Por tercera vez consecutiva, Mohammad Ahmed regresó a su tienda de campaña con las manos vacías. Su ropa desgarrada revelaba todas las horas que pasó luchando en medio de una multitud aplastante y agolpada en torno a los camiones de ayuda.

Este padre de 47 años caminó 25 kilómetros en un viaje de ida y vuelta desde su tienda en Al-Mawasi, en el sur de Gaza, desafiando bombardeos israelíes y atravesando zonas de evacuación que el ejército israelí considera áreas de combate activo. Y todo eso por nada. Llegó demasiado tarde: multitudes desesperadas y hambrientas ya habían asaltado los escasos suministros de ayuda.

No tuvo cómo mitigar el hambre de sus hijos. En un solo mes, Ahmed ha perdido 12 kilos, ayunando a veces durante días para reservar lo poco de comida que existe para su familia.

"La hambruna ha alcanzado su punto máximo y no hay a dónde acudir por ayuda", dice Ahmed, quien solía trabajar como investigador social, antes de que los ataques israelíes destruyeran su casa y lo obligaran a desplazarse. "He estado desempleado desde que comenzó la ofensiva, y lo que hay disponible en el mercado es limitado y con precios desorbitantes fuera de mi alcance".

"Estamos muriendo de hambre y perdiendo nuestros cuerpos, y podríamos llegar al punto de perder la vida si nadie interviene para salvarnos", sentencia.

El anuncio que hizo Israel esta semana de un acceso limitado de ayuda humanitaria y una pausa diaria parcial que cubre solo el 12% del territorio de Gaza ha llevado un modesto alivio a algunas zonas. La medida se produjo tras el creciente escrutinio internacional sobre sus continuas restricciones a la asistencia, que han profundizado la crisis en el asediado enclave.

Aun así, trabajadores humanitarios y residentes cuestionan si esta acción aborda realmente la magnitud del hambre que afecta a los 2,2 millones de habitantes en el enclave, o si simplemente buscan aliviar la presión internacional sobre Tel Aviv.

El nuevo acuerdo permite la entrega de ayuda durante plazos diarios de 10 horas, de 10 a.m. a 8 p.m., en tres zonas donde se han concentrado los palestinos desplazados: Al-Mawasi en el sur, Ciudad de Gaza en el norte, y Deir al-Balah en el centro de Gaza. Los ataques militares continúan en otras partes del enclave.

La llamada “pausa humanitaria” limitada en estos corredores y horarios, no es reconocida como un alto el fuego, lo que implica que no hay garantías de protección para civiles o trabajadores humanitarios.

Un viaje desesperado

Lo que Ahmed llama su “viaje de sufrimiento” diario comienza en su tienda al amanecer y continúa hasta antes del anochecer, con la esperanza de conseguir algo de los camiones de ayuda para aliviar un poco el hambre de sus hijos, aunque nada le garantiza que lo logrará.

Ahmed compara las enormes multitudes de personas que esperan los camiones de ayuda en el enclave con los “peregrinos durante el Hajj en La Meca”: miles de personas apiñadas en calles estrechas con una densidad abrumadora. En Gaza, sin embargo, la gran mayoría regresa a casa con nada más que decepción y un sentimiento de abandono, dice.

A pesar de las entregas aéreas realizadas por otros países como Jordania, Francia y Estados Unidos, y los mínimos suministros que llegan a través del cruce de Karem Abu Salem, Ahmed no ha podido conseguir alimentos.

Funcionarios palestinos y grupos de ayuda afirman que la respuesta sigue siendo enormemente insuficiente.

En muchos casos, las entregas aéreas caen en zonas inseguras o inaccesibles, incluidas áreas controladas por Israel, o son tomadas por individuos armados en escenas caóticas, dejando a los más vulnerables en riesgo de sufrir heridas y aún sin comida.

En el norte de Gaza, algunos residentes informan que no pueden recuperar la ayuda aérea debido a disparos de francotiradores o bombardeos cerca de las zonas de lanzamiento.

Agencias humanitarias señalan que tales esfuerzos ofrecen apoyo simbólico, pero poca sustancia.

El Ministerio de Salud de Gaza afirmó que la ayuda que llega al enclave sigue siendo muy inferior a lo necesario para satisfacer incluso las necesidades nutricionales mínimas. A pesar de que se informa la entrada de camiones, la mayoría se canaliza hacia corredores limitados, donde las multitudes y la mala coordinación hacen casi imposible que los más vulnerables accedan a los suministros.

Las multitudes que se aferraban o se subían a los vehículos apenas tenían suficientes suministros para ellos mismos, dejando sin oportunidad a otros de recibir ayuda.

Las ropas de Ahmed fueron despedazadas por la intensidad de la aglomeración y, a pesar de estar cerca de los camiones, partió con las manos vacías.

Ahmed teme que si la ayuda sigue entregándose de esta manera, el hambre no disminuirá.

"Paso los días con menos de una sola comida. Todos hemos perdido peso y mis hijos se quejan de dolores de cabeza, y a veces de no poder caminar. Tienden al letargo y hasta se quedan dormidos", explica.