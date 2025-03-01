Dice la “ Leyenda de los soles ” en la mitología mexicana que fue un partido de juego de pelota —rito en el que equipos se enfrentaban sin usar las manos— lo que propició la ruina de Tula, capital de uno de los imperios más influyentes de Mesoamérica. También el “ Popol Vuh” , libro sagrado de los mayas-quichés, relata que un juego de pelota entre los señores del inframundo y dos semidioses provocó la muerte de estos últimos, pero un nuevo enfrentamiento permitió que volvieran al mundo de los vivos

Más de 3.500 años después, esta disciplina prehispánica despertó a Jesús Iván Yerena, psicoanalista mexicano, de lo que él describe como “un fuerte y prolongado letargo". El joven de 21 años acababa de ser despedido de su trabajo como promotor de un partido político y conducía sin rumbo por las calles de Tlaxcala, en el centro de México, cuando un objeto grande y oscuro golpeó su automóvil.

De pronto, un hombre vestido con una suerte de taparrabos corrió para recoger el “proyectil” que alcanzó su carro y le explicó a Jesús que se trataba de una pelota de hule que se usaba para jugar ulama. Esa palabra que no había escuchado antes se deriva del náhuatl Ullamaliztli y significa el acto de jugar a la pelota o simplemente juego de pelota.

Jesús no entendió nada, solo vio a “un montón” de chicos con poca ropa y descalzos pegándole con la cadera a una pelota muy pesada y sintió curiosidad, así que comenzó a practicarlo.“Todos tenemos alguna de esas cosas que nos gustan tanto que, cuando las haces, dejas de ser tú y eso siento cuando practico ulama”, comenta el ahora fundador de la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericano del Estado de Tlaxcala.

Pero más allá de eso, el psicoanalista describe que al jugar experimenta una fuerte conexión con la colectividad, y asegura que ha llegado a experimentar que sabe hacer los movimientos incluso sin haberlos practicado previamente.“Es algo que te llama, una conexión extraña”, explica. “Tu inconsciente colectivo, por el simple hecho de haber nacido en esta tierra, se conecta con sus raíces”.

No solo se trata de avanzar

Son las 10 de la mañana y en una de las canchas de frontón al aire libre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), siete jóvenes en sus veinte colocan sobre sus shorts y mallones de licra, distintos elementos de gamuza y tela para después calentar.

Al terminar, Ilse Sil Morales, la única mujer en la práctica, pregunta a los asistentes si prefieren “algo muy bélico o no tanto”. Segundos después, la inconfundible voz del músico y compositor de corridos Chalino Sánchez retumba en las paredes. “Yo jamás me asusto de las cosas que hago y si algún día me mataran, que sea con ametralladora”, dice la canción mientras las caderas de los jugadores intentan golpear una pelota de hule de casi tres kilogramos.

“Con música duele menos el golpe”, comenta con una sonrisa Alfonso Arreola, estudiante de estudios latinoamericanos y bailarín de música prehispánica que ha practicado el juego de pelota por casi tres años.

Al preguntarle cómo se juega esta disciplina, Ilse, quien a sus 25 años es vicepresidenta de la Asociación de Ulama en la UNAM, se apresura a explicar que hay muchas maneras y que las reglas cambian dependiendo el lugar donde se juega. “No se juega igual en Sinaloa (al norte del país) que en Nayarit (en el occidente) o en el sur de México. Lo que nosotros proponemos es una adaptación de diferentes lugares en los que se practica el juego de pelota”.