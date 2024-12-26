El hombre de esta historia no es un jubilado que se indigna con lo que ve a diario en las noticias de Medio Oriente. Es Eduardo Mosches, un judío nacido en Argentina, que vivió durante siete años en Israel. Una de las voces antisionistas más históricas de Latinoamérica y también un pionero que anticipó lo que iba a venir.

Ya en 1968, Mosches participaba en el primer acercamiento de un partido nacional israelí con el frente democrático palestino. Ambos emitieron manifiestos, hoy históricos, en los que exigían desde ese entonces la descolonización israelí y la liberación de presos políticos palestinos. Un documento que actualmente sigue teniendo pasmosa vigencia.

A los 80 años, Mosches, que vive desde la década de 1970 en México, siente que ese sueño de convivencia entre Israel y Palestina está más lejos que nunca. “Las cosas están peor de lo que yo vi cuando vivía en Israel. En ese momento había judíos deseosos de reconocer al Estado palestino. Hoy eso no existe”, señala.

Mosches es, además de un militante por la verdad y los derechos de los oprimidos, un poeta que no elude las heridas. Muchas de sus poesías –traducidas al alemán, italiano, portugués, hebreo e inglés– recogen su paso por el kibutz. En “Los tiempos mezquinos” narra: “Los discursos de retorno e igualdad/ La socialista imagen del kibutz /se desmigajaron con tristeza/, al rozarse una simple mirada observadora con la blanca aldea árabe… Me han defraudado mis hermanos”.

Y así fue, tal cual, el descubrimiento que revolucionó su vida.

El sueño del kibutz que se convirtió en pesadilla

En la década de 1960, la idea de dejar atrás Buenos Aires y vivir en un kibutz en Israel parecía una alternativa de vida igualitaria e ideal. “Creíamos que el kibutz era una comunidad solidaria y participativa. Yo tenía 19 años, y esa idea me seducía”, recuerda Mosches.

No hizo falta mucho para descubrir que algo no andaba bien: una semilla de desigualdad que ocultaba el horror de una expulsión y una limpieza étnica en marcha. “Vivíamos en un kibutz cercano a una ciudad y para llegar debíamos pasar por aldeas árabes. Era fines de los años 60 y ellos no tenían asfalto. Ni luz. Eran condiciones miserables. Pensé: ‘¿Cómo puede ser que yo viva en el kibutz con todas las comodidades, y a mi alrededor los palestinos ni siquiera tienen electricidad?’”.

Amigo de poetas palestinos y el sueño de las dos naciones en paz

Mosches empezó a militar en un espacio donde se denunciaba la colonización y la necesidad de atender la situación de los palestinos. Durante cinco meses asistió a reuniones hasta que la dirigencia del kibutz le advirtió: “Si sigue militando, debe irse”. Y entonces él partió sin mirar atrás.

El activismo político y social –formaba parte del grupo Matzpen– lo acercó a tener amistades con palestinos. Entre ellos conoció a poetas memorables como Mahmoud Dawish y Samih Al Qasim. “Con Mahmoud hemos tomado varios cafés y charlamos. Mi hebreo era básico. Pero el suyo, que también hablaba inglés y árabe, era perfecto. No pudimos seguir la amistad pues él se exilió. Con Samih, en cambio, nos hicimos amigos. Pertenecía a la minoría drusa en Palestina, una comunidad usada por los sionistas como fuerza de choque policial”, relata.