

Türkiye se ha consolidado como el mayor productor de acero en Europa y el séptimo a nivel mundial, después de haber superado recientemente a Alemania en esta industria.

Según los analistas, los agresivos aranceles y las medidas proteccionistas de la Unión Europea (UE) sobre las importaciones de acero de países como China y Rusia han llevado a importantes alteraciones en las cadenas de suministro globales de este material.

Sin embargo, para Ankara, las disposiciones restrictivas de la UE han abierto puertas a los mercados de exportación en lugar de cerrarlas. “El ascenso de Türkiye hasta convertirse en el mayor productor de acero de Europa es una historia tanto geopolítica y económica como industrial”, señala a TRT World el Dr. Mian Waqar Badshah, de la Universidad de Estambul.

Afianzando su posición en la cadena de suministro global de acero como una figura dominante, la producción de acero crudo de Türkiye aumentó un 7,2% interanual hasta alcanzar 3,2 millones de toneladas en septiembre, el último mes del que se dispone de datos de toda la industria.

Mientras tanto, sus exportaciones de acero registraron un aumento del 7,6% hasta alcanzar 1,4 millones de toneladas en el mismo mes.

Badshah explica que Türkiye ocupa una “posición estratégicamente única” para la UE debido a su proximidad, integración y fiabilidad.

Justamente, esta integración hace que Ankara sea “un socio indispensable para la resiliencia de la cadena de suministro de la UE”, cuando los aranceles afectan a las fuentes tradicionales.

China lidera la producción mundial de acero crudo por un amplio margen, seguida de India, Japón, Estados Unidos y Rusia.

Por su parte, Estados Unidos impuso un arancel del 50% a las importaciones de acero en junio pasado.

La Comisión Europea siguió este ejemplo y redujo las cuotas para importaciones de acero libres de impuestos a casi la mitad, además de establecer un arancel del 50% para los envíos que excedan dichas cuotas, en un intento por proteger a los productores de acero radicados en el territorio del bloque.

En este contexto, Türkiye tiene escala, capacidad para hornos de arco eléctrico (EAF, por sus siglas en inglés) y una sólida base para aumentar sus exportaciones de acero, indica a TRT World el profesor Baris Alpaslan, de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara.

El EAF, que utiliza electricidad para fundir chatarra, se considera más limpio que los procesos convencionales de fabricación de acero.

“Los compradores europeos están buscando activamente proveedores fiables y más cercanos como parte del ‘friend-shoring’”, dice Alpaslan, refiriéndose a la práctica de abastecerse de bienes de países que son aliados geopolíticos, como miembros del mismo bloque comercial o alianza militar.

“La proximidad geográfica de Türkiye, sus vínculos con la unión aduanera y sus rápidos plazos de entrega otorgan a las acerías turcas una ventaja logística y comercial frente a proveedores distantes”, señala.

Capitalizando el “friend-shoring”





Para capitalizar la política de “friend-shoring” de la UE, Badshah, de la Universidad de Estambul, recomienda a los responsables políticos una estrategia de doble vía.

Primero, Türkiye debe “adoptar y dominar” el cumplimiento del bloque europeo, explica.

En lugar de ver el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) —un arancel sobre productos intensivos en carbono, como el acero y el cemento, importados a la UE— como una barrera, Badshah sugiere que Ankara lo considere “un nuevo reglamento que dominar”. Por lo que, añade el experto, se necesita invertir en sistemas de contabilidad y verificación de carbono.

Esto permitiría a los exportadores turcos ofrecer “una experiencia de compra fluida y conforme a la normativa”, que contrasta con la “carga administrativa e incertidumbre” que enfrentan otros proveedores fuera de la UE.

En segundo lugar, Badshah enfatiza la necesidad de enfocarse en productos de valor añadido y especializados, explicando que el futuro está en competir por la calidad y especialización de artículos de acero para sectores como el automotriz, las energías renovables y la industria aeroespacial, no en competir por el volumen de acero genérico.

Al producir aceros avanzados y de alto margen, Türkiye puede “integrarse aún más profundamente en las cadenas de valor europeas críticas”, haciendo que sus exportaciones sean menos una mercancía básica y más un componente especializado que es invulnerable a las medidas proteccionistas, detalla.

Alpaslan, de la Universidad de Ciencias Sociales de Ankara, coincide con esta evaluación.

Además, hace un llamado a los productores de acero turcos para que mejoren los procesos de recubrimientos, aceros de grado automotriz y de grado de construcción para capturar una mayor parte de la cadena de valor de la UE.

En ese sentido, señala que los principales grupos turcos ya están mostrando una tendencia a expandirse hacia plantas de la UE y zonas económicas especiales, en lo que podría transformar las exportaciones de materia prima en asociaciones de manufactura integrada.