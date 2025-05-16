La escena es así: Juan Salvo, protagonista de “El Eternauta”, la serie más taquillera del momento en Netflix –10,8 millones de visualizaciones en el mundo, Top 10 global y número uno en series de habla no inglesa–, marcha con máscara y botas por una Buenos Aires apocalíptica. Sus pisadas dejan una huella en la nieve que, en esta historia, es inusualmente mortífera.

El argentino Ricardo Darín, que encarna a Salvo, camina y, en este estudio de grabación, 300 personas lo siguen en vilo. La ciudad triste y solitaria se extiende más allá del horizonte. Pero aquí, en el estudio, Gastón Gallo –director de la productora Cacodelphia y el hombre que hace posible todo este hechizo de efectos especiales–, está más inquieto que nadie. “Es que Darín caminaba despacito ante esa ciudad infinita”, recuerda Gallo, en una entrevista exclusiva con TRT Español. “Y yo decía: ‘Este tiene que parar en algún momento’. Porque si no”, Gallo suelta una risita, “¡se chocaba con mi pantalla de LED!”.

Y sí: hasta la magia tiene un límite. Y Gallo lo sabe mejor que nadie. Pues él, de alguna forma, no sólo fue uno de los responsables de que el acabose alienígena de la serie El Eternauta se viera tan real; además, fue un precursor. Un verdadero mago.

Una megaproducción en el corazón de Buenos Aires

Para filmar los seis episodios de la primera temporada, que generarían según un reporte, un impacto de 34 millones de dólares para la Argentina, se necesitaron 148 jornadas de grabación y más de 50 locaciones reales. Entre elenco, extras y dobles de acción, participaron 2.900 personas, y un equipo extra de producción de 400 profesionales.

Para generar el efecto nieve, empolvaron de sal cuadras enteras de Buenos Aires. Y, para proveer un salvoconducto a los humanos que sobrevivían al efecto tóxico, diseñaron 500 máscaras –incluso se pensó en usar una réplica de la empleada en Chernóbil para el protagonista, pero era poco práctica–.

Sin embargo, lo más importante de la magia sucedió puertas adentro. Gallo tiene tres estudios en Barracas, al sur de Buenos Aires. En una superficie de 300 metros cuadrados de pantallas LED, puede dar vida a lo que sea: fin del mundo, invasiones alienígenas, revivir a Maradona y hacerlo interactuar con el papa Francisco. No hay nada, en apariencia, que no pueda crear, resurgir o destruir. “En dos minutos puedo pasar de la Antártida al desierto. Puedo transformar lo que sea”, señala Gallo, de 52 años. Y, a decir verdad, su propia historia es una gesta mágica de transformación.

De la pirotecnia a la magia del cine

Hasta el quiebre del siglo, el mundo conocía a Gallo como uno de los referentes de la pirotecnia a nivel mundial. Ganó premios en Shanghái, Montreal y Cannes. Incluso lo invitaron a colorear el cielo para un aniversario de la República Popular China.

Al frente de la empresa Júpiter, llegó a tener, junto a su hermano, 14 locales propios. Las bandas internacionales de rock lo convocaban para cerrar con pirotecnia sus shows, y desde Maradona hasta la modelo argentina Valeria Mazza lo contrataban para encender sus fiestas.

Sin embargo, cuando se descubrió que los animales son sensibles a la detonación de fuegos artificiales y sufren por ello, lo que era fiesta allá arriba se transformó en un silencio oscuro, donde las únicas luminarias permitidas eran la titilación de estrellas.

En lugar de quedarse de brazos cruzados, Gallo exploró con LED. Montó la escenografía del programa más visto de la Argentina, conducido por Marcelo Tinelli. “Eran pantallas que se movían y hasta el piso era de LED”, recuerda. “Una tecnología que usaban en sus giras grupos como U2. Y nosotros ya lo teníamos acá”.

Pero Gallo apostaba a otro formato. Desde siempre, fue un cinéfilo apasionado. De chico entraba y salía del cine como si fuera la puerta de casa.

Se apuntó a una escuela de cine y estudió con el ganador del premio Óscar, Juan Campanella, y la guionista Aída Bornik.

Para el 2014, estrenó su primera película: Gato negro. Y ese mismo año creó su propia generadora de contenido para el cine: Cacodelphia .

Pero como todo mago, Gallo siempre estaba a la caza de nuevos trucos.