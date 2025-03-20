El impacto de las medidas contra la lengua española adoptadas por el presidente Donald Trump ya se hace sentir en la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Expertos y analistas advierten, en particular, sobre la designación del inglés como idioma oficial en un país donde se hablan más de 350 lenguas, así como la eliminación del español de la página web y las redes sociales de la Casa Blanca.

A pesar de que, según el último censo de Estados Unidos, cerca del 75% de la población mayor de cinco años solamente habla inglés en sus casas, el gobierno optó por dificultar el uso de otros idiomas, especialmente el español, como una manera de reducir la inmigración y potenciar el eslogan de Trump, “America First” (Estados Unidos Primero).

El español es la lengua materna del grupo minoritario más grande del país y la más hablada tras el inglés. En 2019 , casi 42 millones de hogares hablaban español en Estados Unidos, seguidos por los 3,5 millones de hogares que hablaban chino, tercer idioma más usado.

“Estados Unidos es un país multicultural (y) muy rico lingüísticamente”, dice a TRT Español Lupita Martínez, mexicana que llegó a ese país hace 17 años y, desde entonces, ha trabajado sin pausa para mejorar la situación de las comunidades hispanas a través de la educación. Actualmente, vive en Nueva York y dirige el Centro de Recursos Educativos para Adultos de East Harlem (CREANY), donde inmigrantes adultos hispanohablantes reciben clases para ampliar su educación formal y el conocimiento del inglés como segundo idioma.

Beneficios y perjuicios

“El hecho de conocer dos lenguas aporta una serie de beneficios, tanto laboralmente como en cualquier otra área, lo que añade una ventaja a aquellos que, además del inglés, hablan español”, agrega Martínez.

“En el caso de las personas que no dominan el inglés, el poder hablar ese idioma les permite un mayor acercamiento y conocimiento del sistema americano. Un ejemplo es el uso de las traducciones al español que se ofrecen en algunos hospitales, o el programa ESOL (Inglés como Segundo Idioma) en las escuelas públicas, que favorece el aprendizaje”, explica.

Por otro lado, Martínez advierte que, al permitir un solo idioma en los comunicados del gobierno, “se está dando la espalda a la prosperidad, el desarrollo y la globalización. La eliminación del español de la web y redes sociales de la Casa Blanca provoca que la gente esté menos informada. ¿Es ese el objetivo? Esta decisión traerá más racismo y situaciones de odio como las que se ven cada día en este país”.

Ahora, la situación de desamparo es evidente entre la comunidad latina. Así lo siente Catalina Bahamon, colombiana residente en el estado de Maryland y profesora de español en un colegio estadounidense. Todo esto produce efectos “psicosociales, ya que el sentimiento antiinmigrante puede estigmatizar el español, llevando a algunos hablantes a autocensurarse en espacios públicos”, explica Bahamon.

“Las iniciativas adoptadas por el gobierno también pueden generar resistencia, con movimientos de orgullo cultural que reafirmen el uso del español, el cual es inevitable que siga siendo un pilar lingüístico en Estados Unidos”, añade Bahamon.