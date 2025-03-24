Deportaciones masivas y televisadas de migrantes latinos como si fueran, todos ellos, miembros del crimen organizado. Amenazas de aumentos de aranceles a productos extranjeros, como si fueran la razón de todos los males de la economía de Estados Unidos. Carteles de droga mexicanos abordados como organizaciones terroristas.

El lema del presidente Donald Trump de volver a Estados Unidos “grande nuevamente” ha tenido, hasta ahora, un impacto desolador en países vecinos, especialmente en los latinoamericanos.

Mientras tanto, Trump celebra cada paso con el aire triunfal de un conquistador que siente que el mundo está hecho para servir a sus caprichos.

"El gobierno de Colombia aceptó todos los términos del presidente, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los migrantes ilegales colombianos”, señaló un comunicado de la Casa Blanca, poco después de que Colombia acatara los términos de EE.UU. para deportar a sus ciudadanos sin papeles. “Los acontecimientos de hoy dejan claro al mundo que Estados Unidos vuelve a ser respetado", completaba el anuncio.

Ahora bien, con una diplomacia estadounidense que elige la intimidación en lugar del tacto y la coordinación bilateral, y busca someter a la región a sus amenazas, ¿puede esto provocar el efecto contrario en América Latina?

¿Un giro hacia la barbarie?

“Un mundo donde el más fuerte pone las condiciones para América Latina, nos deja nuevamente en un escenario de barbarie”, advierte Alfonso Insuasty Rodríguez, académico e investigador colombiano. “Este giro hacia la agresión diplomática señala el fin de un paradigma internacional que reina desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es preocupante que se rompa lo que queda del orden basado en reglas de la normatividad internacional”.

¿Pero de qué se trata este “orden basado en reglas de la normatividad internacional”? Suele asociarse con principios como la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos y el libre comercio, y con mecanismos de aplicación proporcionados por organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio y la Corte Penal Internacional.

Es la estructura normativa que surgió después del final de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó tras el colapso de la Unión Soviética, como el status quo internacional. En ese contexto, las relaciones globales, en lugar de basarse en la fuerza o la coerción, se rigen por reglas, normas e instituciones.

Logros que, a la luz de un escenario de bravuconería diplomática, corren peligro de perderse para siempre.

Relacionado TRT Global - ¿Podrían los sectores de poder económico de EE.UU. dominar Latinoamérica?

Diplomacia de agresión y sumisión

La ecuación es simple: a medida que Estados Unidos pierde su control hegemónico en lugares como Oriente Medio y África, donde los estados miembros del BRICS han establecido su propia inercia política y económica, el repliegue estadounidense será aún más evidente en su propio continente.

“Lo que viene es una neocolonización de América Latina, el bastión que le queda a Estados Unidos”, analiza Insuasty. ”Washington ha perdido fuerza y posición en otros lugares, y no querrán bajo ningún costo perder su dominio sobre la región”.