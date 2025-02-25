En estos momentos, España es el país con mayor superficie despoblada del sur de la Unión Europea. En el 70% del territorio viven solo 4,2 millones personas, de un total de casi 48 millones. Esto deja al interior de la península, con excepción de Madrid, la capital, prácticamente vacía.

Entre las causas de este fenómeno, que afecta a varios países, destaca el hecho de que la principal actividad económica de estas zonas sea la agraria y ganadera. Este sector está siendo profundamente afectado por el cambio climático, que provoca sequías y tormentas extremas, mientras la falta de relevo generacional agrava la situación. Actualmente, más del 60% de los trabajadores del sector tiene más de 55 años.

Las consecuencias son graves, ya que provocan la pérdida de actividades forestales, agrícolas y ganaderas tradicionales, lo que disminuye la biodiversidad y afecta la producción sostenible de alimentos. Pero, sobre todo, provocan sufrimiento en una población envejecida que observa cómo los jóvenes abandonan los pueblos y los servicios básicos desaparecen.

Esto genera un flujo migratorio hacia las ciudades en busca de oportunidades laborales o educativas, lo que provoca un desequilibrio demográfico. Así, las grandes urbes no paran de crecer, mientras se vacían los municipios más pequeños.

Eliseo García Cabrerizo, agricultor de 81 años, nació en Alcoba de la Torre, un pueblo de Soria que ahora solo cuenta con 16 residentes. “Todo comenzó en los años 50 y 60, cuando gran parte de los jóvenes se fueron a las ciudades grandes a estudiar o trabajar, y ya no volvieron a sus pueblos”, cuenta a TRT Español.

Con la llegada de la maquinaria agrícola, disminuyó la demanda de mano de obra y, con ello, la posibilidad de subsistir. “Por eso, decidimos también enviar a nuestros hijos a estudiar afuera. Así tenían más oportunidades”, recuerda Eliseo.

Pero la mayoría de los agricultores de esa época han fallecido y el relevo generacional nunca llegó. Así, infinidad de pueblos fueron quedando abandonados.

“Las autoridades políticas tienen parte de responsabilidad porque no han desarrollado políticas fiscales ni laborales que pudieran convencer a la gente para vivir aquí”, destaca Eliseo. “Incluso la asistencia sanitaria ha desaparecido en los municipios pequeños", añade.

Un fenómeno más allá de España

No obstante, este fenómeno de zonas altamente despobladas y sin relevo demográfico no se da sólo en España. “Este es un problema de carácter global que afecta a diversas zonas”, explica Susana Gende, experta del área de Estudios e Innovación de la Cruz Roja de España.

“Otros ejemplos de países con despoblación a nivel rural son Escocia, Suiza, Suecia, Japón... También se da en Latinoamérica, donde las mesetas patagónicas y las llanuras recorridas por los ríos Amazonas y Orinoco son áreas escasamente pobladas”, detalla Gende.