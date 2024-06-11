La economía turca ha experimentado un destacado crecimiento, convirtiendo al país en uno de los mayores exportadores a nivel global en los últimos años. Los productos de Türkiye inundan comercios de todo el mundo y se han afianzado por su calidad a precios ajustados.

Esta también es la buena percepción que tiene el empresario español que hace negocios en Türkiye o el consumidor español que, por ejemplo, elige un electrodoméstico de fabricación turca, y habitualmente no se ve defraudado en sus expectativas.

El estado de los intercambios comerciales entre España y Türkiye es saludable y se encuentra en una fase de crecimiento.

Türkiye es el quinto destino de las exportaciones españolas, fuera de la Unión Europea, y detrás de China, Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos. Por su parte, España representa el sexto mercado exportador para Türkiye, en ámbito global, lo que viene a ser un 4,3% del total de las exportaciones.

En cifras, el total de los intercambios bilaterales alcanzó 19.000 millones de dólares en 2023, lo que refleja un incremento de 15,31% comparado con el año anterior.

Como colofón, las relaciones bilaterales experimentaron un nuevo empujón tras la Cumbre Intergubernamental que tuvo lugar en Ankara en noviembre de 2021, la cual elevó las mismas al nivel máximo de Asociación Integral.

Dicho horizonte parece alcanzable a tenor de la diversa composición de la balanza comercial, cada vez más diversificada.

Así, la presencia turca en España está encabezada por sectores como el textil y la confección, aunque también hay otros que destacan como los productos semimanufacturados (hierro y acero), la industria del automóvil, la industria química, la maquinaria eléctrica o los electrodomésticos.

Empresas como Beko, una importante marca turca de electrodomésticos, resultan familiares a los oídos de muchas familias españolas, pero también es notable la presencia de otras compañías como Hidromek o Çimsa.

En sentido contrario, España exporta hacia Türkiye principalmente productos de la industria del automóvil, maquinaria y bienes de equipo, material de fundición (hierro y acero) o productos textiles.

“España es uno de los principales Estados miembros de la UE que invierte en Türkiye”, defiende Tarik Baran, secretario de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Turca.

Baran incide en la presencia española en otros campos de inversión en Türkiye: “El aumento de las inversiones también es atribuible a las inversiones inmobiliarias de las empresas orientadas al sector turístico y al aumento de los fondos españoles dirigidos a nuestro país debido a los intereses y ganancias bursátiles”, precisa.

Una cultura comercial similar