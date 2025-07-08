Buenos Aires, Argentina — Un club impulsado en barrios marginales de Buenos Aires ha ganado terreno en el fútbol femenino de Argentina. Villas Unidas nació en 2018 por iniciativa de Fernando Signorini, histórico preparador físico del astro Diego Maradona, con el objetivo de promover el desarrollo del deporte como una herramienta de inclusión y transformación social en zonas donde abunda la vulnerabilidad social. A siete años de su creación, lograron disputar el campeonato profesional local. Aunque, las necesidades persisten: aún no cuentan con un predio propio, los recursos son escasos y no logran vivir exclusivamente del deporte.

La historia de Villas Unidas





Signorini soñó durante dos décadas con crear un club que representara a las villas miseria, en un país cuya historia futbolera ha estado marcada por jugadores criados en barrios vulnerables que lograron la gloria a nivel mundial. Al igual que Maradona, nacido en Villa Fiorito, un asentamiento humilde en los suburbios de Buenos Aires, Argentina tiene un sinfín de ídolos que dieron sus primeros pasos en pequeñas canchas de zonas marginales donde forjaron un talento único, como Juan Román Riquelme, Carlos Tevez o Sergio “Kun” Agüero, entre muchos otros.

Para Signorini era fundamental que el club sirviera como plataforma para darle a los más jóvenes herramientas educativas que les permitan integrarse y desarrollarse en la sociedad. Por eso, convocó a organizaciones sociales y a la escuela de César Luis Menotti —exdirector técnico de la Selección Argentina que ganó el Mundial en 1978— para que aportaran sus conocimientos a la formación en Villas Unidas. “Queríamos darle valor agregado al deporte, que los chicos puedan estudiar y prepararse”, aseguró Signorini a TRT Español.

Una vez conformada la institución en 2018, las autoridades decidieron competir en la categoría de fútbol femenino e incluir luego el fútbol infantil. Un año más tarde, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) invitó a Villas Unidas a sumarse a la liga de la Primera C, en el ascenso, donde compiten desde entonces. Para Signorini fue un paso fundamental, ya que de ese modo la institución puede acceder a derechos económicos por las jugadoras.

“Siempre me preguntaba a dónde iba a parar el dinero que producen los jugadores de clubes sin derechos federativos, que no vuelve a los barrios de donde surgieron y la idea es que ahora esos ingresos regresen”, explicó.

Salir a buscar a las jugadoras





En un deporte históricamente dominado por hombres, la búsqueda de jugadoras no fue una tarea sencilla. “Las teníamos que convencer de que podían transformarse en deportistas profesionales”, recordó Walter Gómez, uno de los fundadores de Villas Unidas y actual presidente del club. “Fuimos a buscarlas a sus barrios, en zonas muy humildes. Para las chicas es muy difícil, porque muchas tienen que trabajar, algunas tienen hijos y se les complica llegar a entrenar. Todas hacen un esfuerzo muy grande”, contó.

Desde su ingreso en la tercera categoría del ascenso argentino, Villas Unidas cuenta con un plantel de 28 jugadoras profesionales. Además, hay otros 90 deportistas, niños y niñas, en categorías infantiles. La institución también se preocupa por el acceso a la salud, la salida laboral, la finalización de estudios y el acceso a subsidios para poblaciones vulnerables.

Para Gómez, es fundamental el trabajo de contención social más allá de lo deportivo. “En los clubes más grandes cuentan con otras herramientas y recursos que nosotros no tenemos”, lamentó. “A las jugadoras les recalcamos que es importante la formación educativa, ser buenas personas, no dejar de soñar, trabajar y estudiar. El camino es el trabajo, el deporte y el estudio”, remarcó.