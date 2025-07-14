Buenos Aires, Argentina — “Fue una trampa”: así recuerda Sandy Abu Farha el momento en que ella, sus padres y sus hermanos fueron obligados a firmar un documento en español, sin traducción ni asistencia legal, tras más de 25 horas retenidos en el aeropuerto de Buenos Aires. Lo que creían era un permiso para ir al baño o recibir comida, en realidad era una declaración que los calificaba como “falsos turistas” y habilitaba su deportación inmediata. Tres semanas después de los hechos, la familia palestina, que había llegado desde Belén con visas aprobadas para vacacionar en Argentina, emprendió acciones judiciales contra el Estado argentino por presunta expulsión ilegal.

“Nos preguntaron demasiadas cosas, revisaron todos nuestros papeles y no había nada raro, la visa, el seguro, todo estaba completo y correcto”, asegura Sandy en conversación con TRT Español. Empresaria del rubro turístico y viajera frecuente, ella asegura que nunca antes había vivido una situación similar. Tenían visado tramitado en la embajada argentina en Tel Aviv, reservas hoteleras y vuelos de regreso. Pero nada de eso, para las autoridades locales, fue suficiente.

Un “trato humillante” y denuncias de deportación ilegal

La familia Abu Farha, un matrimonio con tres hijos de 23, 29 y 33 años, ansiaba conocer el país, visitar a sus amigos argentinos y probar la carne local. Sin embargo, apenas llegaron al aeropuerto en Buenos Aires, ese sueño se transformó en pesadilla.

“Recibimos un trato humillante”, declara Sandy desde Belén, donde aguarda novedades de la Justicia argentina, que tiene en sus manos la investigación por la denuncia de la deportación ilegal que sufrió junto a sus padres y hermanos.

El caso es investigado por un tribunal penal de Buenos Aires. Sin embargo, según explicó a TRT Español el abogado de la familia, Uriel Biondi, el expediente está bajo secreto de sumario. La instrucción aún no arrojó responsables y no se definieron plazos, pero el avance podría derivar en citaciones a funcionarios.

Allí se investigan los presuntos delitos de “privación ilegítima de la libertad”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”, en los que habría incurrido la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina.

Además, se tramita un recurso administrativo para anular la orden de inadmisión con la que se justificó su deportación.

“Revisaron nuestros papeles y no había nada raro”

El episodio ocurrió el pasado 16 de junio, cuando la familia Abu Farha arribó al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Llegaron tras un largo viaje desde Belén, Cisjordania ocupada, que incluyó escalas en Amán, Estambul y San Pablo. En total, debieron viajar más de cuatro días, que describieron como agotadores.

Pero al llegar comenzaron los problemas. Un oficial de Migraciones los trasladó a una zona restringida donde los interrogaron sin traductor, les tomaron las huellas dactilares y fotografías, y los obligaron a firmar un documento en español bajo la promesa de que así podrían ir al baño y acceder a comida dentro del aeropuerto.

Entonces la situación se puso aún peor. Luego de 25 horas retenidos en el aeropuerto, sin recibir alimentos, con restricciones para ir al baño y sin asearse, descubrieron que en verdad los papeles que habían firmado eran declaraciones donde admitían, sin saberlo, ser “falsos turistas”, lo que facilitó los trámites de deportación.

Un procedimiento irregular

Para el abogado Biondi todo el procedimiento fue ilegal. “No sólo no se les permitió comunicarse ni con el abogado ni con el cónsul en el aeropuerto”, enumeró, sino que “hacerlos firmar documentos sin traductor afecta el derecho a la defensa”.

La familia, según declararon, contaba con pasaportes válidos, declaraciones juradas y seguro médico, pero aún así no se les permitió ingresar. “Hubo múltiples fallas administrativas de parte de Migraciones”, agregó el abogado. “Este procedimiento vulnera derechos fundamentales”.

Según Biondi, en la deportación de la familia palestina Abu Farha se violaron múltiples tratados internacionales suscriptos por Argentina, como el Pacto de San José de Costa Rica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre Trabajadores Migrantes “que exigen que toda medida de expulsión sea dictada por escrito, notificada de forma clara, con acceso a la defensa y revisión judicial”.

Ante las consultas de TRT Español, autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones rechazaron hacer comentarios.