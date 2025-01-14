En medio de una de las crisis humanitarias más graves del siglo XXI, el conflicto en Gaza ha intensificado el sufrimiento del pueblo palestino, con una violencia desproporcionada que, según organizaciones de derechos humanos, apunta a un genocidio sistemático.

Aunque esta crisis se ha visto ampliamente documentada, el papel que desempeña el sector financiero internacional en la perpetuación de la violencia rara vez recibe atención.

La ruta de complicidad

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, las cifras evidencian la magnitud del ataque: más de 46.000 palestinos han sido asesinados, entre ellos 17.000 niños y niñas y más de 12.000 mujeres.

Además, se reportan casi 110.000 heridos, muchos de los cuales sufrirán secuelas permanentes, mientras que más de un millón de niños enfrentan graves trastornos de salud mental.

En este contexto, los bancos internacionales, las grandes corporaciones y la industria armamentista desempeñan un papel clave, al proporcionar financiamiento, tecnología y equipamiento militar que perpetúan la ocupación y los crímenes cometidos contra la población palestina.

Este entramado de intereses económicos y políticos se establece una ruta de complicidad que conecta a instituciones financieras, empresas proveedoras de tecnología, vigilancia y armamento.

La banca y las corporaciones: financiando el genocidio

La conexión entre Estados potencias, la banca, las grandes corporaciones y el genocidio en los territorios palestinos es un aspecto crítico y a menudo ignorado.

En 2020, Reino Unido otorgó numerosas licencias para exportación de armas hacia Israel. Aunque en 2024 suspendió 30 de estas licencias, mantuvo muchas otras activas. Y así permitió la exportación de piezas para aviones de combate como el F-35.

Alemania y Francia han mantenido contratos militares con Israel que incluyen la venta de aviones de combate.

Este respaldo se extiende también a través de intercambios académicos y cooperación tecnológica, relegando la crisis humanitaria palestina a un segundo plano en la agenda internacional normalizando lo inadmisible.

Detrás de la maquinaria militar también se encuentran bancos y corporaciones que sostienen la industria armamentista que opera en Gaza.

Informes de organizaciones como el Centre Delàs d’Estudis per la Pau (2024) denuncian el financiamiento de bancos europeos y estadounidenses a empresas de defensa clave.

En España, Santander y BBVA han contribuido con más de 400 millones de dólares a General Dynamics y Day & Zimmerman, que suministran armamento a Israel, sin la transparencia ni responsabilidad social que demandan las normas internacionales.

Bancos como Barclays en Reino Unido y el Bank of America en Estados Unidos han sido denunciados por invertir en empresas proveedoras de armas para Israel, poniendo en entredicho su compromiso ético y exacerbando el conflicto.

Entre 2019 y 2023, 20 bancos europeos proporcionaron 36.100 millones de euros en préstamos y garantías a los mayores proveedores internacionales de armas de Israel.

El banco francés BNP Paribas figura como el mayor prestamista de los principales proveedores de armas de Israel (4.700 millones de euros), seguido por Crédit Agricole, Deutsche Bank y Barclays.

El Citigroup de Nueva York encabezó un consorcio de bancos que ayudó al gobierno israelí a comprar sus aviones F35.

JP Morgan Chase y Citigroup (EE.UU.), han financiado empresas de defensa estadounidenses, como Lockheed Martin y Raytheon, cuyos productos son utilizados por Israel en contextos de conflicto en Gaza. Estas empresas también son proveedoras de armas utilizadas en ataques contra civiles palestinos​