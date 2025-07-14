Para Irem Oluk, estrella del tenis de mesa paralímpico –juega en silla de ruedas–, su primera gran victoria llegó en 2015, cuando tenía 14 años. Durante el Campeonato de Türkiye se llevó la medalla de bronce, el tercer lugar del podio. Aún así, Irem estaba feliz: presagiaba en esa medalla un camino de éxito. “Aunque era de bronce”, recuerda a TRT Español, “para mí, esa medalla valía oro”. Le colocaron la medalla, e Irem se emocionó hasta las lágrimas.

“Sentí que todo mi esfuerzo no había sido en vano”, evoca.

Nacida sin capacidad de caminar, Irem compite hoy en la Categoría 4, destinada a atletas con discapacidades en las extremidades inferiores.

Criada en Kalecik, en las afueras de la capital, Ankara, ha desafiado todas las adversidades para convertirse en una de las mejores jugadoras de tenis de mesa paralímpico del mundo. Y este apenas es el comienzo.

A pesar de lo que uno pueda pensar, sus mayores retos no fueron físicos. Fueron mentales.“Escuchar a la gente decir 'No puedes', ver lugares inaccesibles o viajar largas distancias sin descanso, esos fueron verdaderos retos”, dice Irem desde su base en Ankara. “Pero solía preguntarme: ‘¿Quiero rendirme o quiero demostrar que están equivocados?”.

Ahora, con 24 años, se prepara para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, llevando consigo no solo las esperanzas de su país, sino también un mensaje de determinación para las personas con discapacidad.

El origen de su fuerza: familia, amor y valores





Irem atribuye su fuerza y determinación a los valores inculcados por sus padres. “Crecí en una familia amorosa y solidaria. Mi padre era policía y mi madre, ama de casa, dedicaba su tiempo a cuidar de nosotros. Soy melliza, y ese vínculo especial con mi hermano gemelo siempre me ha dado un sentido de pertenencia y compañía desde la infancia”, relata a TRT Español.

Con el apoyo de su madre, Irem nunca consideró su discapacidad como una barrera para alcanzar el éxito. En la escuela, su carácter alegre le ayudó a ganarse el cariño de sus compañeros. Fue entonces cuando conoció el tenis de mesa.

“Un día, durante la clase de Educación Física, mi profesor me hizo una pregunta simple que cambió el rumbo de mi vida: ‘¿Te gustaría probar el tenis de mesa?’. Sentí de inmediato que se me abría una puerta nueva”, rememora Irem. “Acepté sin dudar y me emocioné mucho. No tenía idea de que ese pequeño deporte me llevaría a podios internacionales”.

Ese momento decisivo, cuando tenía apenas 10 años, la encaminó hacia una carrera que hoy la ha llevado a competir —y triunfar— en el escenario mundial.

Una camiseta que representa a todo un país





Además de ganar la medalla de bronce a los 14 años en el Campeonato de Türkiye, un año más tarde logró otro hito en su carrera: se unió al equipo nacional. “Desde entonces, he llevado la camiseta de mi país con orgullo y con el compromiso de representarlo de la mejor manera posible”, relata.

Entre sus logros más destacados figuran una medalla de bronce en el exigente Campeonato Mundial 2022 en España —donde venció a campeonas mundiales— y el tercer puesto en la prueba individual del Campeonato Europeo 2023, organizado por la Federación Internacional de Tenis de Mesa.

Más recientemente, en el ITTF World Para Challenger 2025 en Lasko, Eslovenia, Irem y su compañero Ali Ozturk ganaron la medalla de plata en la categoría de dobles mixtos.

Y así ganó reputación como una de las mejores jugadoras paralímpicas del mundo. Pero a pesar de su éxito temprano, Irem reconoce que el camino no ha sido fácil.