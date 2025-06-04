Buenos Aires, Argentina – A un año y medio de la asunción del presidente Javier Milei, las políticas de ajuste fiscal que puso en marcha están teniendo un fuerte impacto en los sectores más vulnerables de Buenos Aires. Allí aumentó un 23% la cantidad de personas bajo la línea de indigencia, que ya superan las 4.000, según datos oficiales. Sin embargo, organizaciones sociales apuntan a que pueden ser 12.000.

Horacio Ávila lo ha experimentado en carne propia. Él mismo vivió en la calle durante siete años, y hoy lidera Proyecto 7, una ONG que asiste a diario a más de 1.000 personas que cayeron, como él, en la más extrema pobreza y viven sin techo.

“La calle no es un lugar para vivir”, reza el tatuaje que Ávila lleva en su brazo izquierdo. La frase resume una lucha que encaró hace 20 años, cuando aún vivía en la calle, luego de quedarse sin empleo ni hogar tras la crisis social, política y económica que estalló en Argentina a finales de 2001. Entonces, más del 60% de la población quedó en la pobreza.

A pesar de que el último índice oficial marcó que la pobreza en Argentina alcanza al 38,1% de la población, Ávila, a los 53 años, observa un parecido entre aquel drama social y el presente.

Hasta quedar en la calle, trabajaba como tapicero y podía sostener un nivel de vida aceptable con altibajos “como cualquier trabajador”, según recuerda. Sin embargo, la crisis de 2001 lo descolocó económica y emocionalmente. No pudo seguir pagando el alquiler, debió vender sus pertenencias y acabó en la calle. “Perdí todo, puse a resguardo a mi hija y me fui a vivir a una plaza”, asegura.

Vivir en situación de calle





Ávila pensó que la vida en la indigencia sería momentánea, “una mala racha”, y que en poco tiempo podría reincorporarse al sistema. Pero no fue así: durante casi siete años durmió en calles y parques de Buenos Aires, enfrentó hambre, frío extremo en invierno y calor agobiante en verano, y sobrevivió a situaciones de violencia, discriminación y agresiones de la Policía.

“De un momento a otro es como si no existieras. Las personas pasan a tu lado y no te ven, creen que sos un bulto. Te volvés invisible a la sociedad. Era mejor la mirada de desprecio a que no te miren. Eso fue lo que más me marcó”, asegura Ávila. Los primeros días fueron los más crudos, aunque resalta la solidaridad de hombres y mujeres que se encontraban en la misma situación. “Se compartía todo, desde el espacio para dormir hasta la comida que podíamos reunir”, recuerda. “Éramos pares”.

La situación que Ávila imaginó circunstancial se volvió permanente: subsistió gracias a pequeños trabajos esporádicos que le permitieron enviar dinero a sus hijos, con quienes siempre estuvo en contacto. Sin embargo, lo que recaudaba le impedía acceder a una vivienda digna, e incluso en muchas ocasiones ni siquiera le alcanzaba para un plato de comida.

“Durante años en mi vida no hubo silencio ni oscuridad. Dormir en la calle es la exposición a estímulos permanentes, luces y ruidos”, describe.

Proyecto 7, un refugio para salir de la calle





En 2003, la muerte de otra persona sin hogar por coma alcohólico en el centro de Buenos Aires impulsó a Ávila a organizarse con sus pares para visibilizar los reclamos de las personas en situación de calle y hacer oír su voz para recibir asistencia. Así surgió la ONG Proyecto 7.

Entonces, bloquearon calles e hicieron huelgas de hambre que ganaron gran repercusión, al tiempo que comenzaron a reunirse con organizaciones sociales y dirigentes políticos y a elevar reclamos por empleo, capacitaciones laborales y asistencia económica. “Pensábamos que podíamos morirnos de un día para el otro, porque el deterioro físico, mental y moral era muy grande”, recuerda.

En busca de una solución, Ávila y sus compañeros comenzaron a trabajar para asistir a personas que, al igual que ellos, vivían en las calles. Así, organizaron grandes ollas comunales para garantizar al menos un plato de comida al día y coordinaron acciones solidarias para reunir ropa y abrigo.