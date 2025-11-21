Estambul, Türkiye - “Gabriel García Márquez es el autor más traducido al turco en lengua española. Hay 42 títulos, entre trabajos periodísticos y libros de García Márquez, que están registrados como traducidos al turco”, explica a TRT Español Jaime Abello Banfi, director general y cofundador de la Fundación Gabo, cuya misión busca promover el poder transformador de indagar y narrar historias.

Desde un hotel en la emblemática ciudad de Estambul, entre los susurros de los comensales que desayunan, Abello relata que Gabo –como también se le conoce al escritor y premio Nobel de Literatura– mantuvo siempre un profundo arraigo al periodismo. Nacido en plena costa Caribe de Colombia, en un pueblo llamado Aracataca (que luego sería la inspiración del mítico Macondo), García Márquez comenzó su carrera en El Universal, un diario de la ciudad de Cartagena, en 1948. Pocos años después, en 1951, lanzó Comprimido, “el periódico más pequeño del mundo”, recuerda Abello sobre Gabo, quien en el trasegar de su carrera fue reportero, cronista, columnista y editor.

“Después de haber logrado la fama mundial como narrador de ficción, como novelista, volvió al periodismo”, rememora Abello. “Con el dinero que recibió del Premio Nobel de Literatura, él quería hacer un periódico en Colombia porque siempre tuvo una gran pasión por el periodismo, que fue su primer oficio, su primer trabajo”.

“Nací periodista”

La huella de García Márquez en la literatura es probablemente su faceta más conocida: fue uno de los protagonistas del llamado “boom latinoamericano”, un fenómeno literario y sociocultural surgido en 1960, que puso a la región en el centro de la producción literaria. Con la célebre “Cien años de soledad”, y sus también aclamadas “Crónica de una muerte anunciada” y “El amor en los tiempos del cólera”, Gabo selló su aporte a lo que pasaría a la historia como el realismo mágico, un movimiento literario nacido a comienzos del siglo XX y caracterizado por entrelazar fantasía y mito con lo cotidiano.

Pero aunque en la memoria de sus lectores perduren personajes como Remedios la Bella ascendiendo al cielo, García Márquez se consideró, ante todo, periodista. “No quiero que se me recuerde por Cien años de soledad, ni por lo del Premio Nobel, sino por el periódico. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además, quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto. Que nunca nos rectifiquen”, declaró Gabo en un mensaje radial para El Mundo en octubre de 1982 sobre su herencia intelectual.

Y es ese compromiso con el periodismo, “el mejor oficio del mundo” en sus propias palabras , lo que la Fundación Gabo sigue honrando. Un empeño que el escritor cofundó en la década de 1990 y que todavía, incluso más de 10 años después de su muerte, mantiene viva su misión.

La Fundación Gabo y una visión ética del periodismo

Desde Estambul, Abello retoma su relato. Tenía 25 años cuando se hizo amigo de Gabo… a pesar de las diferencias creativas que tuvo inicialmente durante su primer encuentro. La siguiente década la pasarían compartiendo más tiempo juntos. Y ahí se plantó la semilla: esos años para Abello quedaron marcados por cómo Gabo “hablaba de periodismo, de su época como reportero” y de “la necesidad de hacer talleres para periodistas”.

Entonces, fue en junio de 1994, cuando García Márquez, junto a Abello, su hermano Jaime García Márquez y el gestor cultural Alberto Abello Vives, firmaron el acta de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, con el fin de promover la ética y la calidad narrativa en el periodismo. Buscaban fomentar “una sociedad mejor informada, participativa y libre, activando el legado de nuestro fundador”.

“Este año llegamos a los 30 (años), entonces es un trabajo en conjunto. Para mí es el primer nombre de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que en cierto momento se convirtió en Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano”, cuenta Abello sobre la fundación, que hoy tiene un equipo de 40 personas.

A lo largo de su trayectoria, la Fundación Gabo se ha centrado en la educación mediática para jóvenes basada en tres ejes –periodismo, educación y cultura– que se alinean con la visión de Gabo de mejorar la capacitación de reporteros. “Los periódicos han priorizado el equipamiento material e industrial, pero han invertido muy poco en la formación de los periodistas”, declaró el escritor en 2012. “La calidad de la noticia se ha perdido por culpa de la competencia, la rapidez y la magnificación de la primicia”.

“Lo que creo es que debemos volver a la vieja manera del oficio. Eso es lo que tratamos de hacer en la Fundación del Nuevo Periodismo Latinoamericano. La ética es el elemento que tratamos de meterles en la cabeza a los periodistas que van a Cartagena”, dijo . “Llevamos a periodistas de mucha trayectoria para que les hablen a los jóvenes desde su experiencia directa en los medios. La ética y el oficio son los ingredientes principales”.

Entre sus logros, la fundación firmó hace un año un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para promover diálogo y formación en periodismo de soluciones y desarrollo sostenible. La Fundación Gabo además ofrece becas, mentorías especializadas y otros programas de investigación.

Abello explica: “Hemos hecho estudios sobre los emprendimientos nativos digitales en América Latina o estudios sobre los desiertos informativos, que son los lugares donde ya no hay cobertura de noticias porque no hay posibilidad de que existan medios o hay restricciones de distinto tipo”.

La lucha contra la injusticia