

San Luis, Argentina – El 12 de julio de 2017, Tamer y Maher Bajjour, hermanos sirios, aterrizaron en la provincia de San Luis, en Argentina. Llegaron desde Homs, Siria, a través de un corredor humanitario impulsado por el gobierno provincial. Dejaban atrás una vida marcada por la guerra y la incertidumbre.

“En 2017, todavía había autobombas en Siria, bombardeos en todos lados. Económicamente el país fue destruido. Para los jóvenes como nosotros, no había futuro”, cuenta Maher a TRT Español.

La decisión de irse no fue sencilla, pero sí urgente. El servicio militar obligatorio, la crisis económica y la violencia cotidiana empujaron a los hermanos a buscar otro destino.

“Mi padre se contactó con un tío que ya estaba en Argentina. Y así comenzó el proceso”, recuerda Maher. Con solo una mochila y un puñado de palabras en español, comenzaron su vida de cero a 13.299 kilómetros de su tierra natal.

La provincia de San Luis, aunque lejana a Oriente Medio, se convirtió en el espacio donde esos jóvenes echaron raíces sin dejar de lado sus costumbres, sus afectos ni su lengua materna.

Adaptación, identidad y rutina



“Mi tío estuvo siempre con nosotros. Eso nos ayudó mucho con el idioma y a adaptarnos”, recuerda Tamer, quien actualmente estudia profesorado de inglés y trabaja en un hotel. Su tío, de origen sirio pero nacido en Argentina, fue un vínculo clave para el arraigo: el padre de él había emigrado desde Siria tras la Primera Guerra Mundial, y supo tender puentes culturales y emocionales que facilitaron el camino de los recién llegados.

Maher, su hermano, es profesor de piano en la Universidad Nacional de San Luis y productor musical. Integró la orquesta Latin Vox Machine , y produjo como solista cuatro álbumes, el último de ellos cantado íntegramente en árabe. También se dedica a la producción de bandas sonoras para cortometrajes y series.

Las rutinas de los hermanos Bajjour son como las de cualquier otro habitante de suelo argentino. Entre el trabajo, el estudio y el tiempo libre con amigos, estos jóvenes encontraron en la pequeña San Luis un nuevo hogar.

Argentina recibió a los Bajjour con una familiaridad cultural: el mate, la infusión típica del país, el sentido de familia y la hospitalidad. “En mi pueblo de Siria ya tomábamos mate sin saber que venía de Argentina”, se sorprende Maher.

La historia del mate como nexo cultural tiene raíces profundas. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, miles de emigrantes sirios llegaron a Argentina y adoptaron esta infusión como parte de su vida cotidiana. Al regresar a Oriente Medio, muchos llevaron consigo el hábito y la yerba mate.

Ambos adoptaron otras costumbres, más allá del idioma español, que lo hablan con fluidez. “Yo me siento mucho más cómodo en todo. Nos fuimos por la guerra, pero también por la presión social. En Argentina encontré libertad”, dice Maher.

El dilema de volver



Aunque no han regresado a Siria desde su salida en 2017, el deseo de volver está presente. “Tengo ganas de volver, mínimo un mes, a ver ‘qué onda’”, comenta Maher, utilizando una expresión bien argentina.

Aunque para Maher vivir nuevamente en Siria parece lejano: “No volvería a vivir, pero sí para visitar mi país”.

Los hermanos valoran la posibilidad de expresar aquí sus ideas libremente. Y reconocen que comenzar a ser parte de una sociedad pequeña como la de San Luis, una ciudad de poco más de 200.000 habitantes, les dio una visibilidad especial: “Éramos ‘los sirios que llegaron’, y eso te da cierto peso. Lo veo como una experiencia de crecimiento”, comenta Tamer. “No de dolor”.