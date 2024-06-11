La economía turca ha experimentado un destacado crecimiento, convirtiendo al país en uno de los mayores exportadores a nivel global en los últimos años. Los productos de Türkiye inundan comercios de todo el mundo y se han afianzado por su calidad a precios ajustados.
Esta también es la buena percepción que tiene el empresario español que hace negocios en Türkiye o el consumidor español que, por ejemplo, elige un electrodoméstico de fabricación turca, y habitualmente no se ve defraudado en sus expectativas.
El estado de los intercambios comerciales entre España y Türkiye es saludable y se encuentra en una fase de crecimiento.
Türkiye es el quinto destino de las exportaciones españolas, fuera de la Unión Europea, y detrás de China, Estados Unidos, Reino Unido y Marruecos. Por su parte, España representa el sexto mercado exportador para Türkiye, en ámbito global, lo que viene a ser un 4,3% del total de las exportaciones.
En cifras, el total de los intercambios bilaterales alcanzó 19.000 millones de dólares en 2023, lo que refleja un incremento de 15,31% comparado con el año anterior.
Como colofón, las relaciones bilaterales experimentaron un nuevo empujón tras la Cumbre Intergubernamental que tuvo lugar en Ankara en noviembre de 2021, la cual elevó las mismas al nivel máximo de Asociación Integral.
Dicho horizonte parece alcanzable a tenor de la diversa composición de la balanza comercial, cada vez más diversificada.
Así, la presencia turca en España está encabezada por sectores como el textil y la confección, aunque también hay otros que destacan como los productos semimanufacturados (hierro y acero), la industria del automóvil, la industria química, la maquinaria eléctrica o los electrodomésticos.
Empresas como Beko, una importante marca turca de electrodomésticos, resultan familiares a los oídos de muchas familias españolas, pero también es notable la presencia de otras compañías como Hidromek o Çimsa.
En sentido contrario, España exporta hacia Türkiye principalmente productos de la industria del automóvil, maquinaria y bienes de equipo, material de fundición (hierro y acero) o productos textiles.
“España es uno de los principales Estados miembros de la UE que invierte en Türkiye”, defiende Tarik Baran, secretario de la Cámara Oficial de Comercio e Industria Hispano-Turca.
Baran incide en la presencia española en otros campos de inversión en Türkiye: “El aumento de las inversiones también es atribuible a las inversiones inmobiliarias de las empresas orientadas al sector turístico y al aumento de los fondos españoles dirigidos a nuestro país debido a los intereses y ganancias bursátiles”, precisa.
Una cultura comercial similar
Javier Paredes, de Conexio Consulting, una firma radicada en Estambul que facilita las inversiones españolas en Türkiye acompañando a las empresas, mantiene una visión favorable de la evolución comercial: “El intercambio comercial entre Türkiye y España ha vivido un aumento progresivo en los últimos 15 años, y ronda ahora los 18.000 millones de dólares al año. La tendencia es positiva para las empresas turcas, ya que las exportaciones turcas han superado a las importaciones procedentes de España”.
Así, “son cientos las empresas españolas que están exportando sus productos a Türkiye en sectores tan diversos como el agroalimentario, materiales de construcción, energías renovables o químico”, declara a TRT Español.
En efecto, resulta notoria la presencia de empresas españolas instaladas en Türkiye, que se acercan a las 800. Hay que mencionar marcas como BBVA, Mapfre, Navantia, Grupo Antolín, Gestamp Holding, Ficosa o Roca, entre otros, para una inversión que supera los 10.000 millones de dólares desde 2002.
“Empresas de construcción e infraestructuras como Técnicas Reunidas, Ferrovial o OHL han participado en importantes proyectos de infraestructuras durante los últimos 15 años y cuentan con presencia en el país”, subraya Paredes.
En sentido contrario, un buen ejemplo de la dimensión de dicha colaboración es la reciente adjudicación (febrero de 2023) a una empresa turca, Limak, de la remodelación del estadio del Fútbol Club Barcelona, el Nou Camp, por un presupuesto aproximado de 900 millones de euros.
Esto supone sin duda un reconocimiento a la solvencia de las empresas turcas para afrontar proyectos de gran dimensión, y marca un verdadero hito para su presencia y operatividad en España.
Las empresas turcas de gestión logística de transporte marítimo, como Global Ports, que acaba de cerrar una inversión de 40 millones de euros en varias terminales portuarias de las Islas Canarias, además de otras en puertos de la península, como Tarragona, se hacen también presentes en España.
Plataforma para otros destinos de inversión
Las instituciones confían en la solidez de la economía del país y su capacidad de reacción frente a las tensiones inflacionarias.
Como consecuencia, en febrero 2024 el Banco de España y el Banco Central de la República de Türkiye formalizaron un acuerdo de cooperación internacional, estableciendo un "memorando de entendimiento con el objetivo de establecer un marco común para la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos y experiencias en materias de banca central."
Paredes, de Conexio Consulting, es igualmente positiva respecto al futuro: “Aún con la situación de inflación que ha estado viviendo Türkiye , el país ha sido un mercado estable y en crecimiento en los últimos 20 años, por lo que los inversores extranjeros deben considerar sus inversiones en Türkiye a largo plazo”, señala.
Una visión compartida por Tarik Baran, de la Cámara de Comercio Hispano-Turca: “El Gobierno turco se ha convertido en uno de los países que ha fomentado un entorno de inversión amigable para los inversores internacionales mediante la realización de reformas, como la modificación de la Ley de Inversiones Internacionales Directa”, añade.