darnos cuenta de que no solo somos campesinos o productores rurales de café”, cuenta Simón Gallego, arquitecto y editor de la revista especializada ‘En la taza’. “Este fenómeno, que puede ser turístico o de gentrificación, también lleva a que se abra prácticamente un local de café nuevo cada semana”, comentó.
Los modernos locales se han instalado, principalmente, en barrios acomodados y ofrecen desde sus pizarras sobre la acera cafés como “Double Latte o White Vanilla with oat milk” a precios que pueden llegar a los 4 dólares, cuando un clásico ‘tinto’ negro en cualquier puesto móvil en la calle puede costar 0,25 centavos. Los nombres de las bebidas están escritos en inglés, en un país cuya población ocupa el 16°puesto sobre 21 países latinos en dominio del idioma inglés y el 74 lugar sobre 116° en el mundo, según el índice EF English Proficiency.
¿Un callejón sin salida?
Del otro lado de la montaña, mientras su Comuna 13 continúa este proceso de “anglificación”, Claudia pena por salir de su casa a causa de una emergencia médica. “La semana pasada casi me muero intentando salir hacia el hospital, hay tanta gente y tantos carros que es muy complejo moverse en estos callejones. Antes llevábamos una vida tranquila, humanitaria, ahora la gente no vive sino de la plata del turismo”, cuenta, resignada.
Mientras tanto, la Alcaldía de Medellín insiste en atraer a más extranjeros: “El turismo refuerza nuestra imagen como una ciudad segura, innovadora”, dice José Alejandro González, secretario de Turismo y Entretenimiento. “La estrategia sigue siendo atraer visitantes que prolonguen su estadía".